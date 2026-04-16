Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea de senzație: „Pentru mine, asta e cel mai important”

Marius Șumudică a făcut anunțul privind revenirea sa în Turcia. Ce a declarat antrenorul român după ce s-a vehiculat că este aproape de a semna cu Gaziantep.
Iulian Stoica
16.04.2026 | 12:51
Marius Șumudică este liber de contract din luna martie, după ce a stat timp de două luni pe banca lui Al-Okhdood. În ciuda faptului că nu a reușit în Arabia Saudită, antrenorul este în continuare la mare căutare, iar turcii l-au pus pe lista scurtă a echipei Gaziantep, formație pregătită și în trecut de român. Ce a transmis „Șumi” în legătură cu zvonurile apărute în presa turcă.

Tehnicianul român cunoaște foarte bine fotbalul din Turcia, pregătindu-le în trecut pe Kayserispor, Rizespor, Malatyaspor și Gaziantep. Întrebat despre o posibilă revenire la Gaziantep, Marius Șumudică a transmis că nu există, cel puțin pentru moment, o ofertă oficială. În ciuda acestui fapt, „Șumi” nu este surprins că este luat în calcul ca posibil înlocuitor al lui Burak Yilmaz.

„Faptul că sunt din nou asociat cu Turcia este, de fapt, ceva foarte firesc pentru mine. Am jucat peste 130 de meciuri acolo și am acumulat performanțe și amintiri foarte valoroase. Nu doar pe teren, ci și în afara lui am construit legături foarte puternice. Mi-am făcut prietenii foarte frumoase, iar Turcia a fost mereu ca o a doua casă pentru mine.

În acest moment nu există o ofertă oficială sau o solicitare concretă de discuții. Totuși, faptul că numele meu este asociat cu diferite cluburi din Turcia nu este ceva nou. Nu este vorba doar de Gaziantep, ci în ultima perioadă au existat și alte contacte și schimburi de idei legate de diferite proiecte.

Pentru mine, cel mai important lucru este proiectul potrivit. Dacă va exista o structură în care să pot recrea succesul pe care l-am avut la Kayseri și să reflect din nou stilul de joc și dezvoltarea jucătorilor pe care le-am demonstrat la Gaziantep, atunci Turcia va fi mereu o opțiune puternică pentru mine. Pentru că eu chiar cred că pot obține din nou mari succese acolo și mi-ar plăcea foarte mult să trăiesc din nou acea emoție”, a declarat Marius Șumudică, conform publicației Fanatik din Turcia.

Revenire pentru a 3-a oară la Gaziantep pentru Marius Șumudică?!

Dacă, în cele din urmă, se va materializa această mutare, iar Marius Șumudică va fi ofertat, ar fi pentru a treia oară când antrenorul român ar fi instalat pe banca lui Gaziantep. Discuții pentru revenire au avut loc și în luna decembrie din 2025. Primul mandat a fost între iulie 2019 și ianuarie 2021. Antrenorul român a fost extrem de apreciat atunci, Gaziantep trecând de la o echipă care lupta să se salveze de la retrogradare la una aflată pe primele poziții ale clasamentului.

A doua aventură la Gaziantep a fost mult mai scurtă. Marius Șumudică a fost antrenor între septembrie 2023 și martie 2024, iar rezultatele nu au fost la nivelul celor din primul mandat. În 28 de meciuri, antrenorul român a avut o medie de 1,32 puncte pe partidă și, astfel, nu a rămas la echipă până la finalul sezonului.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
