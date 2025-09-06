Marius Șumudică a făcut praf un tricolor după România – Canada 0-3: „Nu am văzut în viața mea! Face ce vrea”. Ce a spus despre Drăguș: „Nu înțelege, am vorbit cu el”

După înfrângerea României din partida amicală cu Canada, Marius Șumudică, unul dintre cei mai experimentați antrenori români activi, a pus tunurile pe unul dintre fotbaliștii titulari de la echipa națională. Tehnicianul a dezvăluit lucrurile pe care i le-a tot explicat lui Denis Drăguș, însă fără să aibă succes.

Marius Șumudică l-a mitraliat pe Andrei Rațiu: „Nu am văzut așa ceva în viața mea!”

Marius Șumudică a analizat prestația României de vineri seară de pe Arena Națională. „Tricolorii”, deși au jucat doar un meci amical, au părut că nu au niciun fel de determinare, iar Canada a avut un galop de sănătate, câștigând cu 3-0.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică l-a luat la țintă pe Andrei Rațiu, unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din naționala de fotbal a României: „Din păcate, la noi sunt mulți jucători indisciplinați. Rațiu, în partea dreaptă, face ce vrea, eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Pleacă mijlocaș, îl găsești prin zona centrală… lasă descoperită zona. Eu sunt convins că Mircea Lucescu vede aceste lucruri și i le spune.

În primul rând, ca fundaș trebuie să fii fundaș, să-ți rezolvi problemele defensive, după care poți să te transformi într-un jucător care aduce aport pe fază ofensivă, pentru că are calități, dar e indisciplinat tactic. Am scăpat ieftin, puteam să mai primim goluri”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Ce i-a explicat Marius Șumudică lui Denis Drăguș: „Nu înțelege”

Marius Șumudică a observat și este de părere că își consumă mult prea multă energie pe care ar trebui să o păstreze pentru fazele din careul advers:

„Drăguș nu marchează, deși face un efort clar, dar asta face să nu fie proaspăt în fața porții. Nu înțelege lucrul ăsta, eu am vorbit și ieri cu el. Atâta timp cât va ieși din zona careului de 16 metri, nu va mai fi periculos. Cât a fost acolo s-a întâlnit cu trei situații de gol, venite din acțiuni total diferite.

Are acea execuție extraordinară, de jucător mare. Dacă marchează, toată lumea îl face Pele, iar acum, că nu a marcat, toată lumea îl blamează de ce nu a făcut-o. Asta a fost soluția pe care a ales-o. Ca atacant trebuie să iei prima decizie care-ți vine în cap. A lovit mingea foarte curat, însă a lovit portarul”, a dezvăluit Marius Șumudică.

Care este adevărata problemă a României? Marius Șumudică a pus punctul pe i

În opinia lui Marius Șumudică, acolo unde fotbaliștii folosiți de Mircea Lucescu nu câștigă destul de multe dueluri pentru a putea controla zona mediană:

„Atât din punct de vedere defensiv, dar și ofensiv, noi suferim în linia mediană. Echipa națională este ruptă. În linia de mijloc sunt jucători care nu-și aduc aportul pe care ar trebui să și-l aducă la echipa națională. La golul trei, Marius Marin aleargă de la unul la altul și nu reușește să-l tamponeze pe cel ce a venit să tragă la poartă.

Suntem foarte lenți cu Marius Marin, Răzvan Marin și Stanciu. Nu suntem periculoși, nu câștigăm dueluri… sunt jucători de aceeași statură. Sper să fie un duș rece și să înțelegem. Sunt convins că Mircea Lucescu va corecta aceste lucruri și vom putea câștiga la Larnaca”, a conchis Marius Șumudică, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.