Marius Șumudică a plecat de urgență la spital la Mircea Lucescu: „Nu mai pot sta acasă. Mi-a fost ca un tată toată viața”. Exclusiv

Mircea Lucescu este internat de o săptămână la Spitalul Universitar din Bucureşti. După ce vineri a suferit un infarct miocardic acut, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, .

Marius Șumudică a plecat de urgență la spital la Mircea Lucescu

Fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Rapid, Marius Şumudică, a plecat de urgenţă la spital pentru a fi aproape de antrenor, spunând că „Il Luce” i-a fost ca un tată pentru el şi nu putea să stea acasă în aceste momente grele pentru fostul selecţioner:

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”, a fost reacţia fulger a lui Marius Şumudică pentru FANATIK. Mircea Lucescu l-a ajutat în mai multe momente ale carierei pe Şumudică, fiind un mentor al elevului său.

Familia lui Mircea Lucescu a ajuns la spital!

În acest moment, medicii fac eforturi disperate pentru . La spital a ajuns şi familia fostului selecţioner. În jurul prânzului şi-a făcut apriţia Neli Lucescu, soţia lui „Il Luce”, dar şi nepoata Marilu:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul in secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public daca situația va impune acest lucru. Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea si demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață.

