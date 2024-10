Marius Șumudică a luat decizia finală! Ce se întâmplă cu antrenorul Rapidului: „Azi am avut o discuție cu domnul Șucu”

Marius Șumudică (53 de ani) i-a liniștit pe fanii Rapidului. Deși antrenorul a transmis că va rămâne în Giulești în ciuda rezultatelor slabe din începutul mandatului. Ultimul,

Marius Șumudică a luat decizia după FC Botoșani – Rapid 2-0. „E cea mai cuminte echipă pe care am antrenat-o”

Rapid are un început modest de sezon, deși e la al doilea antrenor. Marius Șumudică a venit în Neil Lennon dar nu a reușit încă să redreseze corabia. După 12 etape, alb-vișiniii sunt pe locul 12, cu 13 puncte, la cinci lungimi de play-off.

„La cât mi-am dorit să vin la Rapid, credeți că plec așa de ușor? Nu se pune problema să plec de la Rapid. (n.r. – ce a vorbit în vestiar după meci) Sunt niște lucruri de bucătărie internă, pe care le-am discutat cu jucătorii. Sunt momente de joc pe care nu le interpretăm cum trebuie, momente de atitudine. Sunt probleme pe care le voi pun la punct cât de curând și veți afla.

Va trebui să port discuții individuale cu ei. Să aflu ce se întâmplă. Sunt cinci săptămâni. În cinci săptămâni nu e ușor să vorbești individual. Sunt mulți străini. E greu. E una dintre cele mai cuminți echipe pe care eu le-am antrenat.

Când le dădeam câte un mic sau o friptură eram analizat la toate posturile TV. Nu sunt bisericuțe în vestiar, e una dintre cele mai cuminți echipe pe care le-am antrenat.

Nu se pune problema de așa ceva (n.r.- să plece de la Rapid)! Eu nu am venit pentru bani la Rapid, am venit pentru un proiect. Am avut o discuție cu domnul Șucu”, a declarat Marius Șumudică, la

