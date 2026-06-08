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Marius Șumudică a rămas șocat după plecarea lui Kopic de la Dinamo și venirea lui Nuno Campos: „N-am văzut în viața mea”

Marius Șumudică a comentat știrea momentului în fotbalul românesc. Zeljko Kopic s-a despărțit de Dinamo, care i-a găsit imediat înlocuitor, pe lusitanul Nuno Campos
Cristian Măciucă
08.06.2026 | 13:05
Marius Sumudica a ramas socat dupa plecarea lui Kopic de la Dinamo si venirea lui Nuno Campos Nam vazut in viata mea
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a rămas șocat după plecarea lui Kopic de la Dinamo și venirea lui Nuno Campos: „N-am văzut în viața mea” FOTO: Fanatik
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Marius Șumudică a vorbit despre cea mai tare mutare a verii în fotbalul românesc: despărțirea după doi ani și jumătate de Zeljko Kopic și instalarea în funcția de antrenor principal a lui Nuno Campos. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că lusitanul e alesul conducerii din „Ștefan cel Mare”.

Marius Șumudică a comentat plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Vestea că Zeljko Kopic nu mai e antrenorul lui Dinamo a șocat pe toată lumea, inclusiv pe Marius Șumudică. „Nu mă așteptam să plece. Cred că a fost un antrenor sprijinit din toate punctele de vedere. E greu într-o țară străină să fii atât de sprijinit. E adevărat că jocul lui Dinamo era unul plăcut ochiului, ajunsese ca Dinamo să joace un fotbal foarte plăcut, dar la un moment dat ineficient, având în vedere rezultatele care se așteptau într-un final. Cred că a simțit că e pe val.

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Nu știu dacă e adevărat, dar o să mă interesez dacă are ofertă de la Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Probabil a simțit să facă pasul și în discuțiile pe care le avea cu acționarii clubului. M-a surprins pentru că se spunea că a semnat pe 3-4 ani, că se vrea continuitate. La un antrenor străin e ieșit din comun. Să semnezi pe patru ani, e foarte mult. Dar probabil au văzut modul lui de lucru, personalitatea lui. E clar că e un antrenor bun, care și-a pus amprenta pe fotbalul românesc, s-a văzut, că doar a ridicat Dinamo la un anumit nivel, dar nu la un nivel extraordinar de performanță. Tot așteptăm să iasă bobocii. Un an, doi, trei, patru. Mai trebuiau vreo trei ani să ajungă Dinamo la campionat. Dinamo, la ce probleme a avut FCSB în acest an, trebuia să fie în cupele europene, să câștige acel baraj”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Reacția lui Șumudică după ce Dinamo l-a numit antrenor pe Nuno Campos

FANATIK a dat toate detaliile din contractul lui Nuno Campos, care s-a despărțit Zalaegerszeg pentru a venit la Dinamo. Marius Șumudică nu e deloc surprins că roș-albii au ales un portughez pentru a îi lua locul lui Kopic. „Dar iată că intrăm și noi în lumea fotbalului mondial. Îl auzeam pe Răzvan Lucescu, care spunea că dacă te nășteai în Portugalia, antrenai deja la alt nivel. Intrăm și noi în această sferă. Când apare un portughez și are succes, mai apar 3-4 după el. Dacă ești antrenor bun și te-ai născut în România, e foarte greu să antrenezi în Europa. Dacă ești portughezi, pe jos te duci. E plin de portughezi și de croați în toate campionatele. Au o piață de desfacere incredibilă. Să vă uitați în fiecare campionat, dacă există campionat fără antrenor portughez”, a adăugat antrenorul român în vârstă de 55 de ani.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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