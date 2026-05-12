Marius Șumudică a răbufnit în direct: „Niște tâmpenii, jalnic, dezolant! Nu pot să-mi dau seama”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Marius Șumudică infirmă interesul de la Maritimo

Marius Șumudică (55 de ani) a infirmat zvonurile conform cărora s-ar fi autopropus la Maritimo, formație aflată pe locul 1 în liga a doua din Portugalia.

și a rămas apreciat la formația lusitană. În 51 de meciuri pentru gruparea din Portugalia, „Șumi-Gol” a evoluat în 51 de partide, reușind să marcheze 7 goluri. În prezent, Miguel Moita este antrenorul echipei, însă nu va mai continua din vară.

„(n.r. – Ești pe lista lui Maritimo Funchal?) Nu. Nu e adevărat. A fost o știre falsă. A fost un mic articol pe acolo prin ziar. Un jurnalist care ma cunoștea de când a fost jucător acolo. Eu am jucat trei ani la Maritimo. Nu e nimic adevărat. A apărut pe acolo prin presă și a apărut la noi. Dar într-un stil din ăsta jalnic, dezolant. ‘Șumudică se autopropune pe la Maritimo’. Niște tâmpenii. Dar m-am obișnuit, ce să fac.

(n.r. – La Maritimo ar fi mai tare decât în Turcia sau în Arabia Saudită?) Nu se compară. Cred că sun doar 2-3 antrenori străini, în rest doar antrenori portughezi. E foarte, foarte greu. Știam că nu e adevărat și că nu e nicio șansă. S-a vehiculat prin presa locală pe acolo, e un jurnal acolo, De noticias.

Și s-a vehiculat numele meu, că am experiență, că ar trebui să schimbe, că antrenorul a declarat că pleacă, că ei au promovat anul ăsta. Ceva de genul ăsta. Dar să spui că s-a autopropus Șumudică? Eu nu am luat legătura de 20 de ani cu cei de la Maritimo. S-a schimbat și președintele și tot”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

