Marius Șumudică a pus tunurile pe el, după un nou eșec suferit în Arabia Saudită: „Dezamăgitor!”. Video

Al Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică, a ajuns la 4 eșecuri consecutive în Arabia Saudită după 1-2 cu Al Fateh. La final, antrenorul român a recunoscut că echipa adversă a meritat victoria, însă acesta a și contestat o fază din repriza secundă, când echipa sa putea să primească un penalty.

Marius Șumudică a criticat o decizie a arbitrului după Al Fateh – Al Okhdood 2-1

Al Fateh a condus cu 2-0 în meciul cu Al Okhdood, după reușitele semnate de Batna și Bendebka, iar Al Okhdood a redus din diferență spre final prin Asiri. Marius Șumudică a tras concluziile la conferința de presă. „Am pierdut încă un meci. Am jucat bine în prima repriză, dar prestația noastră din repriza secundă a fost dezamăgitoare.

Al Fateh a profitat după ce a preluat conducerea și a tras de timp. Arbitrul a refuzat să acorde un penalty și e normal ca astfel de greșeli să existe. Am pierdut meciul pentru că Al Fateh a fost echipa mai bună. Nu voi vorbi în public despre niciun jucător”, a declarat antrenorul român la .

Ce s-a întâmplat la faza unde Al Okhdood a cerut penalty

În minutul 65, la scorul de 1-0, cei de la Al Okhdood au cerut henț după o fază petrecută în careul gazdelor. „Centralul” Ali Al Qahtani a mers la marginea terenului pentru a urmări faza pe monitorul VAR, însă a decis să nu acorde penalty pentru echipa lui Marius Șumudică.

مطالبات بلمسة يد على لاعب الفتح ⚠️

والحكم يأمر بمواصلة اللعب دون احتساب ركلة جزاء للأخدود، بعد الرجوع لتقنية الفيديو 📺 | — رياضة ثمانية (@thmanyahsports)

„Centralul” a arătat punctul cu var în minutul 53 însă, după un fault comis de Koray Gunter asupra lui Fahad Al Zubaidi, iar gazdele au deschis scorul din acea lovitură de la 11 metri, care a fost transformată de Mourad Batna. În etapa precedentă, .

Ce a declarat antrenorul lui Al Fateh după victoria cu Al Okhdood

Portughezul Jose Gomes, tehnicianul celor de la Al Fateh, a reacționat la finalul partidei. „A fost un meci important pentru noi, un meci de 6 puncte. Am jucat contra unei echipe bune și a fost o provocare să odihnim mai mulți jucători”, a spus lusitanul, conform .