Marius Șumudică a lămurit ultimul „scandal” de la Rapid. „Eu vorbesc doar cu Viorel Moldovan. Ce să facă băiatul ăla la antrenamente?”

Fostul președinte al Rapidului, Constantin Zotta, a expus în urmă cu câteva zile o situație bizară din cadrul clubului din Giulești, anume că antrenorul Marius Șumudică ar fi într-un conflict cu Daniel Sandu (directorul sportiv al echipei) și Marian Mihail (directorul executiv).

„Șumi” a infirmat informația oferită de Constantin Zotta, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul Rapidului susține că nu s-a opus niciodată ca un oficial al clubului să asiste la antrenamentele sale.

„(N.r e adevărat ce a spus domnul Zotta?) Sub nicio formă! În fiecare zi apare un articol despre Rapid, iar foarte multe sunt negative și totodată sunt bazate pe niște probleme de care nu știu de unde apar.

Eu nu am interzis nimănui să nu vină la antrenamentele mele și nu o voi face niciodată, indiferent cine ar fi. Niciodată nu aș face lucrul acesta, mai ales dacă este un om din cadrul clubului.

Marian Mihail este un om care nici n-a călcat pe stadion. Este un om care se ocupă de partea financiară, nu are nicio legătură, ce să caute el la antrenamnte? Vedeți până unde s-a ajuns?

Daniel Sandu este omul care s-a ocupat de transferuri, este director sportiv la noi. Nu știu să vă spun, cred că mi-a venit la două sau trei antrenamente. Nu am avut nicio problemă cu el pentru că nu m-a deranjat. Eu țin legătură doar cu Viorel Moldovan și doar atât.”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu țin legătura doar cu Viorel Moldovan! Doar președintele și acționarii au voie în vestiarul meu”

Marius Șumudică a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și i-a mărturisit moderatorului că într-adevăr, în ziua meciului, nu are nimeni voie în vestiarul echipei sale, excepții făcând doar președintele și acționarii clubului.

„Eu nu sunt controlat la antrenamente, eu am rapoartele mele pe care pot să le arăt tot timpul. Filmez fiecare antrenament, am parametri, am preparatori fizici care lucrează.

De altfel, la meciuri, nu permit nimănui să-mi intre în vestiar, indiferent cine este, asta este adevărat. Înafară de președinte și acționar, nimeni nu are ce să caute în vestiarul echipei mele”, a încheiat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

