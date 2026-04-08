Marius Șumudică a răbufnit: “Am un mesaj pentru toți haterii ce spun că joc la pariuri!” Ce s-a întâmplat, de fapt, la incidentul cu tenismenul Dzumhur de la București: “Înjura printre dinți!”

ADVERTISEMENT

Liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, Marius Șumudică (55 de ani) a revenit în țară după experiența din Arabia Saudită. Antrenorul român a fost surprins la Țiriac Open, turneul de tenis organizat la București, iar despre el s-a scris că a deranjat partida la care a asistat. Acum, tehnicianul a venit cu explicații despre cum au decurs lucrurile, de fapt, dar a avut un mesaj și pentru cei care l-au contestat.

Marius Șumudică este liber de contract după cea mai recentă experiență pe banca saudiților de la Al-Okhdood. Antrenorul român de 55 de ani a participat recent la un meci de tenis de la Țiriac Open.

ADVERTISEMENT

Acum, tehnicianul a povestit cu lux de amănunte la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns să fie spectator la meciul dintre bosniac și Botic Van De Zandschulp, dar și ce i-a transmis primului jucător de tenis în momentul în care a observat comportamentul recalcitrant al acestuia.

„Nici nu știam că se ține turneu de tenis acolo. Și am văzut că era foarte multă lume, se duceau, mergeau pe jos, era închis cu gradene din alea, polițiști. M-am dus, eram liber, n-aveam ce să fac până după amiază când trebuia să ajung la o întâlnire. Și m-am dus la un singur meci de tenis să văd. Bine, lumea venea, făceau poze, unii mă luau la mișto, cum sunt unii de pe la FCSB, de pe la Dinamo, caterinca, alții rapidiști, nu știu ce, și m-am așezat în tribună la meci. Juca Dzumhur, din Bosnia, contra unui portughez.

ADVERTISEMENT

Având antecedente, așa, cu Portugalia, aplaudam la punctele portughezului, dar niciodată să… Prostiile care s-au scris că între puncte, opream punctele, păi te dă imediat afară la un turneu de tenis. Dacă între puncte faci ceva, te scoate. Nu ai voie să faci așa ceva. După care l-am văzut foarte recalcitrant pe jucătorul respectiv, tot înjura printre dinți, se uita la tribună, făcea fel de fel de gesturi. Interesându-mă și spunându-mi niște băieți care nici nu i-am cunoscut, s-au așezat lângă mine, și îmi spuneau că și cu o zi înainte jucase cu un român, un român cel mai bine clasat, și că a avut conflict cu arbitrii, se certase și cu adversarul.

ADVERTISEMENT

Și tot timpul avea de comentat ceva, tot timpul înjura printre dinți, se uita, vorbea cu arbitrul, vorbea cu spectatorii, de unul singur și la un moment dat i-am zis doar: ‘Play! My friend, play. Don’t speak’ (n.r. – Joacă prietene! Nu mai vorbi). Atâta tot. După care s-a făcut un tam-tam că a fost Șumudică că a deranjat, că s-a manifestat ca la fotbal, că nu știu ce. Pe mine m-a deranjat doar că făcea urât, vorbea urât, făcea gesturi obscene, înjura. Lipsă de respect, clar!”

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Marius Șumudică pentru toți contestatarii săi. „Să înțeleagă toți haterii!”

Marius Șumudică nu s-a abținut. Antrenorul român le-a răspuns tuturor celor care l-au atacat după imaginile apărute cu el la turneul de tenis din București, spunând că eticheta primită în 2016 din cauza pariurilor sportive nu mai este de actualitate. Tehnicianul ține prea mult la meseria sa încât să o pună în pericol cu o nouă suspendare din cauza betting-ului.

„Eu sunt de acord că la tenis trebuie menținută liniștea și nu îmi permiteam eu, fiind Șumudică, și mă cunoștea toată lumea pe acolo, să fac eu gălăgie sau să fac eu zgomot între puncte sau prostii din astea ce s-au scris. Eu joc la pariuri din 2016, de când am avut acel cont… În fiecare zi, dacă întrebi pe cineva, Șumudică joacă la pariuri. Dar asta e ștampila care ți se pune. Când faci ceva asta e ștampila!

ADVERTISEMENT

Ce treabă aveam eu, mă duceam să joc Dzumhur la pariuri, mă și îmbogățeam… Ce treabă aveam eu să fac asta? Eu stăteam să mă îmbogățesc la un meci de tenis? E doar o etichetă primită în 2016… suntem în 2026 acum, au trecut 10 ani și ei tot despre asta discută. Vreau să le transmit tuturor haterilor ăștia care vorbesc de Șumudică că Șumudică nu joacă la niciun pariu și nu mi-aș periclita situația în care sunt în momentul de față să joc la pariuri, fiindcă știu ce am pățit atunci, știu că am fost suspendat, dar până la urmă tot am luat campionatul, că cei care m-au suspendat atunci nu voiau să iau campionatul. Dar ! Dar nu mai vreau să revin la subiectul ăsta, au trecut 10 ani de zile”, a concluzionat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.