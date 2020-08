Marius Şumudică a revenit vara trecut în Turcia, acceptând să preia pe nou promovata Gaziantepspor. Mai lucrase timp de un sezon la Kayserispor, unde avusese rezultate bune, dar a decis să plece în Arabia Saudită, la Al Shabab, fiind răsplătit financiar mult mai bine.

Fostul rapidist are însă o particularitate în CV-ul său de antrenor. Nicăieri, în afară de Astra Giurgiu, nu a stat mai mult de un sezon. Acum însă, după ce a reuşit o remarcabilă clasare pe locul 8 ca echipă nou promovată, Şumudică încalcă regula, hotărând să îşi continue munca la Gaziantep, cu care mai are contract încă un sezon.

Peste tot el a căutat să aducă sub comanda sa şi jucători români. La Kayseri i-a avut pe Silviu Lung junior şi Cristi Săpunaru, plus alţi fotbalişti străini, la Al Shabab a lucrat cu magicianul Budescu, iar acum la Gaziantep l-a reînviat pe Alexandru Maxim, „mort” pentru germanii de la Mainz. Şi Alin Toşca şi-a găsit un loc de titular sub bagheta lui Şumi.

Marius Şumudică e zeu la Gaziantep

La Gaziantep, în pofida numeroaselor sale ieşiri în decor, Marius Şumudică este foarte respectat de conducerea clubului şi iubit de suporteri. De aceea a fost multă satisfacţie când românul a comunicat că va continua.

Pentru ca Gaziantep să poată să aibă un cuvânt şi mai important de spus în noul sezon, lui Şumi i se vor pune la dispoziţie nu mai puţin de 18 milioane euro buget, cu două mai puţin decât cel mai titrat şi mai iubit club din Turcia, Fenerbahce!

Ţintele sunt acum Alibec şi Budescu

Cu aceşti bani pentru cumpărături, Marius Şumudică vrea alţi români, respectiv Denis Alibec şi Constantin Budescu. E convins că a rămas pentru că poate continua şi cu mai multe rezultate munca începută.

Însă recunoaşte că a mai existat un factor care l-a determinat să ia această decizie şi să respingă o ofertă mult mai bănoasă din Golf: Fatih Terim, legenda Galatei şi a fotbalului turc, după cum a spus la Digi Sport.

”Au fost zvonuri că aş fi dorit de alte cluburi. Având rezultate, ziariștii aveau păreri, dar singura oferta a fost cea de prelungire la Gaziantep plus o ofertă din zona Golfului pe care am refuzat-o ieri.

Era mai mare ca bani, dar nu vreau să plec din Europa. Pe mine Turcia m-a călit, mi-a dat vână! Aici joci împotriva lui Fatih Terim, înainte de meciul cu Galatasaray eu nu am dormit de emoții că îl întâlnesc! Turcia e campionat puternic, cu jucători de milioane, la Galata sunt salarii de 2-3 milioane de euro pe an, aici te simți antrenor.

Locul 8 înseamnă enorm și pentru bugetul clubului, orice victorie înseamnă 500.000 de euro de la Federație. E un an reușit. Mai am un an de contract, cred că e prima dată după perioada de la Astra când stau mai mult de un an la o echipă.