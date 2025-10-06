Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Denis Alibec: „Niciun atacant din România nu face asta”. Gigi Becali a venit instant cu replica: „El e numărul 1”

Denis Alibec a avut evoluţii sub aşteptări la FCSB până acum. Atacantul adus în vară nu a reuşit să marcheze, dar în ultimele meciuri a arătat o creştere importantă de formă şi arată că poate să îl concureze pe Bîrligea pentru un loc de titular.

Marius Șumudică a sărit în apărarea lui Denis Alibec, după contrele dintre fotbalist și patronul FCSB

pentru evoluţia din ultima jumătate de oră cu Universitatea Craiova, spunând că atacantul ar trebui să alerge mai mult şi să ţină de minge, dar patronul FCSB a fost contrat de Şumudică, antrenorul evidenţiind faza celui de-al doilea penalty primit de FCSB, când Alibec a sărit peste minge:

„Niciun atacant din România nu face asta. Şi în străinătate sunt puţini. Deci niciun atacant nu gestionează faza de la al doilea penalty, când a lăsat-o printre picioare pentru Miculescu”, a spus Şumudică.

Gigi Becali l-a criticat pe Alibec: „Nu ai 45 de ani. Aleargă, mă!”

Gigi Becali a spus că Bîrligea rămâne atacantul numărul 1 la FCSB, deşi atacantul adus anul trecut de la CFR Cluj este şi el într-o criză de eficacitate. de la Universitatea Craiova:

„Tănase face tot acolo. E bărbat adevărat. Îmi pare rău de Olaru. Aleargă mult, dar nu îi iese. Încă nu a căpătat precizia de pas, de şut. Şi Bîrligea la fel. E adevărat, dar le-am spus aşa.

Bîrligea e Bîrligea, chiar dacă nu marchează, face presiune. Alibec ţine el de minge, dar ţine mingea pe loc. Nu contestă nimeni valoarea lui Alibec, inteligenţa lui, calitatea lui.

Numai că, tu când trebuie să ţinem de scor, aleargă. Nu mai dormi pe acolo. Nu ai 45 de ani. Aleargă, mă! Când e mingea la tine, fă ceva. O dai la adversar? Plimbă-te cu ea.

Bîrligea este numărul 1, rămâne numărul 1. Da, Nsimba este un atacant cu mare calitate. Are forţă, viteză şi execuţie. Ce trebuie să aibă un atacant mai mult? Fizic, forţă, viteză, execuţie. Bine, nu driblează. Bîrligea al meu mai şi driblează. Ăsta nu poate”, a spus Gigi Becali.

