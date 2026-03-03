Marius Șumudică a pus lupa pe play-off-ul SuperLigii! Echipa aflată în scădere și cine vine pe turnantă: ”E o descătușare!”. Ce spune despre dezamăgirea FCSB

ADVERTISEMENT

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a făcut o analiză a ceea ce urmează să se întâmple în play-off-ul SuperLigii. El s-a arătat surprins de ratarea campioanei FCSB, dar a fost încântat de alte două formații.

Marius Șumudică, analiză înainte de startul play-off-ului din SuperLiga

Fostul antrenor al Rapidului consideră că toate cele 6 echipe care au ajuns în play-off merită să fie acolo și a atras atenția în mod special la CFR Cluj, care traversează o perioadă extraordinară cu cele 10 victorii la rând.

”Absența FCSB-ului este o pierdere pentru importanța play-off-ului, în afară de audiență, pentru că se pierde din punct de vedere al imaginii. Și aici în Arabia Saudită se întrebau cum e posibil ca FCSB să nu prindă primele 6. De asta nu este bine, dar felicitări echipelor din play-off, au meritat să fie acolo și criteriul sportiv a primat.

Nu mă așteptam ca CFR să fie în play-off, dar bravo lui Pancu și domnului Mureșan, se vede că a venit, a adus echilibru. Toată lumea a spus că l-au pierdut pe Louis Munteanu, dar cred că a fost bine că s-a întâmplat lucrul ăsta fiindcă este o descătușare.

CFR are echipă bună și va avea un cuvânt greu de spus cel puțin la cupele europene. Să câștigi 10 meciuri consecutiv înseamnă enorm în momentul de față. Este o echipă matură, care știe să joace la rezultat și care știe să ducă presiunea acestor rezultate”, a declarat Șumudică, la .

Formația care a pierdut din turație pe finalul sezonului regulat

Tehnicianul echipei Al-Okhdood a remarcat scăderea din joc al lui Dinamo și a lăudat prestația celor de la FC Argeș în victoria de pe Arena Națională, dar a avertizat că în play-off va fi un altfel de campionat.

”Sunt echipe care sunt în mare scădere, chiar dacă sunt în play-off. Din ce am văzut, Piteștiul le-a pus mari probleme lui Dinamo. Au făcut un presing… Nu știu dacă vine doar din dorința de a te califica, dar Piteștiul arată foarte bine fizic.

Pe Dinamo dacă nu-i lași să joace, să se apropie și să aibă construcția aia…, iar în momentul de față Dinamo a pierdut din posesie. Gnahore și cu Cîrjan în scădere mare de turație în ultimele meciuri, iar Piteștiul vine la București și face un presing devastator și marchează. Per ansamblu, Piteștiul a meritat victoria și arată foarte bine.

Trebuie să ne debarasăm de ce a fost până acum. În momentul în care începe play-off-ul este un alt campionat. Toate echipele de acolo sunt pe o distanță scurtă puncte și au șanse la cupele europene. În momentul în care ai 2-3 meciuri bune există varianta să fii în cupele europene. Să nu uităm că cel mai probabil locul 3 va juca cu FCSB în baraj”, a spus el.

Ce consideră că este extrem de important în acest final de sezon

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă sunt cele mai bune din SuperLiga, Marius Șumudică a analizat fiecare formație în parte și a explicat de ce nu are o favorită la titlu.

”Cu variații, dar per total da, și-au meritat dreptul să fie acolo. Craiova e cea mai puternică echipă și cu cel mai bine structurat lot. Rapid a mai avut mici scăpări, dar au avut constanță și e o echipă care dacă joacă ceea ce știe nu are probleme.

CFR cu această serie incredibilă, Dinamo până acum 2-3 meciuri toată lumea spunea că practică cel mai frumos joc din campionat, deci merită și ea să fie acolo. Piteștiul este surpriza, dar joacă foarte bine. De fiecare dată când a fost nevoie să câștige, a câștigat. A bătut de două ori FCSB, a bătut echipe care sunt sus, deci și ei merită să fie.

U Cluj e pe un trend ascendent. O echipă periculoasă, cu un antrenor cu experiență, cu jucători maturi și care cred că au un cuvânt greu de spus. Cred că va fi o luptă acerbă la cupele europene. În momentul de față, Cupa României devine de o importanță incredibilă. În 2 meciuri de acum încolo joci finala și ai șansa să te duci în Europa League, ceea ce înseamnă enorm.

(n.r. – Vezi o favorită la titlul înainte să înceapă play-off-ul?) Nu văd nicio favorită. Și Craiova a câștigat cu Metaloglobus foarte greu, se poate întâmpla orice. În play-off dacă pleci cu 2-3 victorii, greu mai cobori de sus. Dacă ai 2-3 înfrângeri, greu mai revii. Gândește-te că locul 3 joacă baraj. Lupți, locul 3 și într-un meci pierzi tot ce ai agonisit”, a afirmat Șumudică.