Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen – FCSB 2-2: „N-am văzut în viaţa mea! A arbitrat cu cartonaşul în mână”

Marius Șumudică a sărit în apărarea celor de la FCSB. Fostul antrenor al Rapidului a criticat prima manșă a „dublei” din play-off-ul Europa League.

Marius Șumudică, despre arbitrajul din Aberdeen – FCSB 2-2: „Nu se dă roșu!”

Cea mai controversată fază a fost cea din minutul 38, când de la arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk. La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici i-a întrebat pe invitați cum au văzut faza care a lăsat-o pe FCSB timp de aproape o oră în inferioritate numerică.

„Din punctul meu de vedere nu se dă roșu. Joci cu Aberdeen, o echipă britanică. Nu se dă roșu!”, a declarat Marius Șumudică. „Nici vorbă! Mi-a confirmat lucrul ăsta modul în care a judecat intrarea din finalul meciului la Olaru.

Pot să înțeleg că te duci la limita de sus a regulamentului, între galben și roșu, aplici regulamentul, dar dă-i și ăluia la Olaru. De mult nu am mai văzut în Europa un arbitru care vrea să fie el protagonist la un meci”, a adăugat Andrei Vochin.

„El se credea un star de cinema, nu arbitru”

„Eu de la început l-am văzut protagonist cum a venit în figurile alea. Era gelat. El se credea un star de cinema nu arbitru. Ziceai că e cel puțin unul care cântă în deschiderea evenimentului.

Un star, un cântăreț faimos. De când l-am văzut cum mergea. Cu fața aia, gelat. Zici că era star de cinema, nu arbitru. Băiatul ăsta chiar suferea de protagonism”, a transmis și directorul FANATIK.

„Ăsta a arbitrat cu cartonașul în mână. Mai puțin la sfârșit. Dar la început a arbitrat numai cu cartonașul în mână”, a mai spus Șumudică. „Și lui Tănase i-a dat cartonaș galben foarte ușor”, a conchis Reghecampf.