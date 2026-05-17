Marius Șumudică a rupt tăcerea despre haosul pe care l-a trăit la Rapid: „Angajatul clubului m-a înjurat din prima zi! Le-au zis jucătorilor să-și aducă nevestele în cantonament!”

Rapid a mai bifat un sezon în care nu va juca în cupele europene, deși crease speranțe mari în rândul suporterilor. Giuleștenii încheie actuala stagiune fără niciun trofeu și cu principalele obiective ratate. Marius Șumudică a vorbit în direct despre situația clubului și a dezvăluit cu ce s-a confruntat, de fapt, în perioada în care a antrenat clubul din Giulești. Mărturii tari în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică a spus totul despre situația de la Rapid

Un nou sezon încheiat de Rapid fără performanțele dorite. . Marius Șumudică a văzut situația fostei sale echipe și a decis că este momentul să vorbească despre ceea ce a trăit în Giulești sezonul trecut, când se afla pe banca tehnică. Antrenorul român a dezvăluit de ce nu a putut spune lucrurilor pe nume până acum, dar și ce relație a avut cu conducerea. „Hai să vă spun eu ce se întâmplă la Rapid, ca să înțelegeți că eu am lucrat și am fost acolo în interior. Un an de zile eu am avut o clauză prin care nu trebuia să vorbesc despre Rapid și mi-am asumat. M-am trezit cu clauza aia în contract, nu știu dacă o are și domnul Gâlcă, să nu vorbesc, să nu denigrez, să nu spun nimic din interiorul clubului fiindcă voi plăti o sumă destul de mare de bani. În jur de 100.000 de euro. Mi-am asumat am zis, dom’le, asta este, nu vreau să vorbesc, tac din gură și nu ies. Suporterii mă tot îndemnau, le-am zis să facă chetă să plătească ei 100.000 de euro, că eu nu am de unde. Acum am văzut și eu tot ceea ce se discută și am fost părtaș la aceste lucruri care s-au întâmplat. Cred că, la un moment dat, ca să trezească lumea la Rapid va trebui să punem punctul pe i și să spunem ceea ce se întâmplă.

Clubul în momentul de față este condus de domnul Șucu și de domnul Angelescu. Cât am fost antrenor la Rapid, nici domnul Șucu, nici domnul Angelescu nu mi-au spus niciodată cine să joace, ce să joace, să creștem tineri, să băgăm pe X, pe Y că vrea să vândă sau ceva de genul ăsta. N-au existat astfel de discuții. Singurul jucător pe care și-l-a dorit domnul Șucu foarte mult a fost Dobre. Eu n-am vrut să-l iau pe Dobre. Se pregătea prin bază pe acolo ca nebunul, gâfâia ca locomotiva, răsufla să-l văd eu la sprinturi. Dar băiatul a avut o discuție sinceră cu mine, mi-am luat toate detaliile de la un antrenor portughez care l-a antrenat la Famalicao. Am încercat să-mi iau toate datele despre el. Am avut o discuție tete-a-tete cu el, apoi cu socrul lui, care mi-a fost antrenor de portari și care este angajat la clubul Rapid în momentul de față și fusese antrenorul de portari al domnului Gâlcă și la Velje.

Marius Șumudică, înjurat ca la ușa cortului de angajații Rapidului

Ulterior, Marius Șumudică a spus că, încă din prima zi în care a ajuns la Rapid, a primit mesaje dure din partea a doi angajați. El le-a comunicat superiorilor săi jignirile primite și a mai spus și că relația sa cu anumiți jucători s-a stricat din cantonamentul de iarnă, efectuat de giuleșteni în Dubai. „Nu am avut niciun fel de problemă cu conducerea clubului. Eu, din prima zi când am ajuns la Rapid, am primit din partea a doi oameni din club mesaje cu înjurături ca la ușa cortului: ‘Ce cauți, băi, țigane, băi, circare’, înjurături ca la ușa cortului pe care le am în telefon și pe care i le-am dat și domnului Șucu și la mai multă lume din club. Le-am spus că nu pot lucra în asemenea condiții. Acei oameni care mi-au scris sunt domnul Carciug și cei care se ocupau de voluntariat acolo și care încercau să influențeze și să facă orice în a perturba programul echipei și anumiți suporteri. Cu tot respectul pentru suporterii Rapidului din ziua de azi, car cei mai tineri nu știu ce înseamnă Robert Niță sau Șumudică. Ei nu știu ce înseamnă ce a făcut Șumudică pentru Rapid sau ce a făcut Robert Niță.

