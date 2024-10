Marius Șumudică a tras concluziile după FCSB – Rapid 0-0: “Rezultatul e echitabil”. A dezvăluit de ce s-a supărat Charalambous la finalul meciului

Rapid a fost presată în cea mai mare parte a timpului în derby-ul cu FCSB, dar . Chiar dacă echipa sa a avut câteva ocazii de a marca, Șumudică e convins că rezultatul de egalitate este unul echitabil.

Marius Șumudică a tras concluziile după FCSB – Rapid 0-0: “Rezultatul e echitabil”

Rapid a obținut un punct care o poziționează pe locul 10 în Superliga. Giuleștenii continuă cursa spre play-off, după ce etapa trecută s-au distrat cu Farul, scor 5-0. Marius Șumudică a explicat de ce rezultatul din derby este unul care îl mulțumește.

ADVERTISEMENT

“Am întâlnit o echipă foarte bună, au pus presiune. Se vede că au jucători de calitate. Știam ce mă așteaptă și am pregătit meciul în așa fel încât să nu avem probleme din punct de vedere tactic. Am închis spațiile, ei nu au avut nicio ocazie clară, doar din afara careului, cu niște șuturi periculoase.

Siegrist în zi bună, a scos o grămadă de mingi. Dar n-a fost nicio ocazie clară, să scape singur cu el, absolut nimic.

ADVERTISEMENT

Îi felicit pe jucători. Din momentul în care am schimbat sistemul nu am primit gol. Am avut și noi niște situații de a marca, la Boupendza, la N’Jie. E un scor echitabil.

Felicit și galeria Rapidului, care a fost alături de noi și nu e ușor să faci față unor gazde și unor suporteri care sunt în număr mai mare decât tine”, a declarat Șumudică la Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Rapidului a explicat care a fost secretul tactic datorită căruia echipa sa nu a primit gol în fața campioanei: “Am pregătit meciul în funcție de adversar. Știam că joacă mult între linii, am încercat să-l blocăm pe Olaru, care cere mingea între linii.

Mă așteptam la ceva mai mult din punct de vedere ofensiv, dar e greu când FCSB te presează. Am avut șanse pe contraatac. E un 0-0 care ne apropie de play-off. Dacă facem maximum de puncte în următoarele două meciuri, ajungem în play-off”.

ADVERTISEMENT

De ce s-a supărat Charalambous la finalul meciului

Marius Șumudică a povestit și ce s-a întâmplat la finalul partidei, , antrenorul gazdelor. Inițial, tehnicianul cipriot nu a venit să-l salute pe antrenorul Rapidului.

“Eu îl cunosc foarte bine, îi cunosc familia, îmi cunoaște familia. Mi-a fost jucător la Vaslui, am fost și colegi în Cipru. Chiar am fixat și acum o întâlnire, să ieșim împreună la masă. La sfârșit era probabil puțin dezamăgit, pentru că se aștepta să câștige.

Eu am fost admonestat de suporteri, am făcut semn să tacă și el a crezut că i-am insultat, că am făcut alt gest și din cauza asta nu venise la mine. A venit după, am discutat și am dat mâna cu el. E prietenul meu, eu știu câtă pasiune pune”.