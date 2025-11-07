Marius Șumudică a numit cele două echipe care se vor bate la titlu în acest sezon de SuperLiga. Ce va spune Gigi Becali când va citi?

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a afirmat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că va investi o sumă importantă în transferuri, însă Marius Șumudică e de părere că Rapid și Universitatea Craiova rămân principalele candidate la titlu, indiferent de milioanele pe care patronul campioanei ar urma să le plătească pentru jucători.

Marius Șumudică a declarat că Rapid și Universitatea Craiova rămân principalele favorite la titlul de campioană, chiar și în situația în care Gigi Becali ar plăti 5-6 milioane de euro pentru a întări lotul celor de la FCSB. „Poate să bage 5-6 milioane, dar eu cred că în acest an campionatul se joacă între Rapid și Universitatea Craiova. Așa o văd eu. Dacă se menține acest parcurs, Rapidul nu are cum să nu fie în lupta pentru titlu și să aibă o șansă foarte mare la campionat.

Mi-aș dori, chiar au meritat. Mie ar trebui, probabil, să îmi pară rău de ce s-a întâmplat anul trecut și de ce se întâmplă în acest an, dar nu, trebuie să fii obiectiv și să scoți în evidență. Gâlcă a scos maximum, iar dacă va avea o linie la fel cum a avut-o până acum, Rapidul are o șansă enormă de a fi campioană”, a afirmat tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA. Acesta .

De ce au Rapid și Universitatea Craiova șanse mari la titlu în acest sezon, în viziunea lui Marius Șumudică

e de părere că Rapid și Universitatea Craiova au o mare oportunitate la câștigarea titlului în acest sezon, deoarece în play-off ar urma să participe formații care nu au experiență la acest nivel. „Niciodată într-un play-off nu o să ai șansa să te mai întâlnești cu echipe care au ajuns acum pe locuri de play-off. Cu tot respectul pentru FC Argeș sau FC Botoșani, nu se ridică la nivelul unor echipe, ca mentalitate, ce au în ADN.

De exemplu CFR Cluj, care a dominat fotbalul românesc. În momentul în care o întâlnești pe CFR Cluj în play-off, cu siguranță ar fi un meci mai greu decât cel cu Botoșaniul. E o șansă mare pentru Rapid și Craiova în acest an, dacă irosesc această șansă, nu știu când se vor mai întâlni cu ea”, a transmis acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

De când nu au mai cucerit Rapid și Universitatea Craiova titlul

Rapid are trei titluri de campioană în palmares, iar ultimul dintre ele a fost cucerit în sezonul 2002-2003, sub comanda lui Mircea Rednic. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a cucerit patru titluri, cel mai recent fiind cel din stagiunea 1990-1991, când gruparea pregătită de Sorin Cârțu a terminat la egalitate de puncte cu Steaua (50), având însă un golaveraj superior.