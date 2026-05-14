Marius Șumudică a numit MVP-ul finalei U Cluj – Universitatea Craiova, apoi a făcut anunțul: „Scădere teribilă! De-aia nu vindem”

Marius Șumudică a avut o analiză tăioasă după finala Cupei României, U Cluj - Universitatea Craiova. Antrenorul și-a ales preferatul din meciul de la Sibiu, câștigat de olteni
Cristian Măciucă
14.05.2026 | 13:00
Marius Șumudică a analizat finala Cupei României, pe care U Craiova a câștigat-o la penalty-uri în fața Universității Cluj. Antrenorul a dezvăluit ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut, dar și cine a fost, în opinia lui, MVP-ul partidei de la Sibiu.

Marius Șumudică, analiza finalei Cupei României

Marius Șumudică și-a dorit să îl vadă titular pe Ștefan Baiaram în finala Cupei României și a primit acest lucru de la Filipe Coelho. Tehnicianul român nu a fost însă impresionat. (n.r. – L-a băgat Coelho pe Baiaram de la început) Și, ce s-a întâmplat? Nu s-a ridicat peste nivelul echipei. A fost în nota echipei, a jocului, un joc fricos, un joc tipic de finală de cupă, un joc în care Bergodi își dă seama în a doua repriză ce trebuie să facă și joacă cu Capradossi în oglindă. Cât timp bagă al treilea fundaș central, Craiova are mari probleme, pentru că, Craiova, când e pusă sub presiune și i se face pressing, are mari probleme. Amintiți-vă meciul cu Piteștiul. O echipă foarte bine pregătită fizic, când joacă 1 la 1 pe tot terenul cu Craiova, câștigă fără ca Craiova să ajungă vreodată la poartă.

Asta s-a întâmplat în perioada în care Capradossi a fost în teren și a jucat alături de Coubiș și Cristea. Până când s-a accidentat și a trebuit să schimbe iar modulul și să joace în patru. Din punctul meu de vedere, dacă ieri U Cluj juca cu trei fundași centrali de la început, Craiova avea foarte mari probleme”, a declarat Marius 

Lukic traversează o perioadă proastă după accidentare. E clar că nu e același Lukic. Nu mai câștigă dueluri atât de ușor. E clar că și-a pierdut din ritm. Când au jucat 3-5-2 și au fost oarecum în oglindă, au câștigat mijlocul terenului, au fost mai aproape de poartă, au avut șanse să marcheze, deci s-au apropiat mult mai mult”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Laurențiu Popescu, eroul Craiovei

Marius Șumudică l-a evidențiat pe eroul Universității Craiova, portarul Laurențiu Popescu, care a apărat penalty-ul decisiv ratat de Iulian Cristea. „Într-un final, e meritul Craiovei, au câștigat. Eu vă spun că vor câștiga și campionatul, nu știu dacă acum s-au în ultima etapă. Au scos echipele din play-off în ultimele trei meciuri, CFR, Dinamo și acum U Cluj. Dar foarte puțin fotbal. Nimic special. Pragmatism mult, fără ocazii de poartă. Un joc de luptă. Campionatul României e într-o scădere teribilă și de aceea nici nu putem să vindem.

(n.r. – Cel mai bun om de pe teren cine a fost?) Popescu să zic așa, că i-a scos iar. Popescu e omul meciului. Chiar dacă nu are o alonjă atât de mare. Nu are o înălțime care să te dea pe spate pentru un portar. Mă așteptam la Gertmonas să scoată măcar o minge. A avut o minge în palmă, a avut alta de a încercat să facă șpagatul și i-a trecut pe lângă picior. Jucătorii Craiovei nu au bătut la fel de bine ca la meciul cu Dinamo. Cu Dinamo au bătut senzațional. 

(n.r. – Baiaram cum ți s-a părut?) În nota echipei. Se vede că nu joacă. Încă nu are încredere. A avut o ocazie în prima repriză… E un jucător care destabilizează, care scoate om din joc, dar nimic deosebit. Dar între Baiaram și Etim, ieri mi-a plăcut mai mult Baiaram. Mie nu mi-a plăcut deloc Screciu. Screciu a făcut greșeli câte n-a făcut tot campionatul”, a conchis Șumudică.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
