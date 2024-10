Marius Șumudică a luat decizia vieții: „Niciodată nu o să mai fac așa ceva în cariera mea!”. Ce spune despre N’Jie și Boupendza

Pauza competițională alocată jocurilor echipelor naționale le permite echipelor de club să se pregătească în tihnă și să mai regleze din problemele semnalate până acum în acest sezon. Este și cazul celor de la Rapid, unde antrenorul Marius Șumudică a luat o decizie radicală.

Marius Șumudică a luat decizia vieții

stârnind un val de reacții negative în mediul online din partea suporterilor giuleștenilor.

Marius Șumudică a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA unde a vorbit despre mai multe aspecte din perioada recentă la echipa sa. Antrenorul român a oferit detalii despre lotul său, despre condiția jucătorilor, dar mai ales despre decizia radicală pe care a luat-o.

„Niciodată nu o să mai fac așa ceva în cariera mea!”

„Am văzut fel și fel de comentarii răutăcioase. Pe mine nu m-au interesat. Pot să îmi ceară demisia… eu nu voi pleca de la Rapid, pot să îmi ceară demisia până mor.

Niciodată nu o sa îmi mai dau demisia, oriunde voi antrena. Niciodată nu voi mai face asta. Referitor la jocul de ieri, m-a interesat să fie un antrenament folositor.

Eu am pus accent mai mult pe partea fizică. Eu am rămas cu 11 jucători de la echipa principală, mi-au lipsit 5 sau chiar 6 titulari, plecați pe la naționale. Nu este o scuză, dar acesta este adevărul”, și-a început discursul Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Când îi vom vedea pe Boupendza și N’Jie pe teren

Antrenorul giuleștenilor a vorbit despre . Șumudică a precizat în ce stare se află Boupendza și N’Jie și când vor juca oficial.

„Se vede că ei nu au mai jucat de 5 luni de zile (Despre N’Jie și Boupendza nr.). Le lipsește jocul, au stat și într-un stres continuu. Cred că suntem singura țară care trebuie o lună ca să dai voie jucătorului să joace. Intri într-o depresie, cu ghilimele, te pregătești și nu poți să joci.

Boupendza este pregătit să joace în acest moment 90 de minute, va juca cu Farul. N’Jie mai are de lucru la ritmul de joc. Este un jucător de explozie, nu este încă la nivelul maxim, dar cu siguranță va juca și el, vedem când”, a spus Marius Șumudică.

Cine sunt jucătorii cu probleme de sănătate la Rapid

Decât Iacob a suferit o operație la hernia de disc. Nu am jucători accidentați, am lotul valid, înafară de Diogo Mendes, care a venit de la Maritimo și de când sunt eu aici el are o accidentare, care îl ține mai mult, nu știu…

El încerca la antrenamente să intre, dar vedeam că nu poate. Am zis împreună cu staff-ul să facă niște controale mai amănunțite. În orice caz, lotul este valid pentru meciul cu Farul”, a mai spus antrenorul Rapidului.

„În acest moment, niciun obiectiv nu este compromis”

Antrenorul a ținut să mai precizeze încă o dată faptul că nu va demisiona niciodată de la Rapid sau de la oricare altă echipă pe care o va pregăti în viitor. Șumudică pregătește acum intens echipa pentru prima sa victorie pe Giulești, chiar împotriva Farului, în etapa următoare.

Rapid nu prestează în momentul de față ce se aștepta odată cu venirea mea. Noi, după o victorie nu am știut să gestionăm… am făcut nuntă, iar după amical am făcut înmormântare…

Este opinia fiecăruia, eu tind să le spun că Șumudică nu va pleca de la Rapid cu demisia dată. În acest moment, niciun obiectiv nu este compromis. Din punctul meu de vedere, trebuie să pregătim meciul așa de bine încât să câștigăm pe Giulești”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Decizia luată de Marius Șumudică la Rapid