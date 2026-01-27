Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marius Șumudică a rupt tăcerea despre transferul lui Denis Alibec în Arabia Saudită! Exclusiv

Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Denis Alibec la echipa sa din Arabia Saudită, Al-Okhdood!
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.01.2026 | 13:06
Marius Sumudica a rupt tacerea despre transferul lui Denis Alibec in Arabia Saudita Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică, anunț despre transferul lui Denis Alibec în Arabia Saudită. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Marius Șumudică a fost întrebat despre planurile pe care le are în viitorul imediat la Al-Okhdood, inclusiv în materie de transferuri. În ultima perioadă, în contextul în care Denis Alibec a fost tras pe „linie moartă” la FCSB, în România s-a zvonit că atacantul s-ar putea reuni cu fostul său antrenor în Arabia Saudită.

Marius Șumudică a negat ferm că îl ia pe Denis Alibec în Arabia Saudită, la Al-Okhdood

Cei doi au colaborat excelent împreună în perioada petrecută la Astra Giurgiu, unde au reușit să câștige titlul în România și să obțină rezultate notabile în cupele europene, iar despre Șumudică s-a spus în multe rânduri că ar fi singurul tehnician care ar ști exact cum să îl gestioneze pe Alibec astfel încât el să dea cel mai bun randament al său.

ADVERTISEMENT

Doar că, cel puțin pentru moment, nu se pune problema ca ei să lucreze din nou împreună. Marius Șumudică a explicat că într-adevăr își dorește ca în scurt timp să mai aducă doi noi jucători la echipa sa, dar nu există șanse ca fotbaliștii respectivi să fie din SuperLiga.

„Da, încercăm să mai aducem doi jucători, asta e ultima săptămână. Încercăm să aducem doi jucători, pe care i-am văzut și eu și, dacă îi vom aduce, cu siguranță nivelul echipei va crește.

ADVERTISEMENT
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au...
Digi24.ro
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda locuitorii unor insule cumpărate de SUA de la Danemarca

(n.r. Despre Denis Alibec) Nu, nu, nu există. Nu există nicio discuție cu niciun jucător român și nu se pune problema. Mai mulți jucători din România îmi sunt dragi, dar nu există nicio șansă ca, nici străini care joacă în România, să ajungă, nu. Este vorba oricum despre jucători care trec oricum printr-o cenzură, să zic așa între ghilimele, a unui comitet organizat aici de Federație.

ADVERTISEMENT
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul...
Digisport.ro
Americanii și-au trimis agenții în Italia. Reacția nu s-a lăsat deloc așteptată. Ministrul italian de Interne, mesaj clar

Ca să ajungi aici, trebuie să fii aprobat de acea comisie și trebuie să ai un anumit nivel. Cum și eu ca antrenor am ajuns după ce am fost analizat de această comisie și au contat foarte mult cei patru ani în care am antrenat în Arabia Saudită. Sunt numai antrenori unul și unul, ce să zic?”, a spus Marius Șumudică în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Marius Șumudică, anunț despre transferul lui Denis Alibec în Arabia Saudită

Marius Șumudică, șocat de ce a văzut la vedetele lui Al Ittihad: „Venea...
Fanatik
Marius Șumudică, șocat de ce a văzut la vedetele lui Al Ittihad: „Venea un valet pentru fiecare jucător să le dea pachetul!”
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a pus tunurile pe Siyabonga Ngezana în vestiarul de la FCSB: „I-am spus în față ce știu despre el! Au râs toți!”. Exclusiv
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”....
Fanatik
Mesajul lui Dan Șucu după debutul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „E încântat!”. Ce a gândit când UTA a deschis scorul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Bombă! Tatăl unui jucător al lui Dinamo a fost reținut de procurori. Este...
iamsport.ro
Bombă! Tatăl unui jucător al lui Dinamo a fost reținut de procurori. Este acuzat de fapte grave
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!