Marius Șumudică a luat legătura cu Denis Drăguș: „Să-i interzică asta! Dacă nu ascultă, se va irosi”

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Denis Drăguș (27 de ani) a jucat, în etapa a 15-a, contra celor de la Corvinul Hunedoara, pe toată durata partidei. Atacantul nu s-a ridicat la așteptările create după transferul său la FCSB, fiind în nota echipei, fără prea mari realizări în ofensivă. Mai mult, individualismul său a atras multe critici. Marius Șumudică (55 de ani) dezvăluie că a luat legătura cu fotbalistul.

Ce a vorbit Marius Șumudică cu Denis Drăguș

Relația apropiată dintre Marius Șumudică și Denis Drăguș este una de notorietate. Tehnicianul este nașul jucătorului de la FCSB și antrenorul sub bagheta căruia atacantul a dat cel mai bun randament. Reamintim că, în sezonul în care cei doi au colaborat la Gaziantep, în prima ligă din Turcia, Denis Drăguș a marcat 16 goluri. Ulterior, a prins un contract excelent la puternica Trabzonspor. S-a întâmplat imediat după EURO 2024.

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În prezent, Drăguș a început o nouă aventură, revenind în fotbalul din România, la FCSB. Din păcate, momentan, randamentul său nu este cel scontat. , însă nu a rupt gura târgului. A ieșit în evidență doar prin egoismul său. Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor din Turcia al lui Drăguș, Marius Șumudică, a dezvăluit faptul că a vorbit cu fotbalistul înainte de partida de sâmbătă de pe Arena Națională.

Tehnicianul celor de la CFR Cluj recunoaște că i-a dat unele sfaturi atacantului, însă acesta nu a ținut cont de ele și a făcut cum a crezut el de cuviință. Alegerile sale nu au fost cele mai inspirate. „Am vorbit cu el înaintea meciului (n.r. FCSB – Corvinul). El de fiecare dată are încredere în ceea ce îi spun. I-am spus ceva, dar din păcate, vrea să demonstreze că poate face mult mai mult.

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(n.r. Adică tu i-ai spus ceva și el a făcut tot ce a vrut el?) Da, crede că poate să facă multe în momentul ăsta. E pe un fond bun. Vrea și încearcă să demonstreze, dar în anumite momente această demonstrație pe care vrei s-o faci dă dovada unui egoism. Dă dovada unei nerespectări de sarcini. Dacă Denis nu va înțelege că el trebuie să rămână la nivelul fundașilor centrali, să nu coboare și să fie eficient, ceea ce a făcut a doua repriză când a rămas mai mult acolo, a avut situație de a marca când o scoate impecabil portarul…. Când coboară și pleacă de acolo este o mare problemă, fiindcă i se anulează mult din calitățile pe care le are”, spune „Șumi”.

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Avertismentul lui Șumudică pentru Denis Drăguș: „Dacă nu ascultă, se va irosi”

Tot la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a mai spus că , riscă să se irosească dacă nu va asculta sfaturile valoroase pe care le primește. În acest sens, antrenorul lui CFR Cluj explică modul în care decurgeau antrenamentele sale în perioada când îl avea ca elev pe Drăguș. „Dacă el nu ascultă, iar cei care îl conduc nu își vor pune amprenta și îl vor folosi unde trebuie să îl folosească și să-i interzică să facă lucruri, se va irosi. La mine avea interzis. Aveam antrenamente în care delimitam o zonă și nu îl lăsam să iasă din zona aia. Dacă nu găsești metodele necesare și acest jucător face mai mult decât crede că poate la momentul respectiv, repet, se va irosi”, spune Șumudică.

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În opinia lui Marius Șumudică, actualul antrenor al lui Drăguș, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) are capacitatea de a-l convinge pe atacant de unele chestiuni care țin de sarcinile din timpul meciului. „Eu cred că Reghecampf e capabil să facă lucrul ăsta. E capabil să-i spună. Depinde și cum vor să-l folosească (….) Denis trebuie să simtă căldura unui antrenor și, în același timp, nuiaua! Să simtă că trebuie să facă lucrurile care i se cer. Eu așa am reușit cu el!”, mai punctează „Șumi”.