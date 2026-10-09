Sport

Marius Șumudică a făcut un anunț crunt la CFR Cluj, iar Victor Angelescu i-a dat dreptate: „Nu exagerează”

Victor Angelescu a comentat afirmațiile făcute de Marius Șumudică după eșecul suferit de CFR Cluj în derby-ul contra rivalei Universitatea (1-3).
Bogdan Mariș
09.10.2026 | 09:06
Marius Sumudica a facut un anunt crunt la CFR Cluj iar Victor Angelescu ia dat dreptate Nu exagereaza
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Victor Angelescu (42 de ani), i-a dat dreptate lui Marius Șumudică (55 de ani) după CFR Cluj - U Cluj 1-3. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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CFR Cluj a suferit al treilea eșec din mandatul lui Marius Șumudică (55 de ani), 1-3 în derby-ul contra rivalei Universitatea, iar tehnicianul a afirmat după meci că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradare. Președintele Rapidului, Victor Angelescu (42 de ani), i-a dat dreptate lui Marius Șumudică.

Victor Angelescu i-a dat dreptate lui Marius Șumudică după CFR Cluj – U Cluj 1-3

Victor Angelescu susține că Marius Șumudică are dreptate cu privire la obiectivul CFR-ului din acest sezon. „Nu cred că exagerează. Nu cred că-și caută alibi. Eu cred că se vor bate pentru salvarea de la retrogradare. Sigur, contează și ce fac în iarnă. Poate mai… Știu că iar au interzis la transferuri.

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Mai e și a doua parte a campionatului. Poate aduc jucători. Șumudică a spus că-i lipsesc fundașii centrali. Poate aduce. Nu trebuie să dai o grămadă de bani”, a declarat președintele Rapidului la Prima Sport după eșecul suferit de CFR în derby-ul contra Universității Cluj. Echipa antrenată de Marius Șumudică ocupă momentan locul 8 în SuperLiga, cu 13 puncte.

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După meciul cu U Cluj, pentru CFR urmează două partide complicate în deplasare, la Mioveni contra lui FC Argeș și la Arad împotriva UTA-ei. Apoi, echipa antrenată de Marius Șumudică va disputa două meciuri pe teren propriu, însă ambele se anunță a fi extrem de dificile. Pe 25 octombrie, „feroviarii” o vor întâlni pe Dinamo, iar trei zile mai târziu vor juca un nou derby contra lui U, în Cupa României Betano.

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Ultimul meci din octombrie va fi pe terenul Petrolului, iar în noiembrie CFR va disputa trei partide, cu Universitatea Craiova (acasă), Oțelul (acasă) și FC Voluntari (în deplasare). Luna decembrie începe pentru „feroviari” cu un meci de Cupă, la Chiajna împotriva Concordiei, iar apoi echipa lui Marius Șumudică va primi vizita Rapidului în SuperLiga. În jurul datei de 12 decembrie, fosta campioană va juca din nou contra rivalei Universitatea, de această dată pe Cluj Arena, iar în ultimul meci al anului CFR va primi vizita Corvinului.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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