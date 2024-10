Marius Șumudică a explicat de ce a schimbat sistemul la Rapid – Farul. „Am vrut să fim agresivi, să-i luăm de sus”. Ce spune despre Boupendza și Njie

pe teren propriu în acest sezon de SuperLiga. și așteaptă acum cu mare încredere derby-ul cu FCSB de duminică, de pe Arena Națională.

Secretele lui Marius Șumudică la meciul Rapid – Farul 5-0. De ce a schimbat sistemul

Rapid nu se afla într-o situație foarte bună înaintea partidei cu Farul, venea după un eșec dureros la Botoșani și nu obținuse niciun succes pe teren propriu în acest sezon, astfel că ceea ce s-a dovedit a fi o inspirație maximă. De ce a luat această decizie, a explicat în direct la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Sunt bucuros de modul cum am interpretat jocul. Ăsta e cel mai important lcuru. Contează enorm, pentru că nu am avut toți jucătorii la dispoziție, fiind plecați pe la loturile naționale, am încercat să lucrez cu cei care erau. În momentul în care s-au întors cei de la loturile naționale, am avut practic doar patru zile de pregătire, în care am reușit să implementez acest nou sistem, să-l schimb”, a declarat tehnicianul Rapidului.

„De ce ai hotărât să implementezi acest nou sistem, asumându-ți niște riscuri la un meci greu, cu Farul? Le-ați dat 5-0, ați defilat, v-ați dezlănțuit, dar înainte de partidă nu se aștepta nimeni să bateți Farul lui Gică Hagi cu 5-0… Și, totuși, tu riști și vii cu un sistem nou, într-un moment de criză pentru voi”, a intervenit moderatorul Horia Ivanovici.

„Să fiu sincer, nici eu nu mă așteptam la o astfel de proporție a scorului, să câștigăm de o asemenea manieră. Farul este o echipă care îți pune mari probleme dacă o lași să joace. iar în momentul în care am pregătit jocul, m-am gândit să fim agresivi.

Dar agresivitatea nu înseamnă numai contactul fizic, ci și modul de interpratre a jocului, înseambă și modul de a te exprima și în momentul când ai o lovitură liberă, să încerci să dai adversarul la o parte, să joci repede, modul în care te duci să iei o minge pentru un aut…

Știam că Farul e o echipă căreia îi place să joace și care pornește cu o construcție de jos, și am pregătit foarte mult presingul în aceste două săptămâni. Ne-a și ieșit. Am crescut fizic, am reușit să facem presing, ne-am dorit foarte mult să-i luăm de sus, chiar dacă riscam la un moment dat și lăsam trei fundași ai mei cu trei atacanți ai lor.

Am dus jocul până la limită, om la om în anumite momente, și am avut șansa ca cei din față să acopere o zonă foarte mare de teren. Și aici mă refer în principal la Boupendza, care mi-a alergat peste 12 kilometri. Practic este un barometru de Champions League. N’jie a interpretat și el foarte bine, chiar dacă nu a ieșit foarte mult în evidență. Iar dintr-un presing al lui la golul doi recuperăm o minge de la Dican și facem 2-0, ne descătușăm. Plus Petrila, care a făcut un meci extraordinat. Cei trei au dat tonul la presing.

Dar acum nu trebuie să scoatem în evidență foarte mult acest presing. Am avut fiecare strategia noastră, nu știu dacă i-am «omorât» cu asta, dar e clar că am recuperat foarte multe mingi în treimea adversă, am pierdut foarte puține dueluri. Mă uitam acum la Christensen., mi-au venit niște date, a câștigat 8 din 11 dueluri, a avut 4 tacklinguri… Exact opusul a ceea ce s-a întâmplat la Botoșani.

De data asta am încercat să transform echipa într-una agresivă, iar sistemul de joc îți dă această menire, fiindcă benzile au un aport deosebit pe faza de atac, și aici mă refer la Borza și la Onea. Părem o echipă echilibrată cu doi mijlocași centrali care se completează foarte bine”, a încheiat Marius Șumuidcă la FANATIK SUPERLIGA.