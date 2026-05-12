Sport

Marius Șumudică a răbufnit în direct: „Niște tâmpenii, jalnic, dezolant! Nu pot să-mi dau seama”

Liber de contract în momentul de față, Marius Șumudică speră să revină din această vară pe bancă. Antrenorul în vârstă de 55 de ani a infirmat zvonurile conform cărora ar fi pe lista lui Maritimo
Cristian Măciucă
12.05.2026 | 12:11
Marius Sumudica a rabufnit in direct Niste tampenii jalnic dezolant Nu pot sami dau seama
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a răbufnit în direct: „Niște tâmpenii, jalnic, dezolant! Nu pot să-mi dau seama” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică (55 de ani) a infirmat zvonurile conform cărora s-ar fi autopropus la Maritimo, formație aflată pe locul 1 în liga a doua din Portugalia. Tehnicianul este liber din 18 martie de când s-a despărțit de Al-Okhdood.

Marius Șumudică infirmă interesul de la Maritimo

Marius Șumudică a evoluat în perioada 1999-2001 pentru Maritimo Funchal și a rămas apreciat la formația lusitană. În 51 de meciuri pentru gruparea din Portugalia, „Șumi-Gol” a evoluat în 51 de partide, reușind să marcheze 7 goluri. În prezent, Miguel Moita este antrenorul echipei, însă nu va mai continua din vară.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ești pe lista lui Maritimo Funchal?) Nu. Nu e adevărat. A fost o știre falsă. A fost un mic articol pe acolo prin ziar. Un jurnalist care ma cunoștea de când a fost jucător acolo. Eu am jucat trei ani la Maritimo. Nu e nimic adevărat. A apărut pe acolo prin presă și a apărut la noi. Dar într-un stil din ăsta jalnic, dezolant. ‘Șumudică se autopropune pe la Maritimo’. Niște tâmpenii. Dar m-am obișnuit, ce să fac. 

(n.r. – La Maritimo ar fi mai tare decât în Turcia sau în Arabia Saudită?) Nu se compară. Cred că sun doar 2-3 antrenori străini, în rest doar antrenori portughezi. E foarte, foarte greu. Știam că nu e adevărat și că nu e nicio șansă. S-a vehiculat prin presa locală pe acolo, e un jurnal acolo, De noticias.

ADVERTISEMENT
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă...
Digi24.ro
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve

Și s-a vehiculat numele meu, că am experiență, că ar trebui să schimbe, că antrenorul a declarat că pleacă, că ei au promovat anul ăsta. Ceva de genul ăsta. Dar să spui că s-a autopropus Șumudică? Eu nu am luat legătura de 20 de ani cu cei de la Maritimo. S-a schimbat și președintele și tot”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea
Digisport.ro
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"

Marius Sumudica, ANALIZA TACTICA a DUELULUI Bergodi - Coelho din FINALA U Cluj - U Craiova

Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales...
Fanatik
Românul care a câștigat campionatul și Cupa în doar 4 zile și-a ales favorita înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova: „Depinde câtă foame ai”
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea:...
Fanatik
De ce nu s-a putut juca finala Cupei României pe Stadionul din Ghencea: „Acolo era cea mai bună soluție. Păcat de suporteri”
Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: ”Să bată pe U Cluj acasă! În...
Fanatik
Semnal de alarmă pentru Universitatea Craiova: ”Să bată pe U Cluj acasă! În Giulești pierd titlul, nu vor fi favoriți” 
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Banciu, laudatio pentru vicecampioana mondială din România: 'A fost excepțională'
iamsport.ro
Radu Banciu, laudatio pentru vicecampioana mondială din România: 'A fost excepțională'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!