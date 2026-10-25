Marius Șumudică a răbufnit după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Vreți să urlu de durere!? Noi nu suntem cu punguțe și injectări, precum alții”

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CFR Cluj a obținut un punct din duelul cu Dinamo, care a arătat cel mai bun fotbal de până acum din actualul sezon de SuperLiga României. Ardelenii au condus cu 2-0, însă „câinii” au revenit în doar trei minute după ce „feroviarii” au căzut fizic în ultimul sfert de oră. Marius Șumudică s-a arătat extrem de nemulțumit de programul echipei sale și a aruncat câteva acuzații dure, fără să rostească vreun nume.

Marius Șumudică, vehement după CFR Cluj – Dinamo 2-2. Programul l-a scos din sărite pe antrenorul ardelenilor

Marius Șumudică are mari probleme la CFR Cluj în ceea ce privește lotul, după ce în ultimele luni și-a pierdut cei mai importanți fotbaliști, printre care Karlo Muhar și Meriton Korenica, ambii mergând la una dintre rivalele din campionat, FCSB. Faptul că lotul său este limitat și că „primul 11” trebuie improvizat la fiecare etapă îl nemulțumește extraordinar pe antrenorul lui CFR Cluj, ținând cont de programul încărcat din următoarea perioadă.

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În declarațiile sale, Marius Șumudică a făcut o referire la „punguțele și injecțiile” pe care „alții” le folosesc, însă nu a rostit niciun nume: „Nu știu dacă să urlu de durere pentru că suntem tratați greșit. Jucăm miercuri seara derby cu U Cluj în Cupa României, iar în două zile jucăm la Ploiești. Trebuie să înțeleagă cine organizează meciurile că CFR nu a murit, încă trăiește. Mă pui să joc 3 meciuri în șase zile? Cât ne mai puneți așa? Dacă ne puneți în 5 zile e și mai bine. Sunt și toate echipe de play-off. Mai vine și Craiova…

Nu se poate, toate echipele joacă la 7-8 zile, noi jucăm la 3 zile. Eu nu-s cu punguțe, injectări. N-am ce să le dau. Nu mai zic nimic, că mă enervez prea rău. Am jucat cu cea mai bună echipă de campionat și sunt bucuros pentru punctul ăsta. Nu știu dacă suntem în grafic, dar e clar că trebuie să fugim de nisipurile mișcătoare. La play-off e imposibil. Dacă suntem montați la ora jocului, putem pune probleme oricărui adversar”, a spus Marius Șumudică la

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Cum a analizat Marius Șumudică egalul obținut de elevii săi contra lui Dinamo

Per total, Marius Șumudică a fost mulțumit de însă nu poate să nu aibă un strop de amărăciune în contextul în care elevii săi conduceau cu 2-0 cu 15 minute înainte de fluierul final: „Dacă ne gândim la scor, că era 2-0 în minutul 78, și iei 2 goluri în 3 minute, este dezamăgitor. Ne-au împins. Este o echipă cu valoare, care vine cu jucători de pe bancă. Vreau să-mi felicit jucătorii. Este egalul lor, putea fi o victorie. Nu pot să spun eu câte ocazii au avut, dar nu prea au existat. Am stat foarte bine în teren.

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Am avut meciul în mână. La 2-0 nu ai voie să iei 2 goluri și să cazi. Iar luăm gol din fază fixă. Consider că am pierdut două puncte, ținând cont că am avut 2-0 până în minutul 78. Organizarea jocului a fost perfectă. Într-un final, calitatea individuală a făcut diferența. Eu am avut niște luptători în teren. Am avut discuții, pentru că nu mi-a plăcut ce-am văzut la Arad, dar astăzi s-au autodepășit”, a mai declarat Marius Șumudică.

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Andrei Cordea, dezamăgit după ce Dinamo a revenit de la un deficit de două goluri

Andrei Cordea este unul dintre puținii fotbaliști importanți ai lui CFR Cluj care au rămas alături de „feroviari”, în ciuda problemelor de la clubul patronat de Neluțu Varga. însă la final a fost dezamăgit de rezultat, chiar dacă un punct împotriva liderului nu poate fi un lucru rău.

„Suntem dezamăgiți de rezultat! Am arătat a echipă matură. Este adevărat că au avut posesia, dar nu ne-au pus mari probleme. Am luat două goluri în 3 minute, dar după golurile luate am căzut total. Nu știu de ce, pentru că aveam 2-1 până la urmă. Din punctul meu de vedere, nu ne amenințau cu absolut nimic. Nu au fost periculoși. Intrau în centru și centrau.

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Tot ce am pregătit cu Mister Șumudică am pus în practică extraordinar, dar am luat iar gol din fază fixă. Cred că am luat 10 până acum. Sunt dezamăgit pentru că ne doream foarte mult să câștigăm. Este mai rău și pentru că am avut 2-0”, a spus Andrei Cordea pentru sursa citată.