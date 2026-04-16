Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea de senzație: „Pentru mine, asta e cel mai important”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică este liber de contract din luna martie, după În ciuda faptului că nu a reușit în Arabia Saudită, antrenorul este în continuare la mare căutare, iar turcii l-au pus pe lista scurtă a echipei Gaziantep, formație pregătită și în trecut de român. Ce a transmis „Șumi” în legătură cu zvonurile apărute în presa turcă.

Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea la Gaziantep

Tehnicianul român cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, pregătindu-le în trecut pe Kayserispor, Rizespor, Malatyaspor și Gaziantep. Întrebat despre o posibilă revenire la Gaziantep, . În ciuda acestui fapt, „Șumi” nu este surprins că este luat în calcul ca posibil înlocuitor al lui Burak Yilmaz.

ADVERTISEMENT

„Faptul că sunt din nou asociat cu Turcia este, de fapt, ceva foarte firesc pentru mine. Am jucat peste 130 de meciuri acolo și am acumulat performanțe și amintiri foarte valoroase. Nu doar pe teren, ci și în afara lui am construit legături foarte puternice. Mi-am făcut prietenii foarte frumoase, iar Turcia a fost mereu ca o a doua casă pentru mine.

În acest moment nu există o ofertă oficială sau o solicitare concretă de discuții. Totuși, faptul că numele meu este asociat cu diferite cluburi din Turcia nu este ceva nou. Nu este vorba doar de Gaziantep, ci în ultima perioadă au existat și alte contacte și schimburi de idei legate de diferite proiecte.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, cel mai important lucru este proiectul potrivit. Dacă va exista o structură în care să pot recrea succesul pe care l-am avut la Kayseri și să reflect din nou stilul de joc și dezvoltarea jucătorilor pe care le-am demonstrat la Gaziantep, atunci Turcia va fi mereu o opțiune puternică pentru mine. Pentru că eu chiar cred că pot obține din nou mari succese acolo și mi-ar plăcea foarte mult să trăiesc din nou acea emoție”, a declarat Marius Șumudică, conform .

ADVERTISEMENT

Revenire pentru a 3-a oară la Gaziantep pentru Marius Șumudică?!

Dacă, în cele din urmă, se va materializa această mutare, iar Marius Șumudică va fi ofertat, ar fi pentru a treia oară când antrenorul român ar fi instalat pe banca lui Gaziantep. . Primul mandat a fost între iulie 2019 și ianuarie 2021. Antrenorul român a fost extrem de apreciat atunci, Gaziantep trecând de la o echipă care lupta să se salveze de la retrogradare la una aflată pe primele poziții ale clasamentului.

ADVERTISEMENT

A doua aventură la Gaziantep a fost mult mai scurtă. Marius Șumudică a fost antrenor între septembrie 2023 și martie 2024, iar rezultatele nu au fost la nivelul celor din primul mandat. În 28 de meciuri, antrenorul român a avut o medie de 1,32 puncte pe partidă și, astfel, nu a rămas la echipă până la finalul sezonului.