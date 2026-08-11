Sport

Marius Șumudică a refuzat oferta lui CFR Cluj! Reacția lui Neluțu Varga. Exclusiv

Marius Șumudică a refuzat oferta pentru a deveni antrenorul lui CFR Cluj! De ce nu a vrut tehnicianul, de fapt, să preia echipa finanțată de Neluțu Varga.
Cristi Coste, Răzvan Rădulescu
11.08.2026 | 20:23
Marius Sumudica a refuzat oferta lui CFR Cluj Reactia lui Nelutu Varga Exclusiv
breaking news
Marius Șumudică a refuzat oferta celor de la CFR Cluj! Negocieri încheiate. Foto: colaj Fanatik.
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Negocierile dintre Marius Șumudică și conducerea celor de la CFR Cluj s-au încheiat! Din informațiile FANATIK, antrenorul în vârstă de 55 de ani a refuzat oferta pusă pe masă de Neluțu Varga. Motivul? Pe lângă problemele financiare, cei de la CFR Cluj nu au acceptat ca Marius Șumudică să vină în Gruia alături de propriul staff.

UPDATE: Neluțu Varga, prima reacție după ce Marius Șumudică a refuzat-o pe CFR Cluj

Neluțu Varga a oferit o primă reacție, în exclusivitate pentru FANATIK, după ce Marius Șumudică a refuzat-o pe CFR Cluj. „Nu m-am ocupat eu de negocierile cu Marius Șumudică. Am aflat de la voi că nu o să vină. Marian Copilu o să se ocupe în continuare de această problemă”, a declarat patronul CFR-ului.

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Marius Șumudică a refuzat-o pe CFR Cluj! Care este, de fapt, motivul

Marius Șumudică NU va reveni în SuperLiga la CFR Cluj. FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul, campion în România cu Astra Giurgiu, a refuzat oferta lui Neluțu Varga. Din informațiile FANATIK, principalul motiv este faptul că cei din conducerea lui CFR Cluj nu au fost de acord cu ideea ca tehnicianul să vină pe banca vișiniilor alături de întregul său staff.

Astfel, Marius Șumudică nu a acceptat să meargă la CFR Cluj fără staff-ul său cu care lucrează de mai bine de 10 ani. Fostul tehnician de la Rapid și care a mai pregătit-o pe CFR Cluj o scurtă perioadă în vara anului 2021 a purtat negocieri în București cu Marian Copilu, unul dintre conducătorii din Gruia.

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Cine ar putea veni antrenor la CFR Cluj, după ce Marius Șumudică a refuzat oferta

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, o altă variantă pentru postul de antrenor al lui CFR Cluj este Laszlo Balint. „Feroviarii” au rămas fără antrenor pe bancă după ce Neluțu Varga l-a dat afară pe portughezul Antonio Folha, dar și mai mulți fotbaliști, în urma umilinței cu Tromso din UEFA Conference League, scor 0-5.

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Marian Copilu, directorul executiv al lui CFR Cluj, a avut deja pregătită o variantă de rezervă în cazul în care Marius Șumudică refuză oferta ardelenilor, așa cum s-a întâmplat. Laszlo Balint reprezintă soluția ideală pentru „feroviari” în contextul problemelor financiare. Horia Ivanovici a dezvăluit marți la FANATIK SUPERLIGA noi probleme cu banii în Gruia.

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Cine face parte din staff-ul lui Marius Șumudică

Din staff-ul lui Marius Șumudică fac parte antrenorii secunzi Cristi Petre, Gabriel Mărgărit și Sener Gencturk, dar și fiul său, Marius Șumudică Jr., care activează ca analist video. În ultimul său mandat, la formația saudită Al-Okhdood, Marius Șumudică i-a mai avut în staff pe preparatorul fizic Ștefan Anghel și pe antrenorul de portari Cornel Cernea.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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