Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct: “Este foarte afectat de ceea ce s-a întâmplat în Giuleşti! Sunt oameni care pun suflet la Rapid”

Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Marius Șumudică a început să plângă după ce s-a discutat de Rapid. Ce spune Gigi „Corsicanu” despre acest eveniment.
Iulian Stoica
23.09.2025 | 14:45
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, în lacrimi după ce s-a vorbit de Rapid la FANATIK SUPERLIGA. Sursă foto: sportpictures

Marius Șumudică a decis să iasă din direct în momentul în care Horia Ivanovici și Gigi „Corsicanu” vorbeau despre Rapid la „FANATIK SUPERLIGA”. Ulterior acestui eveniment, „Șumi” a început să plângă.

Marius Şumudică a început să plângă imediat după ce a ieşit din direct

Moderatorul Horia Ivanovici a oferit vestea că Marius Șumudică a început să plângă: „O să vă dau una tare acum. Mi-au spus colegii, Marius Șumudică a început să plângă după ce a ieșit din direct, i-au dat lacrimile. Când a ieșit din direct, Șumi a început să plângă. Mi-au spus acum colegii că e foarte emoționant, când a ieșit din direct, Șumi a început să plângă”.

Gigi „Corsicanu” a mărturisit că știe foarte bine ce înseamnă Rapid pentru Marius Șumudică și că nu e singurul afectat de ceea se întâmplă acum la formația din Giulești: „Eu știu foarte bine ce înseamnă Rapid pentru Șumi.

Nu a mai ieșit din casă după ce a plecat. Eu i-am spus să vină la meciuri pe Giulești, l-am invitat. Mi-a spus că ‘deocamdată nu poate, e foarte afectat”’.

E foarte afectat… Toți sunt afectați, Șumi, Săpunaru, Daniel Niculae la fel. Am mers la Niculae în lojă și am vorbit cu el. Sunt afectați, sunt oameni care pun suflet la Rapid”.

Horia Ivanovici a transmis că Marius Șumudică și-a dorit foarte mult să reușească la Rapid, iar după ce a plecat de la formația din Giulești s-a consumat foarte mult: „Vă dați seama cât s-a consumat Șumi, cât de mult și-a dorit să reușească la Rapid… Apropo de ce v-am povestit”.

Gigi „Corsicanu”, vizibil emoționat, a declarat că știe foarte bine ce simte Marius Șumudică pentru formația de sub Podul Grant: „Eu știu foarte bine… Dar nu depinde de noi! E un moment foarte emoționant, asta înseamnă dragostea adevărată”.

Marius Șumudică, în lacrimi după ce s-a vorbit de Rapid la FANATIK SUPERLIGA

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
