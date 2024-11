Rapid a obținut a doua victorie din acest sezon pe propriu pe teren. Într-o , giuleștenii pregătiți de Marius Șumudică , în ultimul meci al rundei cu numărul 15 din SuperLiga.

Marius Șumudică a explicat de ce Rapid a fost dominată de Hermannstadt, în 10 jucători: „Acestea sunt cauzele. Nu mă interesează titlul”. „Săgeți” la Lennon

, într-o seară în care jocul giuleștenilor a funcționat greu. au irosit ocazii importante de a marca, chiar și în inferioritate numerică.

al partidei, după un atac foarte dur asupra lui Jakub Hromada, care a mai rezistat doar câteva minute pe teren. Siegrist a păstrat avantajul de un gol al Rapidului cu două intervenții foarte bune, iar cele trei puncte au rămas în Giulești.

La finalul partidei, Marius Șumudică a sărbătorit alături de proprii suporteri victoria și chiar , cu care s-a fotografiat imediat după fluierul final.

La flash-interviu, „Șumi” a vorbit clar despre șansele la titlu pe care Rapid le are în acest sezon, dar l-a taxat dur și pe Neil Lennon, fostul antrenor care nu a reușit să câștige niciun meci pe banca giuleștenilor.

„În timpul meciului ești afectat, dar ținând cont că jucătorii de la Hermannstadt joacă de mai mult timp împreună, ei au jucat cu o zi înainte în Cupă și n-au folosit titularii… Noi am jucat cu titularii la Botoșani, am venit la 4 dimineața, n-am avut prospețime, n-am putut să mergem peste ei.

Sunt puțin dezamăgit, nu ne-am creat multe ocazii, au avut și ei câteva situații de a marca, dar într-un final, o echipă mare, noi nu suntem, câștigă și când joacă prost. Noi n-am făcut un meci bun și v-am spus care au fost cauzele. La Botoșani a fost un teren foarte greu, am jucat cu primii 11, Cupa e un obiectiv pentru noi”, a declarat Marius Șumudică la .

Marius Șumudică: „Nu arătăm ca niște campioni”

„Contează cele 3 puncte și că am ajuns la 20. Dacă vom recupera în retur, dacă reușim să facem 22-23 de puncte, cu siguranță vom fi în play-off. Îmi pare rău de un singur meci, cel de la Botoșani, pe care l-am pierdut. Dacă aveam 23 de puncte, eram unde trebuia să fim. Suntem la o victorie de echipele de pe locurile 3-4.

Cel mai îmbucurător lucru e că de 4 meciuri noi nu primim gol. Am ajuns să avem +3 golaveraj și sunt convins că va mai crește. Clinton a luat 3 puncte astăzi, cu golul lui. Sub nicio formă. Nu mă interesează (n.r.- dacă se gândește la titlu). Eu am un titlu ca jucător, dar Rapidul nu e pregătită să fie campioană, în momentul de față. Nu arătăm ca niște campioni. Sunt alte echipe.

Obiectivul meu intermediar e să ajung în play-off. Acolo începe alt campionat. Eu vreau să fac mai mult decât au făcut antrenorii dinaintea mea la Rapid. În momentul de față, dacă vom face mai mult decât am făcut anii trecuți, cu siguranță anul viitor ne vom bate la campionat. Am plecat cu handicap mare de tot, nu mai vorbesc. Am pierdut și eu niște puncte până mi-am dat seama ce sistem trebuie să folosesc.

A fost un antrenor înaintea mea (n.r.- Neil Lennon), care din 6 meciuri a făcut doar 5 puncte. Din 18 doar 5, ok recuperezi, dar e greu. Eu nu pot să promit așa ceva (n.r.- titlul) și n-o să promit niciodată. Eu promit că Rapid va fi în play-off și că ieșim din grupe (n.r.- în Cupă). Mai departe vom vedea ce se va întâmpla.”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică: „Noi nu suntem cu injecții”

Marius Șumudică a mai vorbit și despre oboseala care s-a acumulat după deplasarea de la Botoșani, iar antrenorul Rapidului a subliniat că la echipa sa nu există „injecții” sau alte metode prin care fotbaliștii să fie recuperați mai rapid.

„Noi nu suntem nici cu injecții. Noi le dăm câte un magneziu, un Supradin. Bănuiesc că sunt echipe care fac vitamine, știu și eu, că există în Liga 1. (n. r. întrebat de cazul de dopaj de la U Cluj) E prima oară când au, ce jucător, român? Sunt ferm convins că au metode de recuperare mult mai rapide.

Trăiesc și eu în lumea fotbalului, știu ce se întâmplă”, a încheiat Șumudică.

„Marius Șumudică, conferință de presă după Rapid - Hermannstadt 1-0