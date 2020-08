Marius Şumudică este genul de antrenor care atunci când a plecat să lucreze în afara graniţelor întotdeauna i-a plăcut să aducă la echipa sa cel puţin un jucător român. Consideră că în campionatul nostru există suficienţi jucători de valoare care pot face faţă lejer la echipele la care antrenează.

Aşa a procedat la Kayserispor, unde a fost însoţit de Silviu Lung Junior şi de Cristi Săpunaru, la Al Shabab unde au ajuns Costică Budescu şi Valerică Găman, iar la a treia experienţă externă, la Gaziantep, unde se află acum, i-a adus pe Alexandru Maxim, care brusc a reînceput să joace bine şi pe Alin Toşca.

Iar acum îşi doreşte foarte mult să mai înregimenteze încă un român la Gaziantep, un om de gol care să ajute echipa sa să ajungă să se bată pentru un loc de Europa League. Se ştie că Marius Şumudică îi apreciază enorm pe Costică Budescu şi Denis Alibec. Ultimul este jucătorul pe care şi-l doreşte sub comandă la Gaziantep.

Ce ofertă a făcut Gaziantep pentru Denis Alibec

Antrenorul spune că a înaintat deja o ofertă Astrei, propunându-i 800.000 de euro şi 30 la sută dintr-un eventual transfer, dar patronul giurgiuvenilor, Ioan Niculae, are pretenţii mult mai mari şi lui Şumi îi e teamă că nu va putea face transferul.

„Singurul român care mă interesează este Denis Alibec. Încerc în continuare să-l iau, dar ne lovim de suma de transfer. Am avut o discuție cu domnul Niculae, s-au avansat niște sume. Sunt discuții între cluburi. Cred că e o diferență cam mare și va fi destul de greu de realizat. Am văzut că e dat la Dinamo acum. E o sumă bună pe care vrem s-o dăm pe Alibec, o sumă bună pentru fotbalul românesc. Vor fi și niște procente pentru următoarea vânzare.

Şumudică şi-l doreşte pe Alibec

Nu sunt eu în măsură să-i fac prețul domnului Niculae, dar în general îmi place să-i ajut pe jucători. Am încercat mereu să iau jucătorii care fac performanță și să câștige mai mult decât o făceau în România. Suma pe care clubul nostru vrea s-o plătească pentru Alibec este de 800.000 de euro și 30% dintr-un viitor transfer, având în vedere că mai are un an de contract.

Eu am făcut un efort inimaginabil pentru echipa din Turcia. Având încredere în mine că am făcut transferuri foarte bune, mi-au dat mână liberă la transferuri și am încercat să avansez această discuție în privința lui Denis.

Şumudică a început să îşi construiască o echipă puternică

Există o limită pe care Federația o dă pentru transferuri în funcție de datoriile pe care le are fiecare echipă. Noi neavând datorii și producând bani anul trecut ni s-a permis să avem un buget mai mare. Nu trebuie să depășim fair-play-ul financiar.

Suntem în discuții cu un atacant brazilian, care sper ca mâine să ajungă în cantonament. E un jucător foarte bun. Am luat un bosniac, un portar, un talent al Turciei să crească lângă noi. Mai suntem în discuții cu 2-3 jucători”

