Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv

Rapid a suferit duminică seara o înfrângere categorică la Cluj, în fața celor de la CFR, cu 0-3, iar programul giuleștenilor din următoarele săptămâni se anunță unul extrem de complicat. Marius Șumudică a analizat finalul de an pentru fosta echipă pe care a pregătit-o.

Primele semne de întrebare pentru Giuleșteni. Rapid a pierdut la scor de neprezentare meciul cu CFR

, însă înfrângerea din Ardeal ridică câteva semne de întrebare. Giuleștenii pot coborî de pe primul loc la finalul acestei etape, iar programul se anunță unul de foc.

Programul celor de la Rapid până la finalul anului:

Rapid – Csíkszereda

FC Argeș – Rapid – Cupa României

Botoșani – Rapid

Rapid – Oțelul

FCSB – Rapid

Ce spune Marius Șumudică despre programul Rapidului din acest final de an. Care este meciul crucial

, e de părere că meciurile până la finalul lunii decembrie înseamnă enorm pentru viitorul echipei. Antrenorul a luat rând pe rând fiecare partidă și consideră că duelul din Cupa României cu FC Argeș ar putea fi crucial.

„M-am uitat pe programul Rapidului. Le vine Csíkszereda. O echipă abordabilă pe Giulești. E un meci abordabil. Pe Giulești e greu pentru o echipă nou promovată. Rapidul va câștiga. Sunt convins.

După care le vine un meci capital din punctul meu de vedere: meciul din Cupă, la Pitești. Dacă nu câștigă acolo, e out din Cupă. Rapid pierde unul dintre obiective dacă nu bate la Pitești. Asta își doresc giuleștenii: parcurs în Cupă. După te duci la Botoșani, o deplasare grea, pe un teren dificil. Se câștigă foarte greu acolo. Îți vine apoi acasă Oțelul și după joci la FCSB. Dacă Rapid nu iese bine din calupul ăsta de meciuri, există posibilitatea să coboare pe locul 3.

Dacă Rapid termină en fanfare aceste jocuri, să scoată maximum, iar în Cupă să bată la Pitești, e ok. Dacă nu există varianta asta, Cupa atârnă foarte mult. Anul trecut am pierdut cu Hermannstadt în ultimul minut. Cu siguranță va apăsa în evoluția din următoarele 3 meciuri. Rapid trebuie să fie atentă. Poate să-și facă un viitor frumos după sărbători. Eu rivale la titlu le văd pe Craiova și pe Dinamo. E și Botoșaniul acolo, dar nu cred că are forță. Va juca însă pe viață și pe moarte“, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.