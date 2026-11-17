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Marius Șumudică pierde un jucător important din defensiva CFR-ului! FANATIK a aflat în exclusivitate că ardelenii au decis să denunțe unilateral contractul lui Anton Kresic. Fundașul croat, în vârstă de 30 de ani, se desparte de formația din Gruia după mai multe săptămâni de negocieri.

Anton Kresic pleacă de la CFR Cluj. Negocieri de o lună și jumătate

Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a decis să denunțe unilateral contractul lui Anton Kresic, după aproximativ o lună și jumătate în care conducerea clubului a încercat să găsească o soluție pentru despărțirea de fundașul croat. În cele din urmă, ardelenii au apelat la această variantă pentru a pune capăt colaborării.

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Procedura este posibilă în contextul insolvenței în care se află CFR Cluj, care permite, în anumite condiții prevăzute de lege, denunțarea unilaterală a contractelor aflate în derulare. Astfel, clubul din Gruia a decis să renunțe la serviciile lui Kresic, deși fundașul mai avea contract până în vara anului 2027. Croatul încasa un salariu lunar de aproximativ 16.000 de euro.

Vestea este una bună pentru CFR Cluj . Chiar dacă Anton Kresic urmează să primească despăgubiri echivalente cu două-trei salarii, ardelenii vor face o economie importantă prin denunțarea unilaterală a contractului. Croatul încasa aproximativ 16.000 de euro lunar, iar înțelegerea sa era valabilă până în vara anului 2027. Dacă fundașul rămânea în Gruia, clubul ar fi fost obligat să îi achite aproximativ 122.000 de euro pentru cele șapte luni rămase din contract.

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Cifrele lui Anton Kresic în actualul sezon. A marcat un gol pentru CFR Cluj

în sezonul 2026-2027, toate din postura de titular. Fundașul croat a înscris și un gol pentru formația antrenată de Marius Șumudică în actuala stagiune, în victoria obținută de CFR Cluj pe terenul celor de la FC Argeș, scor 1-0, pe 12 octombrie. A mai evoluat împotriva celor de la FCSB, Csikszereda, Farul Constanța și UTA Arad.

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Ultima sa apariție în campionat a fost pe 18 octombrie, în înfrângerea cu UTA Arad, scor 0-1, când a fost înlocuit în minutul 58. Ulterior, Kresic a mai evoluat 90 de minute în Cupa României, împotriva Universității Cluj, pe 28 octombrie.

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CFR Cluj a plătit 400.000 de euro pentru transferul lui Anton Kresic

Anton Kresic a ajuns pentru prima dată la CFR Cluj în vara anului 2023, sub formă de împrumut de la HNK Rijeka. Evoluțiile sale i-au convins pe oficialii ardeleni să îl transfere definitiv în iunie 2024, pentru aproximativ 400.000 de euro. În primul sezon petrecut în Gruia, fundașul a bifat 33 de meciuri și a oferit patru pase decisive.