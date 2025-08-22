Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen – FCSB 2-2: „N-am văzut în viaţa mea! A arbitrat cu cartonaşul în mână”

Marius Șumudică a urmărit Aberdeen - FCSB 2-2 și a avut o reacție vehementă la adresa arbitrului Serdar Gozubuyuk, care l-a eliminat pe Cisotti
Cristian Măciucă
22.08.2025 | 19:01
Marius Sumudica a ramas masca dupa arbitrajul de la Aberdeen FCSB 22 Nam vazut in viata mea A arbitrat cu cartonasul in mana
EXCLUSIV FANATIK
Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen - FCSB 2-2: „N-am văzut în viaţa mea! A arbitrat cu cartonaşul în mână"

Marius Șumudică a sărit în apărarea celor de la FCSB. Fostul antrenor al Rapidului a criticat maniera de arbitraj din meciul cu Aberdeen, prima manșă a „dublei” din play-off-ul Europa League.

Marius Șumudică, despre arbitrajul din Aberdeen – FCSB 2-2: „Nu se dă roșu!”

Cea mai controversată fază a fost cea din minutul 38, când Juri Cisotti a primit direct cartonașul roșu de la arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk. La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici i-a întrebat pe invitați cum au văzut faza care a lăsat-o pe FCSB timp de aproape o oră în inferioritate numerică.

„Din punctul meu de vedere nu se dă roșu. Joci cu Aberdeen, o echipă britanică. Nu se dă roșu!”, a declarat Marius Șumudică. „Nici vorbă! Mi-a confirmat lucrul ăsta modul în care a judecat intrarea din finalul meciului la Olaru.

Pot să înțeleg că te duci la limita de sus a regulamentului, între galben și roșu, aplici regulamentul, dar dă-i și ăluia la Olaru. De mult nu am mai văzut în Europa un arbitru care vrea să fie el protagonist la un meci”, a adăugat Andrei Vochin.

„El se credea un star de cinema, nu arbitru”

„Eu de la început l-am văzut protagonist cum a venit în figurile alea. Era gelat. El se credea un star de cinema nu arbitru. Ziceai că e cel puțin unul care cântă în deschiderea evenimentului.

Un star, un cântăreț faimos. De când l-am văzut cum mergea. Cu fața aia, gelat. Zici că era star de cinema, nu arbitru. Băiatul ăsta chiar suferea de protagonism”, a transmis și directorul FANATIK. 

„Ăsta a arbitrat cu cartonașul în mână. Mai puțin la sfârșit. Dar la început a arbitrat numai cu cartonașul în mână”, a mai spus Șumudică. „Și lui Tănase i-a dat cartonaș galben foarte ușor”, a conchis Reghecampf.

A FOST CORECTA ELIMINAREA lui Cisotti in Aberdeen - FCSB 2-2?! | VERDICTUL DAT IN DIRECT

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
