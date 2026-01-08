Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a semnat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, cu Al Okhdood din Arabia Saudită. Obiectivul tehnicianului este salvarea formației de la retrogradare. Gigi Becali a dezvăluit că l-ar putea da pe Tavi Popescu împrumut în Orientul Mijlociu, iar antrenorul a clarificat situația.

Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu

După 7 luni de pauză, Marius Șumudică și-a găsit un nou angajament. Carismaticul antrenor a semnat cu Al Okhdood din Arabia Saudită și speră să salveze formația de la retrogradare.

La scurt timp după ce Marius Șumudică a fost instalat, Gigi Becali a expus că „Șumi” l-ar dori pe Octavian Popescu la noua sa formație. FANATIK a stat de vorbă cu tehnicianul român și a aflat în ce stadiu se află posibilul transfer al atacantului FCSB.

Marius Șumudică a dezvăluit că se vor face trei noi transferuri la Al Okhdood. În ciuda acestui fapt, pe lista lui „Șumi” nu se află niciun jucător din România, astfel că posibila mutare a lui Tavi Popescu nu este luată în calcul.

„Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a declarat Marius Șumudică pentru FANATIK.

Ce a declarat Gigi Becali despre transferul lui Octavian Popescu

Gigi Becali a mărturisit că impresarul cu care colaborează Marius Șumudică, Cătălin Liță, l-a sunat pentru a-l întreba despre Mamadou Thiam și Octavian Popescu. Patronul FCSB era de acord cu varianta în care Tavi să părăsească echipa pentru 6 luni.

„Șumudică m-a întrebat de Thiam și de încă un jucător. Au spus de Thiam, au nevoie de un jucător puternic. Ieri m-a sunat Cătălin Liță pentru Thiam și mi-a zis că vor să-l ia pe George Popescu. Păi, să-l ia, dar să vorbească cu el dacă vrea să meargă, până în vară, 6 luni. Acolo îi trebuie certificat de căsătorie. Dacă nu e căsătorit, n-are voie să stea cu prietena în aceeași casă.

Eu sper că îl vede cineva acolo și iau 20 de milioane pe el. Talentul lui e de 20 de milioane. Am încredere în Șumudică. Am aflat care a fost problema la el. Au fost niște mici lucruri care s-au făcut mari. Acum am aflat. Anturajul a fost problema. Acum nu are voie să vorbească la telefon cu trei persoane din viața sa privată.

Erau periculoase. I-au afectat fotbalul. Doar de ei doi m-a întrebat. Ei au nevoie de bandă stânga. Am cerut 150.000 pe împrumut, 5 luni, îi dau și ei 200.000 de euro”, a declarat Gigi Becali, conform .

Tavi Popescu, formă de coșmar la FCSB

Tavi Popescu a debutat în forță la FCSB, reușind ca la doar 18 ani să devină o piesă de bază în primul „11” al campioanei României. După două stagiuni apreciate, evoluțiile sale au intrat însă pe o pantă descendentă, iar în sezonul actual extrema a fost utilizată mai ales ca soluție de pe bancă.

În această ediție de campionat, Popescu a bifat 22 de apariții pentru formația roș-albastră, fără să înscrie vreun gol, contribuind doar cu două assist-uri. Cota atacantului s-a prăbușit în ultimele sezoane. Dacă în 2022 valora era evaluat la 4 milioane de euro, în iarna lui 2026 este cotat la doar 850.000 euro.

850.000 de euro este cota lui Octavian Popescu

207 meciuri, 25 de goluri și 25 de pase decisive a adunat atacantul la FCSB

Ce salariu are Marius Șumudică la Al Okhdood

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, , cu drept de prelungire pe încă un an, dar doar dacă va salva echipa de la retrogradare. În cazul în care nu își va atinge obiectivul, înțelegerea nu va fi prelungită.

pentru cele patru luni rămase din competiție, plus un bonus de 150.000 de euro dacă își îndeplinește obiectivul, sume care vor fi împărțite cu staff-ul său. Acesta este alcătuit din secunzii Petre Cristian, Gabi Mărgărit și Sener Gencturk, analistul video Marius Șumudică Jr., preparatorul fizic Ștefan Anghel și antrenorul cu portarii Cornel Cernea.