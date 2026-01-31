Marius Șumudică a transferat de la campioană! Jucătorul a fost prezentat oficial

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică are o misiune foarte grea în Arabia Saudită. Într-un campionat în care majoritatea echipelor își transferă jucători cu CV-uri impresionante în Europa, antrenorul român trebuie să se descurce cu resursele limitate pe care clubul său i le pune la dispoziție. Al-Okhdood tocmai a împrumutat un fotbalist de la campioana en titre, Al-Ittihad.

Cine este fotbalistul împrumutat de Marius Șumudică de la Al-Ittihad

Campioana stagiunii precedente, Al-Ittihad, este o formație ce are în primul 11 fotbaliști precum Benzema, Kante, Danilo Pereira, Fabinho sau Moussa Diaby, iar mulți dintre jucătorii locali își fac cu greu loc în echipă, chiar dacă legea impune cluburilor să aibă în teren cel puțin trei fotbaliști saudiți pe tot parcursul meciului.

Astfel, Muath Fagihy, un fundaș stânga promițător, în vârstă de 23 de ani, care a debutat și pentru naționala mare a Arabiei Saudite, nu-și mai găsește locul la campioană în prezent, așa că a fost împrumutat la formația antrenată de Marius Șumudică. Pe postul său, Al-Ittihad îl preferă momentan pe Mario Mitaj, un albanez de 22 de ani pentru care s-au plătit 4 milioane de euro atunci când a fost adus de la Lokomotiv Moscova.

Anunțul împrumutului a fost făcut pe X de Al-Okhdood. De-a lungul carierei sale, el a jucat pentru trei echipe importante din campionatul Arabiei Saudite: Al-Hilal, Al-Taawoun și Al-Ittihad. „Muath Fagihy se alătură lui Al-Okhdood sub formă de împrumut până la sfârșitul sezonului, venind de la Al-Ittihad”, au scris saudiții pe social media. Cota de piață a fotbalistului este de 400.000 de euro și mai are contract cu Al-Ittihad până în vara anului 2028.

"معاذ فقيهي" ينضم لعرين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي 🦁🩵 — نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD)

Cum s-a descurcat echipa lui Marius Șumudică în meciul direct cu Al-Ittihad

Al-Okhdood a întâlnit sub comanda sa atât echipe cu care se luptă în mod direct pentru salvare, cât și formații de top din Arabia Saudită.

Printre meciurile dificile s-a numărat și partida contra campioanei en titre, Chiar dacă startul partidei a lăsat de dorit și Al-Ittihad a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri, repriza secundă a fost diametral opusă.

Marius Șumudică a reușit să închidă atacurile campioanei, iar Al-Ittihad a ajuns foarte greu în careul advers în partea secundă. Al-Okhdood a și redus din avantaj, însă nu a reușit să scoată niciun punct din această întâlnire, chiar dacă prestația a fost una mult peste așteptări.

Câți bani primește Marius Șumudică dacă o salvează pe Al-Okhdood

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Marius Șumudică va semna cu Al-Okhdood și a oferit încă de atunci informații despre contractul său. Pentru acest sezon, Marius Șumudică și stafful său vor primi 600.000 de euro, însă lucrurile se schimbă dacă-și va atinge obiectivul.

În cazul în care îi va salva pe saudiți de la retrogradare, Marius Șumudică va primi automat un contract pe încă un an, de o valoare de 1,5 milioane de euro, plus un bonus de 150.000 de euro pentru îndeplinirea obiectivului. La Rapid, Marius Șumudică primea 250.000 de euro anual.