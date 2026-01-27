Marius Șumudică a rupt tăcerea despre transferul lui Denis Alibec în Arabia Saudită! Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Marius Șumudică a negat ferm că îl ia pe Denis Alibec în Arabia Saudită, la Al-Okhdood

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a fost întrebat despre planurile pe care le are în viitorul imediat la Al-Okhdood, inclusiv în materie de transferuri. În ultima perioadă, în contextul în care Denis Alibec a fost tras pe „linie moartă” la FCSB, în România s-a zvonit că atacantul s-ar putea reuni cu fostul său antrenor în Arabia Saudită.

Cei doi au colaborat excelent împreună în perioada petrecută la Astra Giurgiu, unde au reușit să câștige titlul în România și să obțină rezultate notabile în cupele europene, iar despre Șumudică s-a spus în multe rânduri că ar fi singurul tehnician care ar ști exact cum să îl gestioneze pe Alibec astfel încât el să dea cel mai bun randament al său.

Doar că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema ca ei să lucreze din nou împreună. că într-adevăr își dorește ca în scurt timp să mai aducă doi noi jucători la echipa sa, dar nu există șanse ca fotbaliștii respectivi să fie din SuperLiga.

„Da, încercăm să mai aducem doi jucători, asta e ultima săptămână. Încercăm să aducem doi jucători, pe care i-am văzut și eu și, dacă îi vom aduce, cu siguranță nivelul echipei va crește.

(n.r. Despre Denis Alibec) Nu, nu, nu există. Nu există nicio discuție cu niciun jucător român și nu se pune problema. Mai mulți jucători din România îmi sunt dragi, dar nu există nicio șansă ca, nici străini care joacă în România, să ajungă, nu. Este vorba oricum despre jucători care trec oricum printr-o cenzură, să zic așa între ghilimele, a unui comitet organizat aici de Federație.

Ca să ajungi aici, trebuie să fii aprobat de acea comisie și trebuie să ai un anumit nivel. Cum și eu ca antrenor am ajuns după ce am fost analizat de această comisie și au contat foarte mult cei patru ani în care am antrenat în Arabia Saudită. Sunt numai antrenori unul și unul, ce să zic?”, în direct la FANATIK SUPERLIGA.