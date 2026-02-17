Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a vorbit, printre altele, și despre situația din prezent de la Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor s-a arătat foarte îngrijorat după ultimele rezultate, dar mai ales în ceea ce privește jocul prestat recent de formația pregătită de Costel Gâlcă.

Marius Șumudică, extrem de îngrijorat de situația de la Rapid

Șumudică a adus în discuție chiar și scenariul în care rapidiștii ar putea să piardă și accederea în play-off-ul din SuperLiga în cazul în care ar suferi înfrângeri în ultimele trei meciuri rămase de disputat în sezonul regulat.

„(n.r. Despre lupta pentru accederea în play-off) Păi dacă Rapid pierde următoarele trei meciuri? Ferească Dumnezeu! Pe mine mă înspăimântă ceea ce se întâmplă la Rapid, mai ales că acum joacă cu Dinamo. Îmi doresc din suflet ca acest recul pe care îl au în momentul de față să fie asemănător cu reculul pe care l-au avut în anii trecuți în play-off și să intre în play-off și să facă un play-off extraordinar.

Asta îmi doresc. Să dea Dumnezeu să fie reculul acum și să nu continue și în play-off. Practic în ultimele meciuri am văzut că pierd pe bandă rulantă, pierd puncte. Au ieșit și din Cupă, deci un obiectiv ratat. Sper să își revină cât mai repede. Eu am încredere în cei de acolo, în Gâlcă. Cred că vor redresa corabia, fiindcă e clar, e în derivă. Valurile sunt prea mari și trebuie să salvezi corabia.

Anul ăsta ei au schimbat obiectivul și au spus câștigarea unui trofeu. Nu mai există decât campionatul. Al doilea, intermediar, era să mergi într-o cupă europeană. În momentul de față, Rapidul este totuși în grafic ca puncte, dar jocul în ultimul timp… Nu am văzut meciurile, mă uit la rezumate, în ultimul timp s-a întâmplat să am și eu meciuri atunci și nu am putut să urmăresc. Am văzut rezumatele, sunt niște greșeli impardonabile.

Din păcate, foarte mulți dintre jucătorii care au dus greul și au dus echipa sus în momentul de față au o cădere de formă și nu se întâmplă la un singur jucător, sunt mai mulți, asta îmi dă de gândit. Dar sper ca Costel împreună cu staff-ul, cu toată lumea de acolo, cu conducerea, să găsească soluțiile necesare. Suporterii să fie alături de ei, la meciul ăsta au nevoie mai mult ca întotdeauna de suporteri să umple cât pot Arena Națională și să câștige meciul cu Dinamo. Dacă vor pierde și meciul cu Dinamo, e posibil orice”, a spus Marius Șumudică

Ce mesaj le-a dat Marius Șumudică lui Dan Șucu și Victor Angelescu

De asemenea, cu aceeași ocazie, a dezvăluit și că recent le-a dat câteva mesaje de susținere atât unora dintre jucătorii de la Rapid, cât și acționarilor Dan Șucu și Victor Angelescu:

„Eu le-am dat un mesaj de susținere, am mai vorbit cu câțiva jucători. Am mai vorbit și cu domnul Angelescu, și cu domnul Șucu. Le-am dat niște mesaje așa de susținere. Nu pot să mă ascund. Mi-ar părea foarte rău. Mulți dintre jucătorii de acolo sunt aduși de mine. Mi-ar părea rău să nu se bucure de un play-off care să le aducă într-un final această dorință mare a suporterilor de a juca în cupele europene”.