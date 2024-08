Marius Șumudică a început să plângă în timpul prezentării la Rapid! Subiectul care l-a făcut să izbucnească: ”Sunt mai sentimental”

Tehnicianul a fost însoțit de acționarul majoritar Dan Șucu și de președintele Viorel Moldovan la conferința de presă și a anunțat că .

Ce l-a făcut pe Marius Șumudică să plângă la întoarcerea la Rapid

În timpul prezentării oficiale la Rapid, Marius Șumudică a vorbit despre mesajele pe care le-a primit în ultimele ore și a început să plângă în momentul în care a dezvăluit ce i-au transmis părinții săi.

”Am telefonul blocat. L-am închis. De la rivali primesc mereu. Cu domnul Gigi Becali cred că am vorbit de două ori în ultimul an. Îl respect, nu am nicio problemă. Respect toți competitorii. Eu nu am nicio problemă cu ce afirmă ceilalți.

Cel mai frumos mesaj pe care l-am primit a fost de la părinții mei. Au o vârstă și își doreau foarte mult să fiu aproape de ei. Mi-au spus ‘în sfârșit, tată, ești acasă’. Eu sunt mai sentimental și îmi dau lacrimile, pentru că am avut niște probleme familiale care m-au făcut să renunț la contractul de la Gaziantep.

Sper să-i țină Dumnezeu în viață și să se bucure alături de mine, fiindcă educația pe care mi-au dat-o a fost una aparte și nu mi-a lipsit nimic în limita posibilităților pe care familia mea le avea la momentul respectiv”, a declarat Șumudică.

Șucu face tot posibilul pentru a-l aduce pe Ianis Hagi

Noul tehnician al Rapidului a avut parte de o la conferința de presă, conducătorii clubului punându-i în față o cană cu o fotografie din perioada când era jucător al Rapidului și pe care era scris ”Șumi-gol”.

Prezent la oficializarea numirii lui Marius Șumudică, acționarul majoritar Dan Șucu a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia .

Mai mult, FANATIK a aflat că o să-l ajute pentru realizarea acestei mutări și i-am promis că va face tot posibilul ca Ianis să beneficieze de cele mai bune condiții.

În plus, președintele Viorel Moldovan a anunțat că există negocieri ȘI pentru aducerea atacantului Andrei Ivan de la Universitatea Craiova. În schimb, Șumudică a precizat că nu se pune problema ca portarul Florin Niță să ajungă în Giulești.