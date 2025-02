. Marius Șumudică a remarcat doi jucători aflați sub comanda legendarului Gheorghe Hagi.

Marius Șumudică a lăudat doi adversari după Farul – Rapid 1-3: „Copilul meu, Alibec, dar și Cojocaru, un jucător tip Louis Munteanu”

În direct prin convorbire telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică i-a nominalizat pe cei doi fotbaliști ai Farului care i-au pus probleme formației sale la Ovidiu luni seară.

Unul dintre ei este Denis Alibec, . Celălalt a fost Ionuț Cojocaru, jucător care încântă prin evoluțiile sale de la un meci la altul.

“A fost un meci consistent și am arătat ca o echipă matură. Au mai fost meciuri făcute din punct de vedere defensiv foarte bine. Nu am avut atâtea ocazii de joc, din momentul când am schimbat sistemul și jucăm în 4 e clar că am câștigat un om la mijloc și din punctul ăsta de vedere a fost cred că cel mai consistent joc al nostru.

Cu toate că ești expus, e adevărat, fiindcă fundașii mei laterali sunt doi fundași laterali care urcă foarte mult și mă refer aici la Manea și la Borza și apar spații, în condițiile în care ăsta e norocul meu.

‘Copilul meu’ Alibec cred că prinde unul dintre cele mai bune jocuri și ați văzut ce execuție a avut și la gol, doi jucători foarte periculoși, el și Cojocaru.

Lui Cojocaru îi prevăd un viitor foarte, foarte bun. Este un jucător foarte bun, un jucător pe care-l poți folosi și-n bandă, este gen Louis Munteanu dacă mă întrebi așa ca stil de joc, un jucător care nu este un vârf împins, dar îl poți folosi ca al doilea vârf. Joacă foarte bine, se completează când îl are pe Alibec lângă el.”

“Am avut și puțin noroc!”

“Am avut și puțin noroc, în sensul că nu a evoluat Grigoryan, un jucător care poate destabiliza și în momentul în care are această tripletă Hagi, mă refer la Cojocaru – Alibec – Grigoryan, devin mult mai puternici și mult mai periculoși, mai ales în jocurile de acasă, unde Hagi dezvoltă foarte mult, îi place să joace.

Trebuie să fim foarte atenți pe construcție. Dacă te elimină și trece de prima linie a ta de pressing, ai mari probleme“, a spus Marius Șumudică, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.