Marius Șumudică a pus tunurile pe Coelho din cauza lui Baiaram: ”Chiar așa, el e oaia neagră că e român?! Bagă-l din primul minut! Ia să vedem, joacă?” L-a desființat pe Etim

Ștefan Bairam, până nu de mult o piesă de bază în primul 11 al Universității Craiova, a ajuns o rezervă de lux. Marius Șumudică taxează modul în care Filipe Coelho își tratează ”decarul”.
Adrian Baciu
11.05.2026 | 09:15
Marius Șumudică îl apără pe Ștefan Baiaram și îl critică pe antrenorul de la U Craiova, Coelho. Sursa foto: colaj Fanatik
Marius Șumudică nu înțelege modul în care antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Filipe Coelho, abordează relația cu unul dintre starurile echipei oltene, Ștefan Baiaram. În opinia fostului antrenor al Rapidului, ”decarul” lui ”U” este un jucător care merită să fie folosit titular, pentru că ”poate face diferența în orice moment”.

Marius Șumudică, ”avocatul” lui Ștefan Baiaram: ”Este un jucător care îți poate face diferența în orice moment”

Ștefan Baiaram, 23 de ani, a fost un jucător determinant la Universitatea Craiova în prima jumătate a acestui sezon. Ceva s-a întâmplat apoi, iar forma acestuia s-a prăbușit. În prezent, cu Filipe Coelho, 45 de ani, pe bancă, ”decarul” liderului din SuperLiga a pierdut primul ”11”. Mai este introdus de lusitan în partea secundă a meciurilor.

Subiectul ”Baiaram” a fost abordat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, de sâmbătă, 9 mai, la o zi după CFR Cluj – U Craiova, un nou duel în care fotbalistul a început ca rezervă. Intrat video la emisiune, Marius Șumudică, 55 de ani, i-a luat apărarea jucătorului ofensiv din Bănie. În opinia tehnicianului, tânărului trebuie să i se dea încredere mai multă.

Din punctul meu de vedere, (n.r. Baiaram) este un jucător care îți poate face diferența în orice moment. Este un jucător pe care trebuie să știi să îl câștigi, cu care trebuie să știi să te comporți. Este genul de jucător care, cred eu, trebuie mângâiat în unele momente, cu toate că nu este normal. Dar trebuie să fii atât de dibaci încât să scoți maximul din el”, spune ”Șumi”.

Șumudică, săgeți către Coelho în chestiunea Baiaram: ”Chiar așa, el e oaia neagră că e român?! Bagă-l din primul minut! Ia să vedem, joacă?”

Marius Șumudică a mai remarcat faptul că nimeni de la Universitatea Craiova nu arată o formă deosebită în acest final de sezon. Acesta pune apoi tunurile pe antrenorul Coelho: ”Păi, bagă-l, bă, băiatule din primul minut, să vedem dacă poate sau nu poate. Bagă-l și pe el, cum îi bagi pe toți. Ba joci cu Nsimba, ba joci cu Asad, ba joci cu Etim. Chiar așa? Ăsta e oaia neagră? Gata, ăsta e jucătorul român, să-l punem deoparte?

Ia dați-i, bă, șanse lui Baiaram și ajutați-l când este într-o perioadă proastă. Să vedem dacă poate. Nu pierzi meciul că joacă Baiaram. Dă-i șanse de la început, să vedem dacă poate. Dacă tu îl bagi în focuri, când mai sunt doar 30 de minute. Ce, vrei să îți câștige Baiaram meciul”, tună ”Șumi”.

Ce spune Șumudică despre un alt om din ofensiva Craiovei, Monday Etim

Dacă Baiaram nu prea prinde primul ”11” în Bănie, un coleg de-al său, Monday Etim, 27 de ani, pare a primi mai mult credit. Deși și-a lăsat echipa în 10 la Cluj, în urmă cu câteva etape, în meciul cu ”U” (scor 0-4), americanul a intrat imediat titular, cu Dinamo, în runda anterioară din SuperLiga.

Marius Șumudică a arătat cu degetul către această situație: ”Ce să riști cu Baiaram? Păi, Etim, când vine la mijlocul terenului și sare cu piciorul pe ăla? Trebuia să îi dea suspendare… Ce ți-a făcut Baiaram de nu îl mai bagi?”.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
