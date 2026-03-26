Marius Șumudică a distrus un tricolor: „A fost ZERO! Fără atitudine!”. Critici spre Mircea Lucescu: „De ce-l scoți pe Bîrligea?! Schimbări abia în minutul 87?!”

ADVERTISEMENT

de Marius Șumudică (55 de ani). Fostul tehnician de la Al Okhdood nu a avut pic de milă de naționala lui Mircea Lucescu și a făcut praf strategia selecționerului. Cel mai șifonat a ieșit însă fundașul dreapta de la Rayo Vallecano.

Marius Șumudică face praf tactica lui Mircea Lucescu

România a dezamăgit teribil la Istanbul, acolo unde a pierdut cu o-1 cu Turcia semifinala barajului de calificare la CM 2026. „Tricolorii” vor vedea, din nou, un turneu final la TV, după ce nu ne-am mai calificat din 1998. „Din păcate, uite că Șumudică a avut dreptate. Eu am vrut să iasă invers, nu s-a putut. Ca orice român îmi doream să ajungem iar la Mondial, dar, din păcate, un joc modest. Nu înțeleg de ce am început cu construcția de jos. Ne făceau pressing avansat. Nu aveam calitatea necesară să ieșim de acolo. Mijlocul terenului inexistent, pentru că de la nivelul fundașilor pe o construcție pe atac pozițional noi nu treceam de prima treime și nu ajungeau mingile la mijlocul terenului. Iar când am văzut că nu puteam construi, încercam minge lungă pe Bîrligea, unde ei câștigau, erau mai înalți.

ADVERTISEMENT

Bîrligea n-are joc extraordinar de cap, nu e un pivot. Și, atunci, mijlocul terenului era prins între. Numai fileu. Din punctul ăsta de vedere, nu am câștigat nici mingea a doua, nu am deschis unghiuri și să avem o construcție adecvată când plecam cu mingea de jos, ne blocam fie la Drăgușin cu pase în afara terenului, fie la Burcă, fie întârziam la Bancu și ne blocau imediat. Limbajul corpului și așezarea jucătorilor nu dădeau următoarea soluție.

În situații de criză și de spațiu, limbajul corpului jucătorului trebuie să fie de așa natură încât să ai următoarea soluție. Când primește mingea nu trebuie să gândești unde vei juca, tu trebuie să știi deja unde joci. Și atunci să te așezi de așa natură încât să dai cursivitate jocului. Noi nu am făcut asta. Mie mi s-a părut o Turcie relaxată. Nici nu au transpirat. Tot timpul au simțit că vor controla jocul. Când tu te aperi cu Man și Mihăilă jos și faci 6 la linia de fund, este foarte greu ca tu să ajungi sus.

ADVERTISEMENT

Dacă aduci orice echipa din România acum și le dai 10 contra 10 să facă 10 acțiuni pe poartă. Orice echipă din România. O luăm de la U Craiova până la ultima clasată, nu știu dacă contra unei echipe de juniori din 10 acțiuni marchează 3 goluri. E foarte greu când întreaga echipă adversă e în jumătatea adversă să îi desfaci când tu nu joci cu niciun vârf.

ADVERTISEMENT

Problema e că am arătat rău. Eu am văzut o Turcie tot timpul în controlul jocului. Au făcut 500 și ceva de pase, iar tu ai făcut 250. Cu jumătate mai puțin decât ei. Automat te-ai retras și ai preferat lucrul ăsta. Am atras tot timpul atenția la Ferdi. El urcă foarte mult, el a apărut pe poziție de atacant”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Șumdică voia o linie de fund cu 3 fundași centrali

„Nu ai voie, la o pasă de 40 de metri să ai o așa gaură în mijlocul apărării. Eu preferam să jucăm în 3 fundași centrali, atâta timp cât la echipa de club joacă în 3 fundași centrali și Drăgușin și Ghiță și Bancu și Screciu. Niciodată în 3 fundași centrali noi nu aveam probleme la golul respectiv. Puteam să dezvoltăm mai bine, urcam cu Bancu și cu Rațiu, care azi a fost dezamăgitor. Foarte relaxat, are o fază când vrea să dea cu talpa printre picioare. O lipsă totală de responsabilitate la Rațiu, de atitudine, pentru mine azi a lăsat de dorit.

Nu se poate să joci un baraj, o finală și să ai oa semenea atitudine. Nu se poate să vii din LaLiga, să se vorbească că te-a vrut Barcelona și să vii cu o astfel de atitudine. Lipsa de atitudine, vorbesc de Rațiu, a fost ceva de nedescris. La gol, o neconcordanță totală. Man l-a condus pe jucătorul respectiv în zona aceea, după care Rațiu n-avea om. E o nesincronizare totală. Să marcheze fundașul lateral din poziție de atacant?

ADVERTISEMENT

Mă uitam și pe bancă. Târziu schimbările. Mi-a plăcut cum a intrat Tănase. Tănase, Stanciu. Au intrat bine. Mijlocașii noștri au jucat foarte departe de poarta adversă. Ianis, dacă îl aduci în poziție de număr 6? Vlad Dragomir nu e 6, la Pafos joacă 10! Au jucat mult în spate! Ambele benzi au coborât foarte mult cu fundașii lor laterali. Erau obligați. Ei au coborât foarte mult, iar când îi aduci pe Man și Mihăilă la 70 de metri de poarta adversă și rămâi doar cu Bîrligea în față, nu poți duce nici măcar un atac pozițional. Nu mai vorbesc de contraatac pentru că le e foarte greu să ajungă”, a mai zis Șumi.

Andrei Rațiu, distrus de Șumudică: „Nu a ajutat deloc naționala”

„D-aia zic că era mai bine să jucăm cu 3 fundași centrali. Cu Rațiu și Bancu mai sus, care au valențe ofensive. Fac mai bine faza ofensivă decât faza defensivă. Și atunci aveai mai multe soluții și unghiuri de joc. Ce a făcut Rădoi la Craiova și continuă Coelho. Noi dacă eram în 3 fundași centrali acolo, noi nu aveam cum să primim acel gol. (n.r. – Scurte caracterizări: Rațiu?) Pentru mine, ZERO! Din punctul meu de vedere ZERO! Nu a ajutat deloc naționala. Lipsă de atitudine, de responsabilitate. A bifat un meci ca la Una pe zi de Matty”. Eu nu am înțeles de ce nu am riscat mai mult. De ce nu am riscat cu doi atacanți? Schimbări post pe post. De ce iese Bîrligea în minutul 87, când noi eram obligați să marcăm?”, a dăugat antrenorul român.