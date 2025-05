Marius Șumudică a învățat din greșeli! Decizia tactică luată la derby-ul cu Universitatea Craiova

Eșecul cu FCSB , mai ales din cauza , care nu a acordat lovitură de la 11 metri pentru giuleșteni, la o imprudență a lui Ștefan Târnovanu.

Marius Șumudică folosește în Bănie echipa cu care a dominat FCSB-ul pe Giulești

este meciul care deschide etapa cu numărul șapte din play-off-ul SuperLigii României. Miza partidei este una importantă pentru ambele formații, care au obiective distincte în acest final de sezon.

ADVERTISEMENT

Dacă oltenii speră în continuare că pot cuceri titlul, în ciuda faptului că sunt la o distanță considerabilă de FCSB, Rapidul nu renunță la clasarea pe un loc de cupe europene la finalul acestui play-off.

Tocmai din acest motiv, antrenorul Marius Șumudică a luat o decizie tactică importantă pentru meciul cu Universitatea Craiova și folosește 11-le cu care a jucat în repriza secundă a duelului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

În prima repriză a derby-ului din Giulești cu FCSB, formația lui Șumi a încasat două goluri și a arătat catastrofal din punct de vedere al așezării în teren, într-un sistem cu 3 fundași, Ciobotariu – Ignat – Pașcanu. La pauză, cel din urmă s-a accidentat, iar tehnicianul Rapidului a apelat la Gojkovic.

Astfel, sistemul s-a transformat într-unul cu 4 fundași, iar echipa lui Marius Șumudică a dominat campioana României. Giuleștenii au redus din diferență și au trecut în repetare rânduri pe lângă golul egalizator

ADVERTISEMENT

Gojkovic nu a mai fost titular în SuperLiga de pe 8 martie

La meciul cu Universitatea Craiova, fără Pașcanu, accidentat, Șumudică a decis a schimbat sistemul, 4-3-3, iar primul „11” arată la fel ca cel din repriza secundă a derby-ului contra roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Rapid: Aioani – Braun(c), Ciobotariu, Ignat, Borza – Christensen, Keita, Gojkovic – Dobre, Burmaz, Petrila. Rezerve: Stolz, Briciu – Onea, Manea, Săpunaru, Bădescu, Hromada, Grameni, Vulturar, Ademo, Ankeye, Kait. Antrenor: Marius Șumudică.

Ce a declarat Marius Șumudică, chiar înainte de Universitatea Craiova – Rapid

„(n. r. despre Gojkovic) Este un jucător care a demonstrat, ne-a ajutat de fiecare dată când a intrat, merită și el o șansă să fie titular. Ne așteaptă un joc deschis, nimeni nu mai are ce pierde. Fiecare își dorește victoria, am venit să jucăm fotbal. Un teren excepțional, bravo celor de aici, au cel mai bun teren din punctul meu de vedere. Au un stadion frumos.

Lume la meci, din punctul ăsta de vedere sunt toate ingredientele pentru un spectacol agreabil. M-aș bucura dacă am fi rămas în același vibe (n.r. din a doua repriză cu FCSB), nu am niciun fel de emoție, dar e destul de greu să te ridici la acel vibe, pentru că atunci am avut niște suporteri fantastici. În a doua repriză, practic ne-au împins de la spate, au fost al 12-lea jucător ceea nu ce s-a întâmplat în acest an.

Țin să le mulțumesc, au fost senzaționali și rămân senzaționali pentru mine”, a spus Marius Șumudică înaintea partidei.