Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a făcut calculele și a dat declarația zilei după victoria FCSB cu Feyenoord: „Pentru mine e ca și cum ar lua titlul”

Marius Șumudică a pus lupa pe situația lui FCSB din SuperLiga României și Europa League. Ce ar trebui să facă formația „roș-albastră” pentru a avea șanse la titlu
Ciprian Păvăleanu
12.12.2025 | 23:11
Marius Sumudica a facut calculele si a dat declaratia zilei dupa victoria FCSB cu Feyenoord Pentru mine e ca si cum ar lua titlul
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică este de părere că FCSB ar putea să se lupte chiar la titlu. Foto: Colaj FANATIK
FCSB a avut un sezon modest spre slab până în acest moment, însă meciul contra lui Feyenoord iese din tiparele actualei stagiuni. Campioana României a întors formația batavă de la scorul de 1-3 și își păstrează șansele la calificare. Marius Șumudică a făcut toate calculele, atât pentru cupele europene, cât și pentru campionat.

Are FCSB șanse la titlul de campioană? Marius Șumudică a dat declarația zilei: „Dacă face lucrul ăsta”

Campioana României a făcut sute de mii de români fericiți joi seară, după ce a reușit o remontada istorică împotriva locului secund din Eredivisie, Feyenoord Rotterdam.

Cu această victorie, FCSB continuă să spere la play-off-ul din Europa League, iar Marius Șumudică a analizat șansele echipei patronate de Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA. Fostul antrenor de la Rapid crede că „roș-albaștrii” au puterea chiar să câștige din nou titlul, dacă vor demonstra că sunt atât de valoroși încât să obțină calificarea mai departe în cupele europene:

„E adevărat ca au ceva în ADN, dar trebuia să se trezească mai devreme. Nu va fi ușor să câștigi la Zagreb și nici să bați Fenerbahce acasă. Eu cred că trei puncte nu sunt de ajuns. Nouă puncte nu te califică. Anul trecut au fost echipe cu 10 puncte care nu s-au calificat. Eu cred că le-ar trebui cel puțin patru puncte, dar nu va fi ușor.

Dacă s-ar califica, va fi ca și cum ar lua titlul. Cum vine de jos, să zici că nu mai ai nicio șansă, să ai atâția jucători accidentați, să câștigi meciul ăsta… ar însemna că ar avea șanse mari și la titlu dacă ar face lucrul ăsta”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, analiză asupra programului lui FCSB și U Craiova

După ce în etapa trecută Craiova a bucurat România prin victoria cu Mainz, în timp ce FCSB a pierdut dramatic, cu om în plus, pe „Marakana” din Serbia, în această săptămână cele două echipe europene au schimbat rolurile. Oltenii au cedat pe final în fața Spartei Praga, iar FCSB a reușit, tot pe final, să obțină trei puncte uriașe cu Feyenoord.

Marius Șumudică a analizat programul celor două echipe până la pauza de iarnă și este de părere că oltenii ar putea avea dificultăți dacă nu vor aduna șase puncte din următoarele două partide, în timp ce FCSB întâlnește Unirea Slobozia, care pare, la prima vedere, o țintă sigură.

„Craiova va avea un program ușurel, dar dacă nu va face șase puncte este o mare problemă. Deja sunt la cinci puncte în spate față de Rapid, iar dacă se încurcă cu Hermannstadt și Csikszereda va fi o mare problemă. Se îndepărtează foarte mult de ceea ce eu vedeam la un moment dat ca principala favorită la titlu. FCSB va juca cu Slobozia și acasă cu Rapid. Slobozia vine după 8 înfrângeri, n-are un punct luat din 24”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică a analizat victoria nebună a FCSB-ului cu Feyenoord

HALUCINANT! Ce apare în declarația de avere a Liei Savonea: peste 700.000 de...
