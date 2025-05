Marius Șumudică a explodat în direct: „Mutu a fost prost, Bergodi a fost prost, Lennon a fost prost! Chiar toți antrenorii ăștia sunt slabi și altcineva…”

Într-o intervenție directă prin telefon la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică și-a pierdut cumpătul și a ridicat semne de întrebare legate de lipsa de rezultate de la Rapid.

Marius Șumudică: „Mutu, Bergodi, Lennon, Șumudică… Toți antrenorii ăstia sunt proști?”

Rapid, echipa antrenată de Marius Șumudică, ocupă locul 5 în play-off-ul SuperLigii – cu șanse teoretice de a mai prinde cupele europene – și a părăsit Cupa României în faza semifinalelor.

Marius Șumudică a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA și a lăsat să se înțeleagă că vina pentru neîndeplinirea obiectivelor echipei nu aparține antrenorilor care au trecut pe la club, ci, de fapt, ar fi a jucătorilor, deși s-a ferit să spună acest lucru răspicat.

„Bă, frate, dacă tot play-off-ul ăsta Rapidul a arătat rău, ziceam ‘Da, Șumudică nu știe, e slab, e…’. Dar am stat și m-am gândit. Și vorbeam cu staff-ul, și vorba unui coleg din staff: ‘Bă, Mutu ăsta a fost prost – în ghilimele –, bă, Bergodi e prost, bă, Lennon e prost, bă, dar și Șumudică e prost? Toți antrenorii ăstia sunt proști?’. În condițiile în care, cred că, acum, s-a realizat cel mai mult la Rapid. În sensul că, până acum au terminat pe locurile 5-6 și n-au ieșit din grupele Cupei”, și-a început antrenorul lui Rapid tirada.

în special în . Mai mult, antrenorul a făcut o comparație între el, în calitate de jucător al Rapidului, și actuali fotbaliști din Giulești.

„Acum, eram în semifinală de Cupă, pe care trebuia să o jucăm pe viață și pe moarte! Și plus, în ultimele trei etape, eram la mâna noastră. Rapidul n-a fost niciodată în situația asta. Și exact în aceste două momente, noi capotăm. Bă, toți antrenorii ăștia au fost slabi? Toți suntem slabi? Toți suntem slabi, altcineva… Nu mai vreau să mai vorbesc, că intrăm în altele.

Sunt momente pe care nu pot să mi le explic, momente care pe mine, nu știu, în sfera asta a fotbalului, pe mine… Am și eu o oarecare experiență, am antrenat 21 de ani, am antrenat și în străinătate, am fost și fotbalist – nu l-a un nivel extraordinar de mare –, dar, bă, frate, când îmbrăcam tricoul Rapidului parcă îmi venea să mușc din adversar. Așa eram!”, a tunat Șumudică.

Marius Șumudică: „Toată lumea o să spună că am dat în jucători. Nu am dat în nimeni”

Ulterior, antrenorul Rapidului și-a mai domolit discursul, spunând că nu vrea să-și atace elevii, pentru că alături de ei a obținut rezultate din acest sezon. Rezultate pe care Șumudică le consideră net superioare celor din anii precedenți.

„În fine, acum toată lumea o să spună că am dat în jucători, că am făcut… Nu am dat în absolut nimeni. Cu ei am făcut rezultatele pe care le-am făcut până acum. Cu ei am plecat de pe locul 13 și am ajuns pe locul 5. Cu ei am ajuns în semifinalele Cupei”, a punctat Marius Șumudică.

„Dacă stai să te gândești, nici nu există comparație față de anii trecuți, pentru că ești pe 5, în continuare cu șanse la cupele europene și ai prins semifinala de Cupa României. În anii trecuți, locul 6 era al Rapidului, nu mai vorbesc că se ieșea din Cupă încă din grupă, dacă țin eu bine minte…”, a intervenit Horia Ivanovici.

„Și nu se făcea în play-off niciun punct! Până acum, noi am făcut 9, de bine, de rău. Noi n-am pierdut cu Dinamo anul acesta. Ok… Ne-a bătut FCSB cum ne-a bătut, țineți minte, în Giulești…”, a concluzionat antrenorul de la Rapid.