Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”

În contextul în care FCSB a rămas fără un antrenor principal, dată fiind plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia, s-a vorbit în spațiul public de o posibilă venire pe banca campioanei ultimelor două sezoane a lui Marius Șumudică, un cunoscut mare rapidist. Tehnicianul a oferit, luni, la FANATIK, un răspuns clar legat de această telenovelă iscată în fotbalul intern. Ce a spus de Gigi Becali și ce replică dură a avut pentru Mihai Stoica.

Decizia luată de Marius Șumudică privind o posibilă venire pe banca lui FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!”

Marius Șumudică, 55 de ani, este liber de contract după ce s-a despărțit de saudiții de la Al Okhdood, echipă care-l instalase în ianuarie pentru a o salva de la retrogradare. Ipostaza sa a coincis, recent, cu faptul că FCSB a rămas fără antrenor. Astfel, numele tehnicianului a apărut oarecum în cărți pentru poziția de viitor antrenor la echipa lui Gigi Becali.

Acest început de telenovelă pare tăiat din fașă din toate direcțiile. Încă de la finalul lui aprilie, Mihai Stoica a infirmat . Luni, 4 mai 2026, la FANATIK SUPERLIGA, Șumudică însuși a pus capăt întregii povești. S-a referit în principal la faptul că el nu ar putea să lucreze niciodată cu Gigi Becali.

Șumudică admite faptul că are o relație excelentă cu șeful campioanei, însă profesional nu ar avea cum să colaboreze vreodată. ”S-a creat așa o telenovelă. Primesc tot felul de mesaje. Eu nu am niciun fel de cont pe rețelele de socializare. Și oamenii tot îmi trimit și eu le dau mai departe băiatului. Să vă spun ceva, ca să închidem această telenovelă. Chiar voiam să închidem această telenovelă. Eu sunt un antrenor profesionist, sunt un antrenor care doresc să lucrez. E clar. Probabil că de la vară voi lucra, probabil. Nu știu unde mă va duce soarta asta a noastră a antrenorilor.

Vreau să vorbesc și să pun punct odată acestor speculații. Eu nu voi putea lucra cu Gigi Becali niciodată. Deci eu nu voi putea lucra cu Gigi niciodată și trebuie să terminăm lucrul ăsta. Gigi este amicul meu. Gigi este prietenul meu. Îl respect toată viața pentru ceea ce a făcut pentru familia mea și v-am spus că am avut probleme cu părinții, cu familia și m-a ajutat enorm în acea perioadă cu COVID-ul”, a spus tehnicianul.

Ce mesaj dur îi transmite Șumudică lui MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”

i-a transmis, de asemenea, un mesaj. Fostul antrenor al Rapidului dezvăluie faptul că, în ciuda trecutului său, multă lume îl cheamă să vină pe banca roș-albaștrilor. Șumudică îi mai spune lui MM că inclusiv unii jucători ai campioanei ar vrea să lucreze cu el.

”Îi transmit și domnului Mihai Stoica, care pentru mine este unul dintre cei mai buni conducători din această țară. Este unul din oamenii care cunosc fotbal. Nu e nevoie să-mi transmită mie sau opiniei publice sau celor care pe stradă, sunt mulți care mă opresc. ‘Hai Șumi la FCSB, vino la FCSB!’

Vă dau cuvântul meu de onoare. Când ies din casă și mă duc pe undeva, mă oprește lumea. Unii mă înjură, alții îmi spun să vin la FCSB. Dar încă o dată vreau să pun punct și să terminăm o dată cu discuțiile astea. Deci, Șumudică, în momentul de față, nu va putea lucra cu Gigi Becali și cu Mihai Stoica.

Să stea lumea liniștită. Eu nu vreau să intru în conflict cu Mihai Stoica. Vreau să îi spun un singur lucru: dragul meu Mihai, nu e nevoie să transmitem ceea ce își doresc angajații clubului FCSB. Sunt mulți, și asta e grav, chiar jucători (n.r. ai FCSB-ului) care vor să vină Șumudică”, explică Șumudică.