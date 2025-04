Marius Șumudică a izbucnit în lacrimi înainte de Rapid – Dinamo: „Băi, fraților, aveți ceva cu Șumudică, domnul Șucu, Angelescu?”. Video

Marius Șumudică (54 de ani), în lacrimi la conferința de presă de dinaintea derby-ului Rapid – Dinamo. Antrenorul giuleștenilor i-a implorat pe fani să nu mai repete incidente care ar putea duce la suspendarea terenului și la

Marius Șumudică, conferință emoționantă înainte de Rapid – Dinamo. Antrenorul a izbucnit în lacrimi: „De ce ne facem rău singuri?”

„Pe noi ne interesează locul 4, cel puțin. Să băgăm o echipă, în afară de Dinamo, sub noi, ca să avem șansa acelui baraj. În condițiile în care – mă gândesc, cu tot respectul pentru Farul și Hermannstadt – fie Rapid, fie CFR ar lua Cupa, locul 5 ar juca barajul. De 13 ani n-am mai ajuns în semifinalele Cupei.

Săptămâna asta am făcut un apel la suporteri, fiindcă Rapidul are nevoie de suporteri. Rapidul nu poate să joace cu tribunele goale. Eu sunt antrenor, conduc un grup de jucători. Imaginați-vă cum poți pregăti un meci în momentul în care tribunele sunt goale. Dacă vom mai fi suspendați, probabil nu mai ai voie să aduci nici copii. Vreau să fac un apel și să înțelegem, o dată pentru totdeauna, că Rapid are nevoie de ei. Fără ei, nu se identifică. Devenim o echipă precum una care are doar oamenii de ordine și familiile care mai pot intra.

Rapid n-are nevoie de așa ceva. Dacă vor să înțeleagă – ăsta e apelul meu, ca antrenor. Mai departe, problemele cu cei din conducere nu mă privesc. Sper ca fiecare să-și rezolve problemele respective.

Două lucruri se întâmplau dacă aveam suporteri cu Craiova: unu – nu pierdeam niciodată acel meci, dovadă îmi stă meciul din sezonul regular; și doi – la faultul lui Burmaz, la presiunea care se punea din tribune, tușierul era cu steagul sus și nu se mai marca golul respectiv.

Făceam două rezultate de egalitate cu două pretendente la titlu. Toată lumea spune că FCSB, Craiova și CFR sunt candidatele. Noi deja jucasem cu ele și nu pierdusem. De ce dorim să creăm avantaje adversarilor noștri? Eu asta nu înțeleg. De ce ne facem rău singuri? Familia Rapid nu dorește asta. Câțiva… De ce acei câțiva vor să facă rău Rapidului?”, a declarat Marius Șumudică.

„Rapidiști, treziți-vă! Vă spune unul dintre voi”

Înaintea meciului cu Dinamo, Rapid este pe locul 6, ultimul din play-off. Echipa lui Marius Șumudică are 24 de puncte, cu două mai puține decât rivala din „Ștefan cel Mare”. În primele două runde, gruparea de sub Podul Grant a remizat cu FCSB (3-3) și a pierdut cu Universitatea Craiova (1-2).

„Băi, fraților, aveți ceva cu Șumudică, domnul Șucu, Angelescu? Nicio problemă, exprimați-vă! Dar de ce trebuie să suferim toți? Să sufere familia Rapidului? De ce să joc cu stadionul gol? Să mă duc ca și cum joc un meci de pregătire?

Aduceți-vă aminte ce însemna Giuleștiul, ce înseamnă cu spectatori. Nu ne lăsați singuri, fiindcă ne-ați lăsat singuri și ne simțim singuri. Și nu este momentul. Dacă vreți să continuați și să faceți astfel de gesturi care nu-și au locul pe stadioanele de fotbal, este decizia voastră. Și v-o spune un rapidist. La 5 ani mă urcam în tramvaiul 3 și mergeam până pe Uranus să-l văd pe Ion Ion, Fane Popa, Grigore. Aveam 40.000 de spectatori.

Rapidiști, treziți-vă! Vă spune unul dintre voi, care a crescut cu voi și care va muri alături de această echipă. Când am fost la un pas de alte echipe, a trebuit să fug din București ca să nu fac pasul către acele echipe, din dragoste pentru Rapid.

Veniți în tribune, spuneți ce aveți de spus, dacă vreți să spuneți, dar susțineți echipa! Este momentul să susțineți această echipă! În momentul de față, Șumudică, Dan Șucu, Angelescu, Săpunaru etc., toți jucătorii – am atins obiectivul, cel puțin cel din anii trecuți: play-off-ul + semifinalele Cupei. Hai să nu ne faultăm între noi! V-o spun cu lacrimi în ochi. Atunci mă simt ca peștele în apă. Am nevoie de ei, echipa are nevoie de ei. Veniți alături de noi!

Iar cei care vor să facă rău acestui club – eliminați-i! Aveți datoria, cei care formați familia Rapid, să-i eliminați pe cei care doresc răul acestui club! Eu nu pot să accept așa ceva ca antrenor: să mă uit în tribune și să le văd goale! Cu asta vreau să închei. Mulțumesc!”, a adăugat tehnicianul alb-vișiniilor.