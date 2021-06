Marius Șumudică a trecut la amenințări încă de la prezentarea la CFR Cluj: ”Să se teamă”. Video

Antrenorul în vârstă de 50 de ani a semnat un cu campioana României, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate.

Cunoscut ca fiind un antrenor temperamental, Șumudică a anunțat că va face niște odată cu venirea la CFR Cluj și vrea să devină un tip mai așezat.

CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Marius Șumudică

La o săptămână după ce a ajuns la o înțelegere cu CFR Cluj, Marius Șumudică a fost prezentat oficial printr-un interviu ân care și-a expus planurile și în care și-a amenințat adversarii că trebuie să se teamă de reacțiile sale.

”Pentru mine, cel mai important target este să aduc lumea la stadion. Merg până în pânzele albe pentru jucătorii mei, pentru clubul meu. Din momentul în care am venit și am văzut magazia alb-vișinie, pentru mine înseamnă enorm.

Voi da totul pentru această echipă. Jucătorii trebuie să înțeleagă că au lângă ei un frate și vor avea un sprijin din toate punctele de vedere”, a declarat Șumudică.

De ce a ales să meargă în Gruia

Tehnicianul a explicat că nu a stat prea mult pe gânduri când a fost ofertat de campioana României, deoarece acest club îi dă șansa pentru a se bate pentru trofee și pentru performanțe pe plan internațional.

”Decizia mea a fost una ușor de luat, a contat mult ce înseamnă CFR în momentul de față. Șansa de a pune mâna pe un trofeu a contat cel mai mult.

Cred că CFR îți dă șansa în a te bate și pe plan internațional. Pentru mine, participarea în Conference League ar fi un eșec. Le port un respect deosebit jucătorilor pentru ce au realizat până acum”, a mai spus Marius Șumudică.

Șumudică se vede în altă țară la Cluj

Șumudică a fost impresionat de modul în care a fost primit la CFR Cluj și a promis că va da tot ce are mai bun pentru a continua parcursul bun al echipei din ultimii ani.

”Sunt un tip vulcanic, iar celelalte echipe trebuie să se teamă de ceea ce înseamnă reacțiile lui Șumudică, dacă voi fi atacat sau dezavantajat. Indiferent ce adversari voi întâlni, voi da totul pentru această echipă.

Am rămas impresionat de căldura oamenilor de aici, am simțit că am trecut granița în altă țară, e altă lume la Cluj”, a încheiat noul tehnician al celor de la CFR Cluj.