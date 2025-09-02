Marius Șumudică a explodat la adresa unui jucător al echipei naționale: „Nu merita să fie convocat!”

Antrenorul a apreciat că sunt șanse foarte mari ca Denis Drăguș să fie titular în atac în aceste două partide, și în contextul în care

Marius Șumudică, opinie fermă vizavi de Louis Munteanu: „Nu merita să fie la echipa națională”

De asemenea, a mai opinat și că Louis Munteanu nu ar fi trebuit să fie selecționat, în condițiile în care

„Va juca Drăguș cu siguranță, fiindcă eu îl cunosc. Joacă în Turcia în prima ligă, indiferent că nu a marcat până acum, dar a jucat bine, joacă meci de meci, este un jucător care face un pressing devastator din punctul meu de vedere și are o capacitate de efort extraordinară. Este complementar, poți să joci și cu amândoi în unele… Este un jucător mai de forță decât Louis.

Din punctul meu de vedere, suntem un pic descoperiți acolo. Ca atacanți… Pierzându-l pe Bîrligea, Bîrligea este o pierdere pentru echipa națională.

Tănase este într-o creștere evidentă, este jucătorul, pentru mine, esențial la Steaua, la FCSB, un jucător care poate scoate om din joc perpendicular pe poartă, care are fuleu, care are tehnicitate, este inteligent, știe să facă lucrurile foarte bine.

Tănase, aici Mitriță, știu și văd meciurile, am văzut meciurile din China și am văzut execuțiile pe care le are și ceea ce face acolo, rămâne același jucător percutant, 1 contra 1 este foarte greu să-i iei mingea și îți scoate ceva din orice fază, este jucătorul care în orice minut îți poate face diferența. Cred că nea Mircea va găsi soluții și va face rezultate.

(n.r. Despre Louis Munteanu) E clar că va avea minute, este singurul număr 9 după Denis (n.r. Drăguș) și cred că e și normal săi se dea minute atâta timp cât nea Mircea l-a chemat și i-a dat șansă.

Care este argumentul antrenorului: „Asta nu este o mentalitate sănătoasă”

Din punctul meu de vedere nu merita să fie la echipa națională. Deci în momentul de față Louis Munteanu nu merita să fie la echipa națională, dacă celelalte vârfuri erau valide, la tot ce s-a întâmplat pe începutul ăsta de campionat. Adică să refuzi să te prezinți la pregătire, să pui presiune pe clubul tău, să-ți iei jucăriile și să pleci. Asta nu este o mentalitate sănătoasă și o mentalitate a unui jucător care să fie vândut pe 10-12 milioane, cât cere patronul.

Aici el suferă foarte mult, sau cei care îl sfătuiesc, și va trebui să înțeleagă că nimeni nu e indispensabil. El a avut un sezon foarte bun anul trecut, iar dacă prezentul îți dă tot, dacă el nu va înțelege că în momentul de față trebuie să te ridici iar la nivelul la care a fost, va pierde foarte mult. România nu vinde foarte bine.

Eu v-am mai spus, dacă el să năștea în Croația și anul trecut dădea douăzeci și ceva de goluri, am dat un exemplu, mi-a venit Croația în minte, era vândut pe cel puțin 15-20 de milioane. Dar fiind în România, lumea știe ce înseamnă România”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.