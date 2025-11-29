Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător pe care Șut l-a făcut în Steaua Roșie – FCSB. „Ați observat asta?”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a suferit un eșec dureros la Belgrad, 0-1 cu Steaua Roșie. Campioana României a evoluat cu un om în plus încă din minutul 27, însă nu a reușit să puncteze și chiar a primit gol în partea secundă. Jucător de bază pentru formația „roș-albastră”, Adrian Șut traversează un moment nefast, aspect subliniat și de Marius Șumudică. Tehnicianul a analizat prestația mijlocașului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător al lui Adrian Șut

Marius Șumudică a remarcat un gest pe care Adrian Șut l-a făcut în repriza secundă, într-un moment în care FCSB căuta egalarea în superioritate numerică. „Nu știu ce se întâmplă cu Șut, sunt din afară și eu, nu știu care e soluția și ce se întâmplă. Ați văzut o secvență, care a fost elocventă, prin minutul 60, când duce mâna la mușchiul din spate și se pipăie, că simțise ceva? Eu mă uit la lucrurile astea”, a afirmat fostul antrenor al Rapidului la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a comentat la rândul său forma în care se află internaționalul român: „Atât timp cât te ascunzi de minge, înseamnă că nu mai ai încredere în tine. Asta e o problemă. Poți să vorbești cât vrei cu el, dacă el nu înțelege că e același de anul trecut. Doar că a mai trecut un an peste tine și trebuie să ai experiență mult mai mare decât o aveai anul trecut”.

Marius Șumudică a analizat prestația lui Adrian Șut din Steaua Roșie – FCSB 1-0

Marius Șumudică a analizat apoi evoluția lui Adrian Șut din meciul cu Steaua Roșie, scoțând în evidență rolul pe care acesta ar fi trebuit să îl joace după ce gazdele au rămas în inferioritate numerică. „El ieri a jucat fără om. În momentul în care Steaua Roșie juca 4-4-1, el era fără om, trebuia să iasă în evidență, să schimbe mai repede direcția de joc. El era liber, putea să primească mingea. Parcă nu are nerv în el, să schimbe mai repede direcția de joc, să dea și pasa.

ADVERTISEMENT

Eu l-am avut pe nea Mircea (n.r. Lucescu), ne punea să facem la încălzire pase sub presiune, preluare cu stângul și să dai cu dreptul pe 10-12 metri, tare cu latul. Dacă nu mă plictisisem… în fiecare săptămână făceam același lucru. Dar, pe urmă, îmi dădeam seama cât de mult ne-a ajutat. La un moment dat, tăria pasei dă ritmul de joc. Dacă tu ești moale, până o iei, până o dai, până te așezi… asta transmiți coechipierilor și echipei”, a declarat tehnicianul, în exclusivitate pentru FANATIK. , .

ADVERTISEMENT