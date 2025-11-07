Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a numit cele două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon de SuperLiga. Ce va spune Gigi Becali când va citi?

Marius Șumudică s-a pronunțat cu privire la principalele favorite pentru titlul de campioană în sezonul 2025-2026 din SuperLiga, după ce Gigi Becali a afirmat că va investi o sumă importantă în transferuri.
Gigi Becali a afirmat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că va investi o sumă importantă în transferuri, însă Marius Șumudică e de părere că Rapid și Universitatea Craiova rămân principalele candidate la titlu, indiferent de milioanele pe care patronul campioanei ar urma să le plătească pentru jucători.

Marius Șumudică a numit principalele candidate la titlu în acest sezon de SuperLiga

Marius Șumudică a declarat că Rapid și Universitatea Craiova rămân principalele favorite la titlul de campioană, chiar și în situația în care Gigi Becali ar plăti 5-6 milioane de euro pentru a întări lotul celor de la FCSB. „Poate să bage 5-6 milioane, dar eu cred că în acest an campionatul se joacă între Rapid și Universitatea Craiova. Așa o văd eu. Dacă se menține acest parcurs, Rapidul nu are cum să nu fie în lupta pentru titlu și să aibă o șansă foarte mare la campionat.

Mi-aș dori, chiar au meritat. Mie ar trebui, probabil, să îmi pară rău de ce s-a întâmplat anul trecut și de ce se întâmplă în acest an, dar nu, trebuie să fii obiectiv și să scoți în evidență. Gâlcă a scos maximum, iar dacă va avea o linie la fel cum a avut-o până acum, Rapidul are o șansă enormă de a fi campioană”, a afirmat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre remiza înregistrată pe „Ion Oblemenco” între cele două grupări.

De ce au Rapid și Universitatea Craiova șanse mari la titlu în acest sezon, în viziunea lui Marius Șumudică

Marius Șumudică e de părere că Rapid și Universitatea Craiova au o mare oportunitate la câștigarea titlului în acest sezon, deoarece în play-off ar urma să participe formații care nu au experiență la acest nivel. „Niciodată într-un play-off nu o să ai șansa să te mai întâlnești cu echipe care au ajuns acum pe locuri de play-off. Cu tot respectul pentru FC Argeș sau FC Botoșani, nu se ridică la nivelul unor echipe, ca mentalitate, ce au în ADN.

De exemplu CFR Cluj, care a dominat fotbalul românesc. În momentul în care o întâlnești pe CFR Cluj în play-off, cu siguranță ar fi un meci mai greu decât cel cu Botoșaniul. E o șansă mare pentru Rapid și Craiova în acest an, dacă irosesc această șansă, nu știu când se vor mai întâlni cu ea”, a transmis acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

De când nu au mai cucerit Rapid și Universitatea Craiova titlul

Rapid are trei titluri de campioană în palmares, iar ultimul dintre ele a fost cucerit în sezonul 2002-2003, sub comanda lui Mircea Rednic. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a cucerit patru titluri, cel mai recent fiind cel din stagiunea 1990-1991, când gruparea pregătită de Sorin Cârțu a terminat la egalitate de puncte cu Steaua (50), având însă un golaveraj superior.

Marius Șumudică, INTERVENȚIE FURIBUNDĂ după U Craiova - Rapid 2-2. SECRETELE TACTICE ale derby-ului

Acum la punctele de presă!