Marius Șumudică a făcut iureș la conferința de presă, după U Cluj – Rapid 2-1! L-a desființat pe Emil Boc și s-a luat de copiii de mingi: „Mă bucur că m-am născut în București și nu la Cluj!”. Video

Partida dintre . Golurile clujenilor au fost marcate de Masoero și Thiam, pe când pentru formația din Giulești a punctat Christensen. .

Marius Șumudică a făcut iureș la conferința de presă, după U Cluj – Rapid 2-1! L-a desființat pe Emil Boc și s-a luat de copiii de mingi: „Mă bucur că m-am născut în București și nu la Cluj!”

Marius Șumudică a fost extrem de nemulțumit de arbitrajul din partida de la Cluj. Antrenorul formației din Giulești nu s-a „luat” doar de echipa clujeană, „Șumi” țintind și spre primarul Emil Boc, dar și spre copiii de mingi care s-au aflat pe „Cluj Arena”.

„A fost un meci aprig, disputat, între două echipe bune. Consider că un rezultat de egalitate era echitabil. Astăzi am jucat chiar bine, am avut ocazii. Am venit să jucăm fotbal, dar niște lucruri pe care nu le înțeleg.

Eu până acum, de când am revenit în fotbalul românesc, nu am vorbit despre arbitraj și nu aș fi dorit să o fac. Nu știu ce se întâmplă dacă vorbesc despre arbitraj. Cu tot respectul, pentru toți oamenii care au fost mari arbitri, dacă mie îmi spuneți că nu este penalty la Manea, atunci nu mai este niciun penalty, niciodată!

Nu am nimic cu U Cluj, le urez baftă în continuare, dar mi-aș dori și eu arbitrajele pe care le au ei. Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzăul o fost puțin unul, l-a dat cu fard, și s-a dus imediat la VAR ca să dea penalty. Astăzi, la noi, îl calcă de la spate, să vă arate piciorul Manea, și nu se duce nici măcar la VAR. Pentru ce s-a inventat VAR-ul acesta?

Acum e mai rău ca înaintea, dar eu nu am nimic cu domnul Vassaras, pentru că nu vreau să fiu suspendat, dar vreau să am și eu un răspuns și să știu ce s-a discutat în camera VAR, ce i s-a transmis arbitrului.

„Arbitrajul a fost clar în favoarea U Clujului și în defavoarea Rapidului”

Rapidul a venit să-și apere corect șansele, dar cred că sunt două lucruri care pe mine mă fac să-mi pun un mare semn de întrebare. Una, sintagma ‘suntem singuri împotriva tuturor’. Eu de când am venit la Rapid nu am avut o greșeală pro în favoarea noastră. În 4 luni de zile nu am avut niciun ajutor, fie el cât de mic.

Astăzi, îmi era și jenă, nu mai primeam mingile în ultimele 6 minute, ascundeau mingile. Nu a prelungit extra arbitrul cele 6 minute, alergau jucătorii mei câte 20 de metri ca să ia mingea!

Vă lăudați că la Cluj este cel mai tare oraș, că sunt cei mai corecți oameni! Domnule Boc, care sunteți alături de echipa aceasta, ați făcut lucruri minunate în acest oraș, dar opriți-vă, pentru că o să ajungeți să fiți huliți! Cu tot respectul pentru acest club, o să ajungeți să fiți huliți, pentru că nu se poate așa ceva!

Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost în mod clar în favoarea U Clujului și în defavoarea Rapidului, iar cu asta am încheiat”, a transmis Marius Șumudică la finalul partidei cu U Cluj.

Imediat după ce a părăsit conferința de presă de după meci, antrenorul Rapidului a mai adăugat: „Mă bucur că m-am născut la București și nu în Cluj.”

Marius Șumudică, nervos la conferința de presă de după U Cluj - Rapid 2-1