În al doilea rând, este prima oară în viața mea, în 21 de ani de carieră, când semnez un contract cu ochii închiși și asta e greșeala mea. Apărând după aceea fel de fel de clauze în contractul respectiv, dar mi-am asumat că mi-am dorit foarte mult să ajung la Rapid. Relația Șumudică – jucători a fost una ok până într-un moment, când mi-am dat seama că există două grupuri. Mi-am dat seama că doi jucători și-au adus nevestele în cantonament în Dubai și le-au cazat un etaj deasupra și m-am trezit cu ele prin lift pe acolo. Am pus mâna pe telefon și am spus în momentul de față jucătorii respectivi pleacă acasă. După care . Erau doi jucători care nu mai sunt în momentul de față, Siegrist și cu Kait.

Factorii care au condus la plecarea lui Marius Șumudică de la Rapid

Antrenorul român a dezvoltat apoi factorii care au condus la plecarea sa de la echipă la finalul sezonului trecut. Șumudică a mai spus că tot ceea ce a spus despre oamenii care nu l-au dorit s-a adeverit, ei fiind dați afară ulterior de la club. Când Boupendza, Dumnezeu să îl odihnească, a întârziat o zi, și nu a venit cu noi înapoi din Dubai, la două zile a venit și a spus puteți să îmi luați și 50.000 de euro din salariu, am greșit, vreau să plătesc amendă, dar el deja era dat în China. Eu m-am dus și am avut o ședință cu domnul Șucu și i-am spus că am nevoie de acel jucător. Domnul Șucu 90% mi-a dat dreptate și a zis să luăm o altă decizie. Între timp s-a decis să nu mai continue Boupendza, că rupem vestiarul, că nu știu ce, că nu știu cum. Am pierdut un lider, pentru mine era jucătorul care, dacă rămânea, nu pot să spun că poate era în viață și acum, că nu știu cum te duce cursul vieții și ce se întâmplă. dar era un jucător care dădea totul. Eu m-am chinuit să îl aduc la Rapid, și a fost vândut… Eu îi știam valoarea, era ca un Rolex. La Clinton N’Jie am greșit, nu știu de ce. Fusese golgheter în Turcia. Au fost doi jucători pe care eu i-am dorit, au fost aduși cu acordul clubului, dar și-au scos banii prin vânzarea lui Boupendza. A dispărut în peisaj fix când aveam mai mare nevoie de el, jucător care nu mai fusese la echipă de la plecarea lui Rrahmani.

Acest cumul de factori negativi, iată că în ziua de azi, ușor-ușor, i se dă dreptate lui Șumudică. . Eu am mesaj în telefon în care mă înjură angajatul clubului din prima zi când vin. Mă înjură un neica nimeni. N-am nicio treabă cu el. Păi eu, bă, băiatule, mi-am dat viața pentru echipa asta. Am dat 21 de goluri când am luat campionatul. Mi-am dat viața. Am fost suporter, jucător, antrenor, am fost înjurat, am avut contracte pe masă să mă duc la rivali și nu m-am dus. Cine ești tu, mă, să mă înjuri pe mine din prima zi când ajung la Rapid”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

20.08.2024 – 20.05.2025 a fost perioada celui de-al doilea mandat al lui Marius Șumudică la Rapid

16-11-11 a fost bilanțul antrenorului în cele 38 de meciuri (victorii, remize, înfrângeri)