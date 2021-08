Marius Șumudică a pierdut greii vestiarului la CFR Cluj. „Vrăjeală multă! N-are consistență ca antrenor!” Exclusiv

CFR Cluj a suportat la Belgrad, , una dintre cele mai mari umilințe din istoria ei europeană. La finalul întâlnirii, antrenorul Marius Șumudică și-a mitraliat jucătorii, semn că vestiarul stă pe un butoi de pulbere.

FANATIK a adunat mai multe informații din anturajul campioanei CFR, iar toate duc spre o înghețare a relațiilor dintre tehnician și jucători.

E poate prea mult spus ruptură în acest moment, dar e cert că greii vestiarului clujean nu-l mai plac pe Șumudică. Aceștia nu sunt de acord cu modul în care tehnicianul aruncă în public acuze fără să le spună mai întâi lor ce are să le reproșeze. Iar vocile lui Mario Camora, Ciprian Deac sau Giedrius Arlauskis chiar au greutate nu doar în vestiar, ci și în fața șefilor.

Marius Șumudică a pierdut greii vestiarului la CFR Cluj. „N-are consistență ca antrenor! E abil, dar are vrăjeală multă”

Nu e prima oară când îi arată cu degetul pe elevii săi după meciuri. S-a întâmplat și după returul de la Berna, când jucătorilor nu le-a picat deloc bine că tehnicianul i-a pus la zid în discursul public.

După Steaua Roșie – CFR Cluj 4-0, meci în care toată echipa a jucat slab, Șumudică a mers pe aceeași linie. „A împușcat” 6-7 jucători, dar nu a zis (aproape) nimic despre „contribuția” sa personală la această umilință. A fost momentul în care greii vestiarului și-au dat seama că relația dintre părți merge într-o direcție care se poate înfunda în orice moment.

„Nu e corect ce face! Nu așa se rezolvă problemele din jocul echipei. Într-adevăr, e un bun motivator, părea destul de abil în relația cu vestiarul, dar ultimele sale declarații ne fac să credem altceva. Doar noi suntem vinovați, el nu poate antrena greșeli, așa spunea!

Păi el face primul 11. El alege jucătorii. El trebuie să simtă cine e cel mai în formă, cine e cel mai pregătit să joace. Sincer, e vrăjeală multă la Șumudică și, ceea ce este cel mai important, nu are consistență ca antrenor! Pe parte fizică suntem la pământ”, povestesc greii vestiarului pentru FANATIK.

Marius Șumudică și-a desființat echipa după Steaua Roșie – CFR Cluj 4-0. „Am înghițit destul! Să intru eu? A văzut și conducerea de ce am pierdut!”

Momentul culminant al acuzelor lui Șumudică la adresa celor cu care lucrează zi de zi a venit după eșecul rușinos de la Belgrad. Acesta i-a distrus pe jucători, dorind să sublinieze că oamenii din conducere văd cine sunt vinovații la înfrângeri: jucătorii!

„Nu mai pot să mai înghit, am înghițit destul. Nu mai pot. La ajung două mingi centrate în careu și luăm două goluri. Steaua Roșie ajunge de două ori în careu pe greșelile noastre și ne dau două goluri. În a doua repriză am crezut că a venit Crăciunul. Să-și asume fiecare ce greșește. Când am jucat cu 3 fundași centrali, m-a terminat o țară întreagă. Acum am jucat sistemul în care ei se simt cel mai bine și ce să fac, tot Șumudică e vinovat?

Unii cred că sunt senatori de drept, dar nu demonstrează nimic. Nu vin să-mi acuz jucătorii, dar nici nu pot să fiu oaia neagră, să mă cert cu toată lumea fiindcă Șumudică e vinovat.

N-am văzut în toată cariera mea astfel de goluri, nici când antrenam în Divizia C. Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am avut tăria să recunosc când am greșit, dar de data asta cred că ar fi trebuit să fie 6-7 jucători lângă mine, aici, să vă explice ei ce s-a întâmplat. Ar trebui să le fie rușine de acest Petrila, un copil de 19 ani care și-a dorit foarte mult.

Să intru eu pe teren? S-o aduc pe mama? A văzut și conducerea de ce am pierdut”, a izbucnit după meciul din capitala Serbiei.

Episoadele cu Mario Rondon și Alex Chipciu au șubrezit relația lui Șumi cu vestiarul de la CFR Cluj

FANATIK a aflat că au fost două momente, în urma unor decizii ale lui Șumi, care au creat tensiune în vestiarul clujenilor, iar efectele au apărut ulterior. În primul rând a fost modul în care Șumudică a renunțat la , și el una dintre vocile importante de la CFR.

Acum o lună și jumătate, site-ul nostru a dezvăluit cum venezueleanul a fost dat afară din antrenament, iar a doua zi și-a reziliat contractul cu CFR. Întâmplător sau nu, peste câteva zile, Denis Alibec, unul dintre favoriții tehnicianului, a semnat cu CFR, alimentând speculațiile în rândul celor din vestiar privind mazilirea lui Rondon.

A urmat „episodul Chipciu”, petrecut înaintea primei manșe cu Young Boys Berna. Șumudică a anunțat public că nu mai face parte din lot, jucătorul aflând chiar de la televizor! Antrenorul a fost nevoit ulterior să-l reprimească, pentru că nu a fost de acord cu ceea ce hotărâse inițial antrenorul.

„Nici Petrescu, cât era de nebun, nu a reușit într-o lună să execute doi jucători de bază”, se amuză, amar, jucătorii de la CFR Cluj.

Niciunul dintre episoade nu a căzut bine jucătorilor. Iar peste toate s-au adunat criticile directe în mass-media ale lui Șumudică la adresa jucătorilor. Cum ies părțile din această relație ce poate deveni irespirabilă?