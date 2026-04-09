Marius Șumudică a izbucnit în lacrimi la catafalcul lui Mircea Lucescu: „Mi-ai schimbat destinul!”. Video

Marius Șumudică a mers la Arena Națională din București pentru a-și lua rămas-bun de la fostul mare antrenor Mircea Lucescu. Acesta a izbucnit în lacrimi în fața sicriului. Șumi a fost unul dintre copiii de suflet ai regretatului „Il Luce”, căruia i-a mulțumit pentru tot ce a făcut pentru el.

. Fostul mare antrenor s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu grave probleme cardiace, culminând cu un infarct miocardic acut. Internat de urgență și monitorizat atent de medici, „Il Luce” a luptat până în ultimele clipe, însă organismul său nu a mai rezistat.

La Arena Națională, emoția a fost copleșitoare. Mii de oameni au venit să-și ia rămas-bun. Foști jucători, antrenori și rivali au trecut pe la catafalc. Fiul marelui antrenor, Răzvan, a fost tot timpul prezent. Acesta a fost consolat de personalități importante din fotbalul românesc, care i-au adus un ultim omagiu lui „Il Luce”.

Fostul mare antrenor a fost cel care, în perioada în care Șumi făcea primii săi pași în fotbal, i-a dat încredere și l-a promovat la echipa mare a Rapidului. Ulterior, „Il Luce” i-a oferit sfaturi prețioase în antrenorat, iar Marius Șumudică a declarat că îi va rămâne veșnic recunoscător.

Joi, în jurul orei prânzului, Marius Șumudică a ajuns la Arena Națională. Acesta a fost copleșit de emoții în fața sicriului. A început să plângă în fața catafalcului, iar apoi a avut o scurtă discuție cu fiul marelui antrenor, Răzvan. Șumi a declarat că, pentru România, Mircea Lucescu va rămâne un nume uriaș pentru eternitate.

„Ce să zic… O săptămână tristă din toate punctele de vedere. Am văzut fel de fel de comentarii cum că cerul ar fi deschis. Toată lumea este judecată la fel. Nu rămân decât faptele pe care le-ai făcut. Ce aș putea să spun despre domnul Lucescu? Prima oară aș vrea să vorbesc despre latura umană. A fost un om extraordinar, unul care mereu a ajutat pe toată lumea. Te învăța să trăiești, să te comporți. Încerca să-ți ridice nivelul cultural. Nu cred că a făcut rău nimănui. A dat tuturor ce avea mai bun din dânsul.

Nici nu cred că mai trebuie să vorbesc despre latura profesională. Este cel mai titrat antrenor român al tuturor timpurilor. Dacă s-ar fi născut în altă țară, i s-ar fi spus Sir Mircea Lucescu. Un domn din toate punctele de vedere. Vedeți ce se întâmplă pe tot mapamondul. Ziarele din toată Europa au scris pagini întregi. Asta înseamnă să ai valoare. Și-a pus amprenta pe fotbal și nu numai. Nea Mircea, când te vei ridica sus, să știi că am rămas aici. Sunt un om care te-a iubit. Mi-ai schimbat destinul. M-ai făcut fotbalist, m-ai făcut antrenor. Nu voi uita niciodată lucrurile astea”, a declarat Marius Șumudică.