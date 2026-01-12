Marius Șumudică, dezvăluiri în premieră despre discuția aprinsă cu superstarul de 20 de milioane de euro: „I-am zis să fie inteligent!”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, este noul antrenor de la Al-Okhdood. Antrenorul român a debutat deja în campionatul Arabiei Saudite, iar adversarul a fost Al-Ahli. La finalul duelului „Șumi” a fost protagonist într-o încăierare cu Ivan Toney, iar la FANATIK SUPERLIGA a oferit toate detaliile.

Ce spune Marius Șumudică despre debutul la Al-Okhdood

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a recunoscut că a întâlnit o echipă foarte puternică la debutul său pentru Al-Okhdood. Antrenorul român a expus că Al-Ahli este câștigătoarea Ligii Campionilor din Asia en-titre, iar lotul lor este cotat la 180 milioane de euro.

„(n.r. – Cum a fost debutul la Al-Okhdood? Al-Ahly este câștigătoarea Ligii Campionilor din Asia) Ai dreptate, au câștigat Liga Campionilor din Asia anul trecut. Au un antrenor bun, un antrenor tânăr care a venit de la Red Bull Salzburg. În mare parte și-au păstrat echipa de anul trecut. Au jucat cu 8 jucători de anul trecut.

Valoarea lotului este în jur de 180-190 de milioane de euro, pe când valoarea lotului meu este de 10 milioane de euro. Echipele sunt incomparabile din punct de vedere al valorii. Al-Ahly este o echipă plină de staruri, enumăr doar fundașii centrali, e Ibanez, care a jucat la Roma 4-5 ani și a fost cumpărat cu 25 milioane de euro, și Demiral, de asta vreau să atrag atenția, care este titular în naționala Turciei, a venit de la Juventus. Au doi fundași centrali care au peste 1,88 înălțime, sunt foarte buni.

În față îl au pe Toney, nu mai am ce să spun despre el, a venit de la Brentford, unde marca peste 15-20 de goluri în Premier League. Mai este și Enzo Millot, care a venit de la Stuttgart și are cea mai mare cotă de piață, e cotat la 30 milioane de euro”, a declarat Marius Șumudică.

Marius Șumudică, mulțumit de elevii său după meciul cu Al-Ahli

În continuare, Marius Șumudică a mărturisit că a fost surprins de cum a arătat echipa sa, Al-Okhdood, la debut. Tehnicianul român e de părere că rezultatul corect ar fi fost cel de egalitate, elevii săi având nu mai puțin de trei ocazii mari.

„Am fost surprins, după cele cinci zile în care am antrenat echipa am reușit să îi închidem. Au avut două goluri anulate, dar a fost un fault în atac și mai apoi un cot în gură unui jucător, nu au existat discuții. În rest, nu au avut nicio ocazie, ne-au dat gol la fază fixă.

Sincer vă spun, un rezultat de egalitate era cel mai corect. Noi am avut la 0-0 trei ocazii rarisime. Am avut bară la 0-0, am avut încă o ocazie, din 6 metri fundașul meu a dat pe lângă. Poate dacă dădeam gol, poate ne puteam duce într-un egal”, a mai spus Marius Șumudică.

Tot adevărul despre conflictul dintre Marius Șumudică și Ivan Toney, jucătorul cotat la 20 de milioane de euro

. Antrenorul s-a dus să îl despartă pe atacantul de la Al-Ahli de un elev de al său. , pentru că atât el, cât și jucătorul de la Al-Okhdood riscau să fie eliminați, ambii având cartonașul galben.

„(n.r. – Ce s-a întâmplat cu Toney?) O prostie! Eu m-am dus să îl despart de fundașul meu central, ei au avut un clinci în timpul meciului, au luat ambii galben și m-am dus să îi despart. Am vrut să mă duc la el și să îi spun că trebuie să fie un băiat inteligent.

Aici e greu, suntem într-o țară în care jucătorii saudiți sunt foarte irascibili. Sunt jucători care au un ego pozitiv și vor să demonstreze în fața unor jucători cu nume. Am vrut să îl iau de acolo și pe jucătorul meu, ca să nu ia al doilea galben, fiind important.

După acest lucru a venit Ibanez. I-am spus lui Toney că nu mai are rost, ar fi vrut să meargă pe culoar și să caute un conflict cu jucătorul meu. I-am spus că are deja galben, că e inteligent și că nu mai e nevoie de așa ceva.

(n.r. – Deci nu te-ai certat cu Toney?) Nu, nu am avut niciun fel de conflict. Mi s-a dat galben, am cerut la un moment dat galben pentru echipa adversă și mi l-a dat mie. Toney e cotat în jur de 20 de milioane de euro”, a conchis Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.