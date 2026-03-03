Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a pus lupa pe play-off-ul SuperLigii! Echipa aflată în scădere și cine vine pe turnantă: ”E o descătușare!”. Ce spune despre dezamăgirea FCSB

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat se știu toate echipele calificate în play-off-ul SuperLigii. Cum vede Marius Șumudică lupta de la vârf.
Traian Terzian
03.03.2026 | 13:41
Marius Sumudica a pus lupa pe playofful SuperLigii Echipa aflata in scadere si cine vine pe turnanta E o descatusare Ce spune despre dezamagirea FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, analiză amplă înainte de startul play-off-ului din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a făcut o analiză a ceea ce urmează să se întâmple în play-off-ul SuperLigii. El s-a arătat surprins de ratarea campioanei FCSB, dar a fost încântat de alte două formații.

Marius Șumudică, analiză înainte de startul play-off-ului din SuperLiga

Fostul antrenor al Rapidului consideră că toate cele 6 echipe care au ajuns în play-off merită să fie acolo și a atras atenția în mod special la CFR Cluj, care traversează o perioadă extraordinară cu cele 10 victorii la rând.

ADVERTISEMENT

”Absența FCSB-ului este o pierdere pentru importanța play-off-ului, în afară de audiență, pentru că se pierde din punct de vedere al imaginii. Și aici în Arabia Saudită se întrebau cum e posibil ca FCSB să nu prindă primele 6. De asta nu este bine, dar felicitări echipelor din play-off, au meritat să fie acolo și criteriul sportiv a primat.

Nu mă așteptam ca CFR să fie în play-off, dar bravo lui Pancu și domnului Mureșan, se vede că a venit, a adus echilibru. Toată lumea a spus că l-au pierdut pe Louis Munteanu, dar cred că a fost bine că s-a întâmplat lucrul ăsta fiindcă este o descătușare.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi24.ro
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el

CFR are echipă bună și va avea un cuvânt greu de spus cel puțin la cupele europene. Să câștigi 10 meciuri consecutiv înseamnă enorm în momentul de față. Este o echipă matură, care știe să joace la rezultat și care știe să ducă presiunea acestor rezultate”, a declarat Șumudică, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Anamaria Prodan:
Digisport.ro
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"

Formația care a pierdut din turație pe finalul sezonului regulat

Tehnicianul echipei Al-Okhdood a remarcat scăderea din joc al lui Dinamo și a lăudat prestația celor de la FC Argeș în victoria de pe Arena Națională, dar a avertizat că în play-off va fi un altfel de campionat.

”Sunt echipe care sunt în mare scădere, chiar dacă sunt în play-off. Din ce am văzut, Piteștiul le-a pus mari probleme lui Dinamo. Au făcut un presing… Nu știu dacă vine doar din dorința de a te califica, dar Piteștiul arată foarte bine fizic.

ADVERTISEMENT

Pe Dinamo dacă nu-i lași să joace, să se apropie și să aibă construcția aia…, iar în momentul de față Dinamo a pierdut din posesie. Gnahore și cu Cîrjan în scădere mare de turație în ultimele meciuri, iar Piteștiul vine la București și face un presing devastator și marchează. Per ansamblu, Piteștiul a meritat victoria și arată foarte bine.

Trebuie să ne debarasăm de ce a fost până acum. În momentul în care începe play-off-ul este un alt campionat. Toate echipele de acolo sunt pe o distanță scurtă puncte și au șanse la cupele europene. În momentul în care ai 2-3 meciuri bune există varianta să fii în cupele europene. Să nu uităm că cel mai probabil locul 3 va juca cu FCSB în baraj”, a spus el.

Ce consideră că este extrem de important în acest final de sezon

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă cele 6 echipe care au ajuns în play-off sunt cele mai bune din SuperLiga, Marius Șumudică a analizat fiecare formație în parte și a explicat de ce nu are o favorită la titlu.

”Cu variații, dar per total da, și-au meritat dreptul să fie acolo. Craiova e cea mai puternică echipă și cu cel mai bine structurat lot. Rapid a mai avut mici scăpări, dar au avut constanță și e o echipă care dacă joacă ceea ce știe nu are probleme.

CFR cu această serie incredibilă, Dinamo până acum 2-3 meciuri toată lumea spunea că practică cel mai frumos joc din campionat, deci merită și ea să fie acolo. Piteștiul este surpriza, dar joacă foarte bine. De fiecare dată când a fost nevoie să câștige, a câștigat. A bătut de două ori FCSB, a bătut echipe care sunt sus, deci și ei merită să fie.

U Cluj e pe un trend ascendent. O echipă periculoasă, cu un antrenor cu experiență, cu jucători maturi și care cred că au un cuvânt greu de spus. Cred că va fi o luptă acerbă la cupele europene. În momentul de față, Cupa României devine de o importanță incredibilă. În 2 meciuri de acum încolo joci finala și ai șansa să te duci în Europa League, ceea ce înseamnă enorm.

(n.r. – Vezi o favorită la titlul înainte să înceapă play-off-ul?) Nu văd nicio favorită. Și Craiova a câștigat cu Metaloglobus foarte greu, se poate întâmpla orice. În play-off dacă pleci cu 2-3 victorii, greu mai cobori de sus. Dacă ai 2-3 înfrângeri, greu mai revii. Gândește-te că locul 3 joacă baraj. Lupți, locul 3 și într-un meci pierzi tot ce ai agonisit”, a afirmat Șumudică.

Analiza lui Șumudică înainte de play-off

Surpriză uriașă! Marius Șumudică: „Am contractul pe masă să semnez!”. Exclusiv
Fanatik
Surpriză uriașă! Marius Șumudică: „Am contractul pe masă să semnez!”. Exclusiv
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000...
Fanatik
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Fanatik
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu...
iamsport.ro
Lovitură de teatru! Ionuț Chirilă a luat decizia după ce a negociat cu echipa din Ștefan cel Mare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!