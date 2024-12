Marius Șumudică a răbufnit după 3-0 cu CS Afumați: „Sunt stupefiat”. Clauza care l-ar putea demite pe antrenorul de la Rapid la finalul anului

Giuleștenii au obținut o victorie fără mari probleme în runda a doua din Cupa României. La finalul meciului, Marius Șumudică a făcut show la conferința de presă.

Prima reacție a lui Marius Șumudică după CS Afumați – Rapid 0-3. „Eu sunt stupefiat”

Giuleștenii trec printr-o perioadă foarte bună. Venirea lui Marius Șumudică la echipă se resimte. Situația din clasamentul Superligii arată din ce în ce mai bine, iar fanii au motive întemeiate să spere la calificarea în play-off.

După meciul de pe Giulești, din Cupa României, Marius Șumudică s-a declarat mulțumit de felul în care s-au prezentat jucătorii săi, deși recunoaște că adversarul a fost unul mai slab, din punct de vedere valoric, decât Rapid. El a vorbit și despre rezultatul din weekend cu Petrolul. El a spus:

„Eram foarte focusat pe ce aveam de făcut. Vreau și eu să transmit condoleanțe pentru familia lui Helmuth Duckadam. L-am cunoscut. Am fost și colegi ca analiști. Dumnezeu să-l odihnească!

Cred că am făcut un joc plăcut. Am marcat și am lovit bara de trei ori. Sunt mulțumit cum arătăm pe faza ofensivă. Am întâlnit un adversar inferior. Ajungem la opt meciuri fără înfrângere. Mi-au plăcut toți jucătorii azi. Au intrat foarte bine. Au demonstrat că merită să facă parte din acest grup. Sper să mă pună în dificultatea de a alege primul 11.

Am încercat și eu, și Cristi Săpunaru să le zicem să nu intre prea relaxați. Veniseră puțin supărați după acel semi-eșec cu Petrolul, dar punctul ne va ajuta. De multe ori, în viața unui fotbalist, se întâmplă să joci din trei în trei zile. Eu cred că astăzi am câștigat din punct de vedere moral.

Eu sunt stupefiat de ce se întâmplă cu aceste delegări. Eu am doar două zile între acest meci și cel cu Sepsi. Mai și călătorim. Asta este. Ne conformăm. Sperăm să acumulăm puncte până pe data de 21, iar dacă vom reuși să fim pe un loc de play-off și să fim calificați în sferturi în Cupă, sunt mulțumit”.

Marius Șumudică a comentat scandalul dintre Boupendza și suporteri

Antrenorul celor de la Rapid a discutat și despre situația jucătorului său, Aaron Boupendza, Atunci, atacantul le-a făcut un semn fanilor, iar în această seară a fost taxat.

„Ce a făcut Boupendza în meciul trecut? Alți jucători din Anglia, din Germania, se bat cu suporterii. Nu s-a înjurat cu nimeni. Sunt mulți care știu că Boupendza a fost adus de Șumudică și atunci, probabil…

O să vă dați seama de ce se întâmplă lucrul acesta. Eu i-am spus lui Boupendza că Giuleștiul e un stadion greu. Aici, mulți au fost înjurați. Mi se pare mult prea mult. Azi a făcut un meci bun. A marcat. Din punctul meu de vedere, nu cred că ar trebui să existe un conflict. Toți avem de pierdut”, a mai spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică: „Toată lumea e nemulțumită că facem egaluri”

Pe final, tehnicianul de pe banca Rapidului a vorbit și despre ultimele sale rezultate. El e de părere că e criticat intens, deși a redresat situația echipei de când a preluat-o. El a punctat faptul că rezultatele de egalitate obținute cu FCSB și CFR Cluj ar putea cântări enorm.

„Eu am semnat contractul cu ochii închiși. Am văzut că există o clauză care spune că dacă sunt la mai mult de patru puncte de play-off, sunt demis. Eu nu stau nicăieri unde nu sunt dorit. M-am bucurat de sprijinul dânșilor până la momentul de față. Când am preluat echipa asta, am preluat-o pe locul 14. Acum suntem la două puncte de play-off.

Toată lumea e nemulțumită că facem egaluri. Vreau să le spun oamenilor care vor spectacol că, în momentul în care câștigi un punct, poți să câștigi campionatul. Punctul e punct. Te poate salva. Am luat un punct cu FCSB. Ce ar fi vrut lumea? Să iau șase, ca Dinamo? Ce ar fi vrut lumea? Să mă despart și după punctul de la CFR? Ce vrem acum? Să transformăm Rapidul într-o echipă care e campioană peste noapte?”, a încheiat Marius Șumudică.