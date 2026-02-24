Sport

Marius Șumudică a pus tunurile pe el, după un nou eșec suferit în Arabia Saudită: „Dezamăgitor!”. Video

Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a cedat cu 1-2 pe terenul lui Al Fateh, iar antrenorul român a criticat la final o decizie luată de arbitru.
Bogdan Mariș
24.02.2026 | 08:45
Marius Sumudica a pus tunurile pe el dupa un nou esec suferit in Arabia Saudita Dezamagitor Video
ULTIMA ORĂ
Marius Șumudică a reacționat la conferința de presă după eșecul suferit de Al Okhdood. FOTO: X @tagteyat_Sports
ADVERTISEMENT

Al Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică, a ajuns la 4 eșecuri consecutive în Arabia Saudită după 1-2 cu Al Fateh. La final, antrenorul român a recunoscut că echipa adversă a meritat victoria, însă acesta a și contestat o fază din repriza secundă, când echipa sa putea să primească un penalty.

Marius Șumudică a criticat o decizie a arbitrului după Al Fateh – Al Okhdood 2-1

Al Fateh a condus cu 2-0 în meciul cu Al Okhdood, după reușitele semnate de Batna și Bendebka, iar Al Okhdood a redus din diferență spre final prin Asiri. Marius Șumudică a tras concluziile la conferința de presă. „Am pierdut încă un meci. Am jucat bine în prima repriză, dar prestația noastră din repriza secundă a fost dezamăgitoare.

ADVERTISEMENT

Al Fateh a profitat după ce a preluat conducerea și a tras de timp. Arbitrul a refuzat să acorde un penalty și e normal ca astfel de greșeli să existe. Am pierdut meciul pentru că Al Fateh a fost echipa mai bună. Nu voi vorbi în public despre niciun jucător”, a declarat antrenorul român la finalul partidei Al Fateh – Al Okhdood 2-1.

Ce s-a întâmplat la faza unde Al Okhdood a cerut penalty

În minutul 65, la scorul de 1-0, cei de la Al Okhdood au cerut henț după o fază petrecută în careul gazdelor. „Centralul” Ali Al Qahtani a mers la marginea terenului pentru a urmări faza pe monitorul VAR, însă a decis să nu acorde penalty pentru echipa lui Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

„Centralul” a arătat punctul cu var în minutul 53 însă, după un fault comis de Koray Gunter asupra lui Fahad Al Zubaidi, iar gazdele au deschis scorul din acea lovitură de la 11 metri, care a fost transformată de Mourad Batna. În etapa precedentă, la meciul lui Al Okhdood au fost delegați mai mulți arbitri din România.

ADVERTISEMENT
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Prima decizie luată de Sorana Cîrstea, după despărțirea de Alexandru Țiriac

Ce a declarat antrenorul lui Al Fateh după victoria cu Al Okhdood

Portughezul Jose Gomes, tehnicianul celor de la Al Fateh, a reacționat la finalul partidei. „A fost un meci important pentru noi, un meci de 6 puncte. Am jucat contra unei echipe bune și a fost o provocare să odihnim mai mulți jucători”, a spus lusitanul, conform presei din Arabia Saudită.

La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut...
Fanatik
La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut un anunț emoționant: “Încă îmi vine să îl sun după meciuri! Datorită lui sunt dinamovist”
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este...
Fanatik
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului mijlocaș de la FCSB. Foto
Victor Angelescu, înțepături pentru rivalele FCSB și Dinamo: „E fotbal, nu posesică” /...
Fanatik
Victor Angelescu, înțepături pentru rivalele FCSB și Dinamo: „E fotbal, nu posesică” / ”Gigi Becali a ieșit și ne-a ironizat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum l-a taxat pe Gigi Becali, după un nou derapaj la adresa...
iamsport.ro
Radu Naum l-a taxat pe Gigi Becali, după un nou derapaj la adresa arbitrei Demetrescu: 'Bagabonții n-au bun simț, iar nebunii sunt nebuni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!