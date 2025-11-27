Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a făcut la virgulă calculele Rapidului pe final de an: „Dacă nu bat acolo, sunt out!”. Exclusiv

Cum ar putea arăta viitorul Rapidului în anul următor. Marius Șumudică a analizat programul și a tras concluziile. Meciul care ar putea decide sezonul.
Alex Bodnariu
27.11.2025 | 16:00
Marius Sumudica a facut la virgula calculele Rapidului pe final de an Daca nu bat acolo sunt out Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Marius Șumudică despre programul Rapidului din acest final de an. Care este meciul crucial
ADVERTISEMENT

Rapid a suferit duminică seara o înfrângere categorică la Cluj, în fața celor de la CFR, cu 0-3, iar programul giuleștenilor din următoarele săptămâni se anunță unul extrem de complicat. Marius Șumudică a analizat finalul de an pentru fosta echipă pe care a pregătit-o.

Primele semne de întrebare pentru Giuleșteni. Rapid a pierdut la scor de neprezentare meciul cu CFR

Rapid e una dintre marile favorite la titlu în acest sezon, însă înfrângerea din Ardeal ridică câteva semne de întrebare. Giuleștenii pot coborî de pe primul loc la finalul acestei etape, iar programul se anunță unul de foc.

ADVERTISEMENT

Programul celor de la Rapid până la finalul anului:

  • Rapid – Csíkszereda
  • FC Argeș – Rapid – Cupa României
  • Botoșani – Rapid
  • Rapid – Oțelul
  • FCSB – Rapid

Ce spune Marius Șumudică despre programul Rapidului din acest final de an. Care este meciul crucial

Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, e de părere că meciurile până la finalul lunii decembrie înseamnă enorm pentru viitorul echipei. Antrenorul a luat rând pe rând fiecare partidă și consideră că duelul din Cupa României cu FC Argeș ar putea fi crucial.

„M-am uitat pe programul Rapidului. Le vine Csíkszereda. O echipă abordabilă pe Giulești. E un meci abordabil. Pe Giulești e greu pentru o echipă nou promovată. Rapidul va câștiga. Sunt convins.

ADVERTISEMENT
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe...
Digi24.ro
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”

După care le vine un meci capital din punctul meu de vedere: meciul din Cupă, la Pitești. Dacă nu câștigă acolo, e out din Cupă. Rapid pierde unul dintre obiective dacă nu bate la Pitești. Asta își doresc giuleștenii: parcurs în Cupă. După te duci la Botoșani, o deplasare grea, pe un teren dificil. Se câștigă foarte greu acolo. Îți vine apoi acasă Oțelul și după joci la FCSB. Dacă Rapid nu iese bine din calupul ăsta de meciuri, există posibilitatea să coboare pe locul 3.

ADVERTISEMENT
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi
Digisport.ro
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu

Dacă Rapid termină en fanfare aceste jocuri, să scoată maximum, iar în Cupă să bată la Pitești, e ok. Dacă nu există varianta asta, Cupa atârnă foarte mult. Anul trecut am pierdut cu Hermannstadt în ultimul minut. Cu siguranță va apăsa în evoluția din următoarele 3 meciuri. Rapid trebuie să fie atentă. Poate să-și facă un viitor frumos după sărbători. Eu rivale la titlu le văd pe Craiova și pe Dinamo. E și Botoșaniul acolo, dar nu cred că are forță. Va juca însă pe viață și pe moarte“, a explicat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta...
Fanatik
„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu: „Cred că intrăm și noi, și ‘Tati’ în play-off”
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și...
Fanatik
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv
Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut...
Fanatik
Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut sau Lixandru. „Dacă FCSB vrea să prindă play-off-ul…”. Misterul Tavi Popescu, lămurit!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
iamsport.ro
Afacerea care i-a 'mâncat' 5 milioane de euro lui Marian Aliuță: 'Simți disperare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!