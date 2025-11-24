Marius Șumudică a răspuns fără menajamente la întrebarea „de ce a pierdut Rapid cu 3-0 la CFR”. Ce sistem îi propune lui Gâlcă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a fost surclasată duminică seara în Gruia de CFR Cluj. Giuleștenii s-au văzut învinși cu 0-3 în deplasarea din Ardeal, iar Marius Șumudică e de părere că pauza cauzată de meciurile echipelor naționale nu le-a prins deloc bine băieților lui Costel Gâlcă.

Rapid, învinsă la scor de neprezentare de CFR-ul lui Pancu

Jucătorilor de la Rapid nu le-a ieșit mai nimic pe faza ofensivă, iar în apărare s-au comis greșeli mari care au făcut posibil ca ardelenii să înscrie de trei ori.

Rapid, echipă care în acest sezon a impresionat prin felul în care rupea defensivele adverse cu pase în profunzime și contraatacuri în mare viteză, a părut acum inertă la Cluj. Dobre și Petrila nu au reușit să pună deloc pericol la poarta adversă.

Marius Șumudică îl laudă pe Keita de la CFR Cluj

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a analizat meciul de duminică seara și a tras câteva concluzii. Tehnicianul e de părere că giuleștenii au dezamăgit serios, însă a ținut să laude un jucător din echipa clujenilor.

„(N.r. de ce a pierdut Rapid cu 3-0 la CFR?) Ce să mai… În fotbal este foarte mică distanța de la extaz la agonie și de la agonie la extaz. Referitor la jocul de ieri, Rapid a scăpat ușor la Craiova… E exact același joc. Acolo ghinionul Craiovei i-a salvat. Mi-a părut foarte rău de Aioani. A făcut greșeala aia, dar înainte apărase senzațional. Reflexe extraordinare. A fost același scenariu ca la Craiova, dar de data asta CFR a fost mai pragmatică.

Exact ce s-a discutat. CFR a adus un antrenor efervescent, unul pe care l-a ajutat această pauză, pe când pare că pe Rapid i-a destabilizat. Pauza a fost una benefică pentru CFR. Au crescut din punct de vedere fizic. Mie ieri mi-a plăcut un jucător de la CFR. Keita a fost foarte bun, deși nu s-a văzut mult în joc. Acoperă o rază de acțiune incredibilă. Un mijlocaș care recuperează mult, câștigă dueluri, ajunge la finalizare. E unul dintre cei mai buni mijlocași din campionatul României. Ajunge ușor la poartă. El câștigă toate duelurile”, a explicat Marius Șumudică.

Cei trei jucători de la CFR care au făcut diferența

Mai mult, Șumi e de părere că ardelenii au și a lăudat felul în care au arătat Andrei Cordea și Korenica, fotbaliști care au și marcat. Antrenorul a scos în evidență și felul în care Emmerallahu gestiona jocul în linia mediană.

„CFR ieri a bătut Rapidul în trei jucători. Contraatacul a funcționat. Emmerallahu seamănă cu Tănase, merge perpendicular la poartă. El creează superioritate numerică. După, mingea ajunge la Korenica, la Cordea sau la Louis Munteanu. Cordea este un jucător care ieri l-a dominat total pe Brown, un jucător puternic de picior stâng.

Rapidul ieri a suferit în părțile laterale, atât la Onea, cât și la Brown. Cordea și Korenica au făcut ce au vrut în flancuri. Nu înțeleg de ce este atât de pasivă apărarea Rapidului. Niciun jucător nu pleacă după ce adversarul scapă mingea. Nicio reacție. Nu ai voie”, a adăugat antrenorul la FANATIK SUPERLIGA.

„Rapid a suferit în benzi”. Ce sistem i s-ar potrivi

Marius Șumudică a încercat să găsească un sistem de joc care li s-ar potrivi mai bine celor de la Rapid, întrucât giuleștenii au părut complet dezorganizați în meciul de duminică seara. Șumudică vede o formulă cu trei mijlocași centrali, dintre care unul defensiv.

„Toby nu poate să joace număr 10. Rapidului i se potrivește, din punctul meu de vedere, un sistem 4-3-3 cu închizător Keita, iar unul dintre interi să fie Toby Christensen. Ușurezi munca adversarului când și Toby coboară sub linia mingii. Nu ai punct de sprijin pentru atac”, a explicat Marius Șumudică.

Șumudică l-a distrus pe Baroan. „Cum să dai pe el 400.000 de euro?”

De asemenea, tehnicianul a „dat de pământ” cu atacantul celor de la Rapid, Baroan, care nu a avut nicio reușită în meciul de la Cluj. Marius Șumudică nu înțelege cum oficialii giuleșteni au decis să plătească aproape jumătate de milion de euro pentru serviciile sale.

„Să mă ferească Dumnezeu… L-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400 de mii pe el. Păi dacă pui 400 de mii de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza, Dumnezeu să-l odihnească. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800 de mii de euro. Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400 de mii. Nici Jambor nu e jucător de un milion. Două transferuri ratate. Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic”, a precizat Marius Șumudică